Полуничний лимонад: три найкращі рецепти, що вгамовують спрагу

Полуничний лимонад

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З настанням спекотного літа ніщо так не освіжає і не бадьорить, як холодний, ароматний лимонад. А коли в розпалі сезон полуниці, гріх не скористатися цією чудовою ягодою для створення справжнього шедевру! Полуничні лимонади — це ідеальне поєднання солодкості ягід, кислинки цитрусових та прохолоди, що чудово вгамовує спрагу.

1. Класичний полуничний лимонад

Цей рецепт — це безпрограшний варіант для тих, хто цінує перевірену класику. Він простий у приготуванні, але має насичений смак і аромат.

Інгредієнти

Полуниця свіжа — 500 г

Лимони — 3-4 шт. (приблизно 200-250 мл свіжовичавленого соку)

Цукор — 150-200 г (регулюйте за смаком)

Вода — 1-1,5 л (можна використовувати газовану для іскристості)

М’ята свіжа — кілька гілочок (для прикраси та аромату)

Лід — для подачі

Приготування

Полуницю добре промийте, видаліть плодоніжки. Розділіть на дві частини: приблизно 400 г ягід перебийте блендером до однорідного стану. Залишок (100 г) наріжте скибочками або четвертинками для прикраси. У невеликій каструлі змішайте 1 склянку води (250 мл) і цукор. Поставте на середній вогонь і, помішуючи, доведіть до кипіння, доки цукор повністю не розчиниться. Зніміть з вогню і дайте сиропу охолонути. З лимонів вичавіть сік. Переконайтеся, що в ньому немає кісточок. У великому глечику або графині поєднайте полуничне пюре, охолоджений цукровий сироп і лимонний сік. Добре перемішайте. Влийте решту води (до 1-1,5 л), орієнтуючись на бажану насиченість смаку. Якщо хочете газований лимонад, додайте охолоджену газовану воду безпосередньо перед подачею.

Поставте лимонад у холодильник мінімум на 1-2 години, щоб він добре охолов і смаки поєдналися. Перед подачею додайте в глечик нарізану полуницю та гілочки м’яти. Розлийте по склянках, наповнених льодом.

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2. Освіжаючий полунично-імбирний лимонад

Якщо ви шукаєте щось з «родзинкою» і легкою пікантною ноткою, цей рецепт — саме те, що треба. Імбир додає лимонаду зігріваючої гостроти, яка чудово контрастує з солодкістю полуниці та кислинкою лимона.

Інгредієнти

Полуниця свіжа — 400 г

Лимони — 3 шт.

Свіжий імбир — 3-4 см кореня (очищений і тонко нарізаний або натертий)

Цукор — 150 г (або мед за смаком)

Вода — 1,2 — 1,5 л

Лід — для подачі

М’ята або лимонні дольки — для прикраси

Приготування

У каструлю покладіть нарізаний (або натертий) імбир, цукор та 1 склянку (250 мл) води. Доведіть до кипіння, зменшіть вогонь і варіть 5-7 хвилин, щоб імбир віддав свій аромат, а цукор розчинився. Зніміть з вогню, дайте сиропу охолонути, потім процідіть, видаливши імбир. Полуницю промийте, видаліть плодоніжки і перебийте блендером до стану пюре. Вичавіть сік з лимонів. У великому глечику змішайте полуничне пюре, імбирний сироп (без імбиру) та лимонний сік. Влийте решту води, добре перемішайте.

Поставте лимонад у холодильник на 2-3 години. Подавайте з великою кількістю льоду, прикрасивши скибочками лимона або гілочками м’яти.

3. Полуничний лимонад з базиліком (або розмарином)

Цей рецепт — для справжніх гурманів та тих, хто любить експериментувати зі смаками. Аромат базиліка (або розмарину) надає лимонаду незвичайного, вишуканого відтінку, перетворюючи його на справжній літній коктейль.

Інгредієнти

Полуниця свіжа — 500 г

Лимони — 4 шт.

Цукор — 150-200 г

Свіжий базилік — 5-7 гілочок (або 2 гілочки розмарину)

Вода — 1,2 — 1,5 л

Лід — для подачі

Приготування

У каструлю налийте 1 склянку (250 мл) води, додайте цукор та гілочки базиліка (або розмарину). Доведіть до кипіння і варіть на повільному вогні 5 хвилин. Зніміть з вогню і дайте сиропу повністю охолонути, щоб трава максимально віддала свій аромат. Процідіть сироп, видаливши базилік/розмарин. Полуницю промийте, видаліть плодоніжки і перебийте блендером до однорідного пюре. Вичавіть сік з лимонів. У великому глечику змішайте полуничне пюре, охолоджений ароматний сироп та лимонний сік. Влийте решту води, добре перемішайте.

Поставте лимонад у холодильник мінімум на 2 години.

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Подавайте у високих склянках з великою кількістю льоду, прикрасивши свіжими ягодами полуниці та листочками базиліка (або гілочкою розмарину).

Ці три рецепти полуничних лимонадів — прості, натуральні та неймовірно смачні. Експериментуйте з кількістю цукру, додавайте інші ягоди або фрукти, щоб знайти свій ідеальний смак.