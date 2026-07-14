Перетерта малина на зиму: рецепти варення, яке не потрібно варити

Перетерта малина

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Сезон збору малини — найкращий час, щоб подбати про смачні та корисні зимові заготівлі. Якщо ви хочете зберегти справжній аромат свіжих ягід, насичений колір та максимум вітамінів, найкращим рішенням стане «живе» варення. Цей спосіб не потребує термічної обробки, тому малина залишається такою ж корисною, як і щойно зірвана з куща.

Нижче зібрано секрети приготування цього літнього десерту та вісім чудових рецептів — від традиційної класики до незвичайних гастрономічних поєднань.

1. Класична терта малина з цукром

Традиційний рецепт, знайомий багатьом з дитинства. Таке варення чудово підходить до гарячого чаю під час застуди, а також як топінг для млинців, сирників та оладок.

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Інгредієнти:

600 грамів малини, 800 грамів цукру.

Приготування:

Переберіть ягоди, видаліть листочки та хвостики. Перетріть малину блендером або ретельно розімніть дерев’яною товкачкою. Додайте цукор, добре перемішайте і залиште за кімнатної температури на одну-дві години до повного розчинення кристалів. Перекладіть у чисту банку, закрийте кришкою та поставте в холодильник.

2. Натуральне малинове пюре без цукру

Ідеальний варіант для прихильників здорового харчування та тих, хто обмежує споживання цукру.

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Інгредієнти:

1 кілограм малини.

Приготування:

Чисті сухі ягоди подрібніть за допомогою блендера. За бажанням протріть масу через дрібне сито, щоб позбутися кісточок. Розлийте пюре у невеликі пластикові контейнери або силіконові форми для льоду та заморозьте.

3. Малиновий мікс із чорною смородиною та ваніллю

Чорна смородина багата на природний пектин, завдяки чому варення виходить густим, а ваніль дарує йому вишуканий кондитерський аромат.

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Інгредієнти:

350 грамів малини, 250 грамів чорної смородини, 800 грамів цукру, 1 чайна ложка ванільної пасти (або половина стручка ванілі).

Приготування:

Подрібніть обидва види ягід до однорідності. Додайте цукор та ваніль, ретельно перемішайте. Залиште суміш на годину для розчинення цукру, після чого розкладіть у стерильний посуд і сховайте в холодильник.

4. Терта малина з імбиром та корицею

Пікантне та надзвичайно корисне поєднання, яке стане вашим улюбленим засобом для підтримки імунітету в холодну пору року.

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Інгредієнти:

600 грамів малини, 700 грамів цукру, 10 грамів свіжого кореня імбиру, ¼ чайної ложки меленої кориці.

Приготування:

Розімніть малину з цукром. Корінь імбиру натріть на найменшій тертці та додайте до ягід разом із корицею. Перемішайте, зачекайте розчинення цукру та перекладіть у банку для зберігання в холодильнику.

5. Терта малина з апельсином

Апельсинова цедра додає класичному малиновому смаку приємну свіжість та яскравий новорічний аромат.

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Інгредієнти:

600 грамів малини, 800 грамів цукру, цедра половини невеликого апельсина (або 1 чайна ложка сухої цедри).

Приготування:

Перебийте малину з цукром блендером. Натріть на тертці цедру апельсина, знімаючи лише верхній помаранчевий шар (біла частина шкірки даватиме гіркоту). Змішайте цедру з ягідною масою, дочекайтеся повного розчинення цукру і перелийте в підготовлену тару.

6. Малина із зеленим базиліком

Елегантне поєднання для справжніх гурманів. Базилік розкриває нові грані ягідного смаку, роблячи його глибоким та освіжаючим.

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Інгредієнти:

600 грамів малини, 700 грамів цукру, 4–5 листочків свіжого зеленого базиліку.

Приготування:

Перетріть ягоди з цукровим піском. Листочки базиліку вимийте, добре обсушіть та дуже дрібно наріжте ножем. Вмішайте зелень у малинове пюре і одразу відправте готові ласощі на зберігання в холодильник.

7. Вітамінна бомба з обліпихою

Кислувата обліпиха та солодка малина разом утворюють ідеальний баланс смаку та насичений золотаво-рожевий колір.

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Інгредієнти:

500 грамів малини, 200 грамів обліпихи, 900 грамів цукру.

Приготування:

Подрібніть обидві ягоди в блендері. Якщо вам заважає велика кількість дрібних кісточок обліпихи, протріть масу через сито. Всипте цукор, перемішуйте до його розчинення та розлийте у банки.

8. Малина з чорницею та кардамоном

Кардамон делікатно підкреслює м’який смак лісових ягід, додаючи заготовці легкого східного акценту.

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Інгредієнти:

400 грамів малини, 200 грамів чорниці, 800 грамів цукру, мелений кардамон на кінчику ножа.

Приготування:

З’єднайте ягоди та перетворіть їх на однорідне пюре за допомогою блендера. Додайте цукор та дрібку кардамону. Залиште масу на одну-дві години, періодично помішуючи, а потім перекладіть у стерилізовані ємності.

Головні секрети збереження тертої малини

Щоб заготівля без варіння успішно долежала до зими і не зіпсувалася, важливо дотримуватися кількох простих правил.

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Використовуйте лише ретельно вимиті та простерилізовані банки або контейнери. Навіть мінімальна кількість бактерій може запустити процес бродіння.

Якщо ви плануєте зберігати терту ягоду в холодильнику, цукру має бути більше, ніж малини (приблизно 1:1.3), адже він виступає природним консервантом. Для зберігання у морозильній камері пропорцію можна зменшити до 1:1 або взагалі відмовитися від цукру.

Ягідне пюре без цукру зберігають виключно у морозилці. Після розморожування таку масу потрібно з’їсти за один-два дні, а повторне заморожування проводити не можна.

Коли ви закриваєте банку для зберігання в холодильнику, насипте зверху на пюре тонкий шар цукру (близько одного сантиметра). Це створить захисний бар’єр від повітря та плісняви.

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