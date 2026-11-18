Пісні салати

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Під час Різдвяного посту багато хто відмовляється від м’яса, молочних продуктів та яєць. Через такі обмеження постає питання, що готувати щодня, аби харчування залишалося різноманітним і смачним.

Одним із найпростіших варіантів є пісні салати. Для їх приготування можна використовувати звичні та доступні взимку продукти: буряк, капусту, моркву, картоплю, квасолю, гриби й солоні огірки. Поєднуючи різні інгредієнти, можна готувати як легкі овочеві закуски, так і ситні страви.

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Пропонуємо 10 рецептів пісних салатів на кожен день, які не потребують складних інгредієнтів і допоможуть урізноманітнити меню під час Різдвяного посту.

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1. Класичний вінегрет із квасолею та квашеною капустою

Вінегрет — один із найпопулярніших пісних салатів. Поєднання варених овочів, солоних огірків і квашеної капусти надає йому насиченого смаку, а квасоля робить страву ситнішою.

Інгредієнти:

Буряк — 2 середні, приблизно 300 г

Картопля — 2 середні, приблизно 300 г

Морква — 1 шт.

Консервована або варена квасоля — 150 г

Солоні огірки — 2 шт.

Квашена капуста — 100 г

Цибуля — 1 невелика

Соняшникова олія — 2 ст. л.

Сіль і перець — до смаку

Приготування:

Буряк, картоплю та моркву відваріть до готовності, охолодіть і почистьте. Наріжте овочі невеликими кубиками.

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Додайте нарізані солоні огірки, подрібнену цибулю, квашену капусту та квасолю. Якщо використовуєте консервовану квасолю, попередньо відкиньте її на сито й добре злийте рідину.

Заправте салат соняшниковою олією, за потреби посоліть і перемішайте. Перед подаванням бажано залишити вінегрет на 15–20 хвилин, щоб смаки поєдналися.

2. Салат із буряка, волоських горіхів і часнику

Цей салат готується з мінімальної кількості продуктів. Солодкуватий буряк добре поєднується з горіхами, а часник додає страві пікантності.

Інгредієнти:

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Буряк — 2 середні

Волоські горіхи — 50 г

Часник — 1–2 зубчики

Олія — 1–2 ст. л.

Сіль — до смаку

Приготування:

Буряк відваріть або запечіть до м’якості. Після охолодження почистьте та натріть на великій тертці.

Горіхи подрібніть ножем, часник пропустіть через прес.

З’єднайте всі інгредієнти, додайте сіль та олію. Перемішайте й подавайте як самостійну закуску або доповнення до картоплі чи каші.

За бажанням можна додати кілька штук подрібненого чорносливу.

3. Салат зі свіжої капусти, моркви та яблука

Легкий хрусткий салат, який можна приготувати за 10–15 хвилин. Яблуко додає приємної кислинки та робить смак свіжішим.

Інгредієнти:

Білокачанна капуста — 300 г

Морква — 1 шт.

Яблуко — 1 шт.

Лимонний сік — 1 ст. л.

Олія — 1 ст. л.

Сіль — до смаку

Приготування:

Капусту тонко нашаткуйте, злегка посоліть і помніть руками, щоб вона стала м’якшою.

Моркву натріть на великій тертці. Яблуко наріжте тонкою соломкою або також натріть.

Змішайте овочі, додайте лимонний сік та олію. Салат краще подавати одразу після приготування, поки капуста залишається хрусткою.

4. Пісний салат із квасолею та смаженими грибами

Квасоля та гриби — вдале поєднання для ситного пісного салату. Його можна подавати теплим або охолодженим.

Інгредієнти:

Консервована квасоля — 250 г

Печериці — 250 г

Цибуля — 1 шт.

Часник — 1 зубчик

Олія — 2 ст. л.

Петрушка — кілька гілочок

Сіль і перець — до смаку

Приготування:

Печериці наріжте пластинками, а цибулю — півкільцями.

На розігрітій сковороді з невеликою кількістю олії спочатку обсмажте цибулю, потім додайте гриби. Готуйте на середньому вогні, не накриваючи кришкою, поки зайва рідина випарується, а печериці злегка підрум’яняться.

Квасолю відкиньте на сито. З’єднайте її з грибами, додайте подрібнений часник, петрушку, сіль і перець.

Подавати салат можна відразу або після охолодження.

Квасоля з грибами — поширене поєднання в пісній кухні: воно робить страву ситнішою та додає їй виразного смаку.

5. Картопляний салат із солоними огірками та цибулею

Простий і бюджетний варіант для повсякденного меню. Особливо зручно готувати його із заздалегідь відвареної картоплі.

Інгредієнти:

Картопля — 4 середні

Солоні огірки — 3 шт.

Червона або звичайна цибуля — 1 невелика

Олія — 2 ст. л.

Гірчиця — 1 ч. л.

Кріп — невеликий пучок

Сіль і перець — до смаку

Приготування:

Картоплю відваріть у шкірці, охолодіть і почистьте. Наріжте невеликими кубиками або скибочками.

Солоні огірки подрібніть, цибулю наріжте тонкими півкільцями, а кріп дрібно посічіть.

Окремо змішайте олію з гірчицею. Додайте заправку до овочів і обережно перемішайте, щоб картопля не перетворилася на пюре.

6. Салат із нутом, огірками та помідорами

Нут містить рослинний білок і добре підходить для приготування ситних пісних страв.

