- Дата публікації
-
- Категорія
- Підбірки рецептів
- Кількість переглядів
- 361
- Час на прочитання
- 2 хв
Помідори з аспірином на зиму: рецепти на 3-літрову та 1-літрову банку
Рецепти консервованих помідорів з аспірином: скільки інгредієнтів потрібно на трьохлітрову та літрову банку
Консервовані помідори з аспірином — рецепт із тих самих старих кулінарних зошитів, де кількість інгредієнтів господині знали напам’ять. Помідори, цибуля, морква, ароматна зелень, хрін, кисло-солодкий маринад — і кілька таблеток аспірину, які традиційно додавали до банки.
Особливість цього рецепта ще й у його простоті, окремо варити маринад не потрібно. Сіль, цукор, оцет та подрібнений аспірин додають безпосередньо в банку, після чого помідори заливають окропом і закривають.
Рецепт помідорів з аспірином на 3-літрову банку
Інгредієнти
Помідори — скільки поміститься в банку Цибуля — 1 шт.
Морква — 1 шт.
Кріп — кілька гілочок
Петрушка — кілька гілочок
Листя хрону — 1–2 шт.
Лавровий лист — 1 шт.
Духмяний перець — кілька горошин
Цукор — 3 ст. л.
Сіль — 1 ст. л.
Оцет 9% — 100 мл
Аспірин — 3 таблетки
Вода — окріп, скільки увійде в заповнену банку
Приготування
Банку ретельно вимийте та простерилізуйте. Кришку також підготуйте до консервування.
Помідори вимийте. Для заготівлі краще брати невеликі щільні плоди приблизно однакового розміру — вони зручніше вкладаються в банку й менше тріскаються.
Цибулю очистіть і наріжте кільцями або півкільцями. Моркву очистіть та наріжте кружальцями.
На дно підготовленої банки покладіть кріп, петрушку, листя хрону, лавровий лист і кілька горошин духмяного перцю. Додайте частину цибулі та моркви.
Наповніть банку помідорами. Між ними можна розкласти решту кружалець моркви та цибулі.
Безпосередньо в банку всипте 3 столові ложки цукру та 1 столову ложку солі.
Влийте 100 мл 9% оцту.
Три таблетки аспірину розітріть до порошку та всипте в банку.
Закип’ятіть воду. Залийте помідори окропом до самого верху банки та відразу герметично закрийте підготовленою кришкою.
Банку переверніть догори дном і укутайте. Залиште до повного охолодження.
За традиційним рецептом готові помідори зберігають у темному прохолодному місці.
Помідори з аспірином на 1-літрову банку
Інгредієнти
Помідори — скільки поміститься
Лист винограду — 1 шт.
Лист вишні — 1 шт.
Лист смородини — 1 шт.
Лавровий лист — 1 шт.
Чорний перець горошком — 0,3 ч. л.
Цибуля — 2–3 шматочки
Часник — 1–2 зубчики
Цукор — 2 ст. л.
Сіль — 0,5 ст. л.
Оцет 9% — 2 ст. л.
Аспірин — 1 таблетка
Вода — окріп, скільки увійде в банку
Приготування
На дно чистої літрової банки покладіть по одному листку винограду, вишні та смородини. Додайте лавровий лист і чорний перець горошком.
Наповніть банку помідорами. Приблизно посередині покладіть 2–3 шматочки цибулі та 1–2 зубчики часнику.
Зверху всипте 2 столові ложки цукру та половину столової ложки солі.
Додайте 2 столові ложки 9% оцту та 1 таблетку аспірину.
Залийте помідори крутим окропом до верху банки.
Одразу накрийте підготовленою кришкою та герметично закрийте.
Банку укутайте ковдрою та залиште приблизно на добу до охолодження.