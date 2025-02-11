Прості страви з фаршу: що приготувати, крім котлет та тефтельок

Якщо маєте трохи фаршу, а звичні котлети з фаршу вже не викликають апетиту, варто звернути увагу на інші смачні та прості у приготуванні страви. Пропонуємо п'ять різноманітних рецептів, які допоможуть урізноманітнити ваше меню.

Ця страва поєднує ніжне картопляне пюре та соковитий м'ясний фарш, створюючи ситний та апетитний обід або вечерю.

Інгредієнти:

1,5 кг картоплі

50 г вершкового масла

1 яйце

500 г м'ясного фаршу

200 г ріпчастої цибулі

3 зубчики часнику

100 г твердого сиру

Сіль та перець за смаком

Олія для смаження

Приготування:

Очистіть картоплю, відваріть до готовності в підсоленій воді та зробіть пюре, додавши вершкове масло. Дайте пюре трохи охолонути, потім вмішайте яйце. Подрібніть цибулю та обсмажте її на олії до прозорості. Додайте фарш, сіль, перець і смажте до готовності. Наприкінці додайте подрібнений часник і перемішайте. У змащену олією форму для запікання викладіть половину картопляного пюре, розрівняйте. Зверху рівномірно розподіліть фарш, а потім накрийте залишком пюре. Посипте натертим сиром. Запікайте в розігрітій до 200°C духовці приблизно 20 хвилин до утворення золотистої скоринки.

Ця запіканка чудово поєднується зі свіжими овочами або салатом.

2. "Гнізда" з фаршу та макаронів

Оригінальна страва, яка поєднує м'ясний фарш та макарони, оформлені у вигляді гнізд.

Інгредієнти:

500 г м'ясного фаршу

1 цибулина

1 яйце

Сіль та перець за смаком

8-10 макаронних "гнізд"

Олія для смаження

1 зубчик часнику

Твердий сир для посипання

Зелень для прикраси

Для соусу:

180 г сметани

1 ст. л. томатної пасти

300 мл гарячої води

Сіль та сушений базилік за смаком

Приготування:

Змішайте фарш з подрібненою цибулею, яйцем, сіллю та перцем. Сформуйте невеликі фрикадельки за кількістю макаронних "гнізд". У глибокій сковороді або формі для запікання розігрійте олію, викладіть макаронні "гнізда", а в центр кожного покладіть фрикадельку. Для соусу змішайте сметану, томатну пасту, гарячу воду, сіль та базилік. Залийте соусом "гнізда" так, щоб вони були покриті приблизно на 2/3 висоти. Накрийте сковороду кришкою або форму фольгою та тушкуйте на середньому вогні або запікайте в духовці при 180°C приблизно 20-25 хвилин до готовності макаронів. За 5 хвилин до готовності посипте страву натертим сиром і дайте йому розплавитися. Перед подачею прикрасьте подрібненою зеленню.

Ця страва виглядає ефектно та сподобається як дорослим, так і дітям.

3. Пиріг з м'ясним фаршем

Ситний та ароматний пиріг, який стане чудовим доповненням до обіду або вечері. Готується швидко та просто, адже тісто заливається зверху, не вимагаючи розкачування.

Інгредієнти:

Для тіста:

1 склянка кефіру

2 яйця

1 склянка борошна

0,5 ч. л. солі

0,5 ч. л. соди

Для начинки:

300 г м'ясного фаршу

1 цибулина

Сіль, перець та спеції за смаком

Приготування:

Підготовка начинки

Дрібно наріжте цибулю.

Обсмажте її на сковороді до прозорості, потім додайте фарш.

Приправте сіллю, перцем та спеціями за смаком.

Смажте до готовності, потім дайте охолонути.

Приготування тіста

У мисці збийте яйця з сіллю.

Додайте кефір та соду, перемішайте.

Введіть борошно, замішуючи рідке тісто, схоже на сметану.

Формування пирога