Інгредієнти:

Варений або консервований нут — 250 г

Помідори — 2 шт.

Свіжий огірок — 1 шт.

Червона цибуля — половина

Петрушка — невеликий пучок

Лимонний сік — 1 ст. л.

Оливкова або соняшникова олія — 2 ст. л.

Сіль — до смаку

Приготування:

Помідори та огірок наріжте невеликими шматочками, цибулю — тонкими півкільцями.

Якщо використовуєте консервований нут, злийте рідину та промийте його під проточною водою. Додайте нут до овочів.

Подрібніть петрушку, змішайте з лимонним соком та олією. Заправте салат, посоліть і перемішайте.

У зимовий період свіжі помідори можна замінити запеченим солодким перцем або маринованими огірками.

7. Салат із сочевиці, моркви та цибулі

Сочевиця містить рослинний білок і клітковину, тому добре підходить для ситного салату, який зручно брати із собою на роботу.

Інгредієнти:

Зелена сочевиця — 150 г сухої

Морква — 1 шт.

Цибуля — 1 шт.

Петрушка — кілька гілочок

Олія — 2 ст. л.

Лимонний сік — 1 ст. л.

Сіль і перець — до смаку

Приготування:

Сочевицю промийте та відваріть відповідно до інструкції на упаковці. Вона має стати м’якою, але зберегти форму.

Моркву натріть на тертці, цибулю дрібно наріжте. Обсмажте овочі на невеликій кількості олії до м’якості.

З’єднайте їх із готовою сочевицею, додайте петрушку, лимонний сік, сіль і перець.

Салат можна подавати теплим або холодним.

8. Салат із квашеної капусти, яблука та журавлини

Квашена капуста сама по собі має виразний смак, але її можна доповнити яблуком і ягодами. Такий салат особливо добре підходить до картоплі та інших гарячих пісних страв.

Інгредієнти:

Квашена капуста — 300 г

Яблуко — 1 шт.

Журавлина — 30 г

Цибуля — половина невеликої

Олія — 1–2 ст. л.

Приготування:

Якщо капуста містить багато розсолу, злегка відіжміть її.

Яблуко наріжте тонкою соломкою, а цибулю — дрібними кубиками.

Змішайте всі інгредієнти, додайте журавлину й заправте олією.

Якщо журавлини немає, можна використати кілька ягід замороженої смородини або приготувати салат без них.

9. Теплий салат із запеченого гарбуза та нуту

Цей салат добре підходить для холодної пори року. Солодкуватий запечений гарбуз поєднується з нутом, спеціями та легкою лимонною заправкою.

Інгредієнти:

Гарбуз — 300 г

Готовий нут — 200 г

Часник — 1 зубчик

Олія — 2 ст. л.

Лимонний сік — 1 ст. л.

Паприка — половина чайної ложки

Сіль і перець — до смаку

Приготування:

Гарбуз почистьте та наріжте невеликими кубиками. Викладіть на деко, додайте трохи олії, солі та паприки.

Запікайте за температури 190 °C приблизно 20–30 хвилин, поки гарбуз не стане м’яким. Не пересолюйте гарбуз перед запіканням: після випікання смак стає концентрованішим.

Готовий нут змішайте із запеченим гарбузом, подрібненим часником і лимонним соком.

За бажанням додайте петрушку або трохи підсмаженого гарбузового насіння.

10. Салат із моркви, яблука та родзинок

Це легкий пісний салат із природною солодкістю фруктів. Він підійде для сніданку або як доповнення до основної страви.

Інгредієнти:

Морква — 2 шт.

Яблуко — 1 велике

Родзинки — 40 г

Волоські горіхи — 30 г

Лимонний сік — 1 ст. л.

Приготування:

Родзинки промийте та залийте теплою водою на 10 хвилин, після чого злийте воду.

Моркву й яблуко натріть на великій тертці. Горіхи подрібніть ножем.

Змішайте всі інгредієнти, додайте лимонний сік і перемішайте.

Олію можна не додавати, якщо хочете легший варіант: яблуко та лимонний сік нададуть салату соковитості.

Чим заправляти пісні салати

Для приготування пісних салатів необов’язково використовувати майонез. Більшість овочевих страв добре смакують із простими заправками, соняшниковою або оливковою олією, лимонним соком, оцтом, гірчицею, часником чи зеленню.

Для салатів із буряка та квасолі підійде ароматна нерафінована соняшникова олія. Картопляні салати можна заправляти сумішшю олії та гірчиці, а для свіжої капусти, моркви й зелені добре підходить лимонний сік.

В окремі дні посту рослинна олія може бути обмежена або не вживатися. У такому разі для деяких салатів підійде заправка на основі лимонного соку.

Як урізноманітнити меню

Щоб пісне харчування не було одноманітним, варто чергувати легкі овочеві салати із ситнішими стравами з квасолі, нуту, сочевиці та грибів.

Наприклад, салат зі свіжої капусти добре доповнить картоплю або гречку, а вінегрет чи квасоля з грибами можуть стати основою легкого обіду.

Зручно також заздалегідь відварити буряк, картоплю, моркву та бобові. Зберігаючи їх у холодильнику, можна швидко готувати різні салати протягом кількох днів.

Пісні салати не обов’язково мають бути складними чи дорогими. Навіть із кількох звичних продуктів можна приготувати різноманітні страви, які підійдуть не лише для Різдвяного посту, а й для повсякденного меню.

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