Прості страви з фаршу: що приготувати, крім котлет та тефтельок

Що можна зробити з фаршу крім котлет
Якщо маєте трохи фаршу, а звичні котлети з фаршу вже не викликають апетиту, варто звернути увагу на інші смачні та прості у приготуванні страви. Пропонуємо п'ять різноманітних рецептів, які допоможуть урізноманітнити ваше меню.
1. Картопляна запіканка з фаршем
Ця страва поєднує ніжне картопляне пюре та соковитий м'ясний фарш, створюючи ситний та апетитний обід або вечерю.
Інгредієнти:
-
1,5 кг картоплі
-
50 г вершкового масла
-
1 яйце
-
500 г м'ясного фаршу
-
200 г ріпчастої цибулі
-
3 зубчики часнику
-
100 г твердого сиру
-
Сіль та перець за смаком
-
Олія для смаження
Приготування:
-
Очистіть картоплю, відваріть до готовності в підсоленій воді та зробіть пюре, додавши вершкове масло. Дайте пюре трохи охолонути, потім вмішайте яйце.
-
Подрібніть цибулю та обсмажте її на олії до прозорості. Додайте фарш, сіль, перець і смажте до готовності. Наприкінці додайте подрібнений часник і перемішайте.
-
У змащену олією форму для запікання викладіть половину картопляного пюре, розрівняйте. Зверху рівномірно розподіліть фарш, а потім накрийте залишком пюре. Посипте натертим сиром.
-
Запікайте в розігрітій до 200°C духовці приблизно 20 хвилин до утворення золотистої скоринки.
Ця запіканка чудово поєднується зі свіжими овочами або салатом.
2. "Гнізда" з фаршу та макаронів
Оригінальна страва, яка поєднує м'ясний фарш та макарони, оформлені у вигляді гнізд.
Інгредієнти:
-
500 г м'ясного фаршу
-
1 цибулина
-
1 яйце
-
Сіль та перець за смаком
-
8-10 макаронних "гнізд"
-
Олія для смаження
-
1 зубчик часнику
-
Твердий сир для посипання
-
Зелень для прикраси
Для соусу:
-
180 г сметани
-
1 ст. л. томатної пасти
-
300 мл гарячої води
-
Сіль та сушений базилік за смаком
Приготування:
-
Змішайте фарш з подрібненою цибулею, яйцем, сіллю та перцем. Сформуйте невеликі фрикадельки за кількістю макаронних "гнізд".
-
У глибокій сковороді або формі для запікання розігрійте олію, викладіть макаронні "гнізда", а в центр кожного покладіть фрикадельку.
-
Для соусу змішайте сметану, томатну пасту, гарячу воду, сіль та базилік. Залийте соусом "гнізда" так, щоб вони були покриті приблизно на 2/3 висоти.
-
Накрийте сковороду кришкою або форму фольгою та тушкуйте на середньому вогні або запікайте в духовці при 180°C приблизно 20-25 хвилин до готовності макаронів.
-
За 5 хвилин до готовності посипте страву натертим сиром і дайте йому розплавитися.
-
Перед подачею прикрасьте подрібненою зеленню.
Ця страва виглядає ефектно та сподобається як дорослим, так і дітям.
3. Пиріг з м'ясним фаршем
Ситний та ароматний пиріг, який стане чудовим доповненням до обіду або вечері. Готується швидко та просто, адже тісто заливається зверху, не вимагаючи розкачування.
Інгредієнти:
Для тіста:
-
1 склянка кефіру
-
2 яйця
-
1 склянка борошна
-
0,5 ч. л. солі
-
0,5 ч. л. соди
Для начинки:
-
300 г м'ясного фаршу
-
1 цибулина
-
Сіль, перