П’ять смачних сніданків з яєць на кожний день: рецепти з фото

Сніданки з яєць

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Яйця — це універсальний та поживний продукт, який чудово підходить для швидкого та ситного сніданку. Пропонуємо вам п’ять простих рецептів на кожен день тижня, які легко приготувати та урізноманітнити ваше ранкове меню.

1. Яєчня по-французьки в хлібі

Цей цікавий спосіб приготування звичайної яєчні точно сподобається як дорослим, так і дітям. Прості смажені яйця перетворюються на оригінальний та смачний бутерброд.

Інгредієнти:

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Яйця курячі — 2 штуки

Хліб — 2 скибочки

Зелень — трохи

Сіль — дрібка

Вершкове масло — 20 г

Приготування:

Зі скибочок хліба виріжте м’якуш, залишивши лише рамку. На сковороді розтопіть вершкове масло та обсмажте хлібні рамки з обох боків до золотавої скоринки. У виїмки в хлібі розбийте яйця, посоліть. Смажте яєчню в хлібі до готовності жовтка та білка на ваш смак. Готову страву посипте подрібненою зеленню.

Яєчня в хлібі

2. Дієтичний варений омлет

Цей простий рецепт омлету, приготованого без олії, ідеально підійде для тих, хто стежить за фігурою. Він готується дуже швидко і ніколи не пригорає.

Інгредієнти:

Яйця — 4 штуки

Молоко — 100 мл

Сіль — дрібка

Зелень — для прикрашання (за бажанням)

Приготування:

Яйця збийте виделкою або міксером до однорідності. Не збивайте занадто інтенсивно, щоб омлет не став щільним. Додайте сіль та молоко, ретельно перемішайте. Перелийте яєчну суміш у поліетиленовий пакет, щільно зав’яжіть його. Для надійності помістіть цей пакет ще в один. Опустіть пакет з омлетною сумішшю в киплячу воду. Варіть омлет протягом 15-20 хвилин. Готовий омлет обережно викладіть з пакета на тарілку та, за бажанням, прикрасьте свіжою зеленню.

Дієтичний омлет

3. Хрусткі тости з яєчнею і пармезаном

Ароматний та швидкий сніданок для любителів сиру. Пармезан додає звичайній яєчні пікантності та насиченого смаку.

Інгредієнти:

Яйця — 2 штуки

Пармезан тертий — 3 столові ложки

Сіль — за смаком

Перець чорний мелений — за смаком

Тости — кілька штук

Вершкове масло або оливкова олія — для смаження

Приготування:

У мисці розбийте яйця, додайте 2 столові ложки тертого пармезану, сіль та велику кількість чорного меленого перцю. Збийте все разом. На сковороді розігрійте невелику кількість вершкового масла або оливкової олії на середньому вогні. Вилийте яєчну суміш на сковороду. Злегка помішуючи, зішкрібайте дно сковороди, щоб утворилися невеликі м’які стрічки або завитки яєчні. Для отримання більш рідкої яєчні, прогрійте її ще 30 секунд, коли вона виглядатиме наполовину готовою, і перемішайте до кремоподібної консистенції. Викладіть на тости. Для повністю просмаженої яєчні готуйте її довше, до бажаної консистенції. Подавайте яєчню на підсмажених тостах, зверху посипте рештою тертого пармезану та чорним меленим перцем.

Тости с яєчною та пармезаном

4. Корисний овочевий сніданок з сиром та яйцями

Легкий та поживний сніданок, багатий на овочі та білок. Такий омлет, запечений у духовці, стане чудовим початком дня.

Інгредієнти (на 2 порції):

Яйця курячі — 2 штуки

Овочева суміш (заморожена або свіжа) — 150 г

Кисломолочний сир 5% — 100 г

Моцарела — 15 г

Овочева приправа з сіллю — 0,5 чайної ложки

Приготування:

Підготуйте всі необхідні інгредієнти. У зручній мисці змішайте кисломолочний сир та овочеву суміш. Додайте яйця та овочеву приправу з сіллю, ретельно перемішайте до однорідності. Вилийте отриману суміш у силіконову форму для запікання. Зверху посипте нарізаною або тертою моцарелою. Випікайте в розігрітій до 200°C духовці протягом 20-25 хвилин, до готовності та золотавої скоринки.

Овочевий омлет

5. Омлет із суфле

Незвичайний та повітряний омлет, який завдяки окремо збитим білкам має ніжну текстуру суфле. Козячий сир додає йому особливої пікантності.

Інгредієнти:

Яйця — 2 штуки

Козячий сир (або інший подрібнений сир) — 2 столові ложки

Подрібнена зелень — 1 чайна ложка

Сіль — за смаком

Перець чорний мелений — за смаком

Вершкове масло — для смаження

Приготування:

У дві окремі миски обережно відокремте яєчні білки від жовтків. За допомогою ручного міксера збийте яєчні білки на середньо-високій швидкості до утворення стійких піків. Тим самим міксером збийте яєчні жовтки до однорідності. Візьміть ¼ — ½ склянки яєчних білків і ретельно перемішайте їх із жовтками, а потім вилийте всю суміш назад до білків, акуратно складаючи, доки все не з’єднається. У вас вийде блідо-жовта суміш. У невеликій сковороді на середньому вогні розтопіть вершкове масло. Вилийте яєчну суміш на сковороду і рівномірно розподіліть її по всій поверхні. Готуйте протягом однієї хвилини. Додайте зверху подрібнений сир та зелень, посоліть і поперчіть за смаком. Накрийте сковороду кришкою і готуйте ще 2 хвилини, доки верхня частина омлету не застигне. Перекладіть омлет на тарілку і, за бажанням, складіть навпіл, щоб він виглядав як традиційний омлет.

Омлет із суфле