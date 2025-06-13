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Полуничний лимонад: три найкращі рецепти, що вгамовують спрагу
Лимонад з полуниці: прості, смачні та корисні рецепти
З настанням спекотного літа ніщо так не освіжає і не бадьорить, як холодний, ароматний лимонад. А коли в розпалі сезон полуниці, гріх не скористатися цією чудовою ягодою для створення справжнього шедевру! Полуничні лимонади — це ідеальне поєднання солодкості ягід, кислинки цитрусових та прохолоди, що чудово вгамовує спрагу.
1. Класичний полуничний лимонад
Цей рецепт — це безпрограшний варіант для тих, хто цінує перевірену класику. Він простий у приготуванні, але має насичений смак і аромат.
Інгредієнти
Полуниця свіжа — 500 г
Лимони — 3-4 шт. (приблизно 200-250 мл свіжовичавленого соку)
Цукор — 150-200 г (регулюйте за смаком)
Вода — 1-1,5 л (можна використовувати газовану для іскристості)
М’ята свіжа — кілька гілочок (для прикраси та аромату)
Лід — для подачі
Приготування
Полуницю добре промийте, видаліть плодоніжки. Розділіть на дві частини: приблизно 400 г ягід перебийте блендером до однорідного стану. Залишок (100 г) наріжте скибочками або четвертинками для прикраси.
У невеликій каструлі змішайте 1 склянку води (250 мл) і цукор. Поставте на середній вогонь і, помішуючи, доведіть до кипіння, доки цукор повністю не розчиниться. Зніміть з вогню і дайте сиропу охолонути.
З лимонів вичавіть сік. Переконайтеся, що в ньому немає кісточок.
У великому глечику або графині поєднайте полуничне пюре, охолоджений цукровий сироп і лимонний сік. Добре перемішайте.
Влийте решту води (до 1-1,5 л), орієнтуючись на бажану насиченість смаку. Якщо хочете газований лимонад, додайте охолоджену газовану воду безпосередньо перед подачею.
Поставте лимонад у холодильник мінімум на 1-2 години, щоб він добре охолов і смаки поєдналися. Перед подачею додайте в глечик нарізану полуницю та гілочки м’яти. Розлийте по склянках, наповнених льодом.
2. Освіжаючий полунично-імбирний лимонад
Якщо ви шукаєте щось з «родзинкою» і легкою пікантною ноткою, цей рецепт — саме те, що треба. Імбир додає лимонаду зігріваючої гостроти, яка чудово контрастує з солодкістю полуниці та кислинкою лимона.
Інгредієнти
Полуниця свіжа — 400 г
Лимони — 3 шт.
Свіжий імбир — 3-4 см кореня (очищений і тонко нарізаний або натертий)
Цукор — 150 г (або мед за смаком)
Вода — 1,2 — 1,5 л
Лід — для подачі
М’ята або лимонні дольки — для прикраси
Приготування
У каструлю покладіть нарізаний (або натертий) імбир, цукор та 1 склянку (250 мл) води. Доведіть до кипіння, зменшіть вогонь і варіть 5-7 хвилин, щоб імбир віддав свій аромат, а цукор розчинився. Зніміть з вогню, дайте сиропу охолонути, потім процідіть, видаливши імбир.
Полуницю промийте, видаліть плодоніжки і перебийте блендером до стану пюре.
Вичавіть сік з лимонів.
У великому глечику змішайте полуничне пюре, імбирний сироп (без імбиру) та лимонний сік. Влийте решту води, добре перемішайте.
Поставте лимонад у холодильник на 2-3 години. Подавайте з великою кількістю льоду, прикрасивши скибочками лимона або гілочками м’яти.
3. Полуничний лимонад з базиліком (або розмарином)
Цей рецепт — для справжніх гурманів та тих, хто любить експериментувати зі смаками. Аромат базиліка (або розмарину) надає лимонаду незвичайного, вишуканого відтінку, перетворюючи його на справжній літній коктейль.
Інгредієнти
Полуниця свіжа — 500 г
Лимони — 4 шт.
Цукор — 150-200 г
Свіжий базилік — 5-7 гілочок (або 2 гілочки розмарину)
Вода — 1,2 — 1,5 л
Лід — для подачі
Приготування
У каструлю налийте 1 склянку (250 мл) води, додайте цукор та гілочки базиліка (або розмарину). Доведіть до кипіння і варіть на повільному вогні 5 хвилин. Зніміть з вогню і дайте сиропу повністю охолонути, щоб трава максимально віддала свій аромат. Процідіть сироп, видаливши базилік/розмарин.
Полуницю промийте, видаліть плодоніжки і перебийте блендером до однорідного пюре.
Вичавіть сік з лимонів.
У великому глечику змішайте полуничне пюре, охолоджений ароматний сироп та лимонний сік.
Влийте решту води, добре перемішайте.
Поставте лимонад у холодильник мінімум на 2 години.
Подавайте у високих склянках з великою кількістю льоду, прикрасивши свіжими ягодами полуниці та листочками базиліка (або гілочкою розмарину).
Ці три рецепти полуничних лимонадів — прості, натуральні та неймовірно смачні. Експериментуйте з кількістю цукру, додавайте інші ягоди або фрукти, щоб знайти свій ідеальний смак.