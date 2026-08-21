Помідори з аспірином на зиму: рецепти на 3-літрову та 1-літрову банку

Мариновані помідори

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Консервовані помідори з аспірином — рецепт із тих самих старих кулінарних зошитів, де кількість інгредієнтів господині знали напам’ять. Помідори, цибуля, морква, ароматна зелень, хрін, кисло-солодкий маринад — і кілька таблеток аспірину, які традиційно додавали до банки.

Особливість цього рецепта ще й у його простоті, окремо варити маринад не потрібно. Сіль, цукор, оцет та подрібнений аспірин додають безпосередньо в банку, після чого помідори заливають окропом і закривають.

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Рецепт помідорів з аспірином на 3-літрову банку

Інгредієнти

Помідори — скільки поміститься в банку Цибуля — 1 шт.

Морква — 1 шт.

Кріп — кілька гілочок

Петрушка — кілька гілочок

Листя хрону — 1–2 шт.

Лавровий лист — 1 шт.

Духмяний перець — кілька горошин

Цукор — 3 ст. л.

Сіль — 1 ст. л.

Оцет 9% — 100 мл

Аспірин — 3 таблетки

Вода — окріп, скільки увійде в заповнену банку

Приготування

Банку ретельно вимийте та простерилізуйте. Кришку також підготуйте до консервування.

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Помідори вимийте. Для заготівлі краще брати невеликі щільні плоди приблизно однакового розміру — вони зручніше вкладаються в банку й менше тріскаються.

Цибулю очистіть і наріжте кільцями або півкільцями. Моркву очистіть та наріжте кружальцями.

На дно підготовленої банки покладіть кріп, петрушку, листя хрону, лавровий лист і кілька горошин духмяного перцю. Додайте частину цибулі та моркви.

Наповніть банку помідорами. Між ними можна розкласти решту кружалець моркви та цибулі.

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Безпосередньо в банку всипте 3 столові ложки цукру та 1 столову ложку солі.

Влийте 100 мл 9% оцту.

Три таблетки аспірину розітріть до порошку та всипте в банку.

Закип’ятіть воду. Залийте помідори окропом до самого верху банки та відразу герметично закрийте підготовленою кришкою.

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Банку переверніть догори дном і укутайте. Залиште до повного охолодження.

За традиційним рецептом готові помідори зберігають у темному прохолодному місці.

Помідори з аспірином на 1-літрову банку

Інгредієнти

Помідори — скільки поміститься

Лист винограду — 1 шт.

Лист вишні — 1 шт.

Лист смородини — 1 шт.

Лавровий лист — 1 шт.

Чорний перець горошком — 0,3 ч. л.

Цибуля — 2–3 шматочки

Часник — 1–2 зубчики

Цукор — 2 ст. л.

Сіль — 0,5 ст. л.

Оцет 9% — 2 ст. л.

Аспірин — 1 таблетка

Вода — окріп, скільки увійде в банку

Приготування

На дно чистої літрової банки покладіть по одному листку винограду, вишні та смородини. Додайте лавровий лист і чорний перець горошком.

Наповніть банку помідорами. Приблизно посередині покладіть 2–3 шматочки цибулі та 1–2 зубчики часнику.

Зверху всипте 2 столові ложки цукру та половину столової ложки солі.

Додайте 2 столові ложки 9% оцту та 1 таблетку аспірину.

Залийте помідори крутим окропом до верху банки.

Одразу накрийте підготовленою кришкою та герметично закрийте.

Банку укутайте ковдрою та залиште приблизно на добу до охолодження.

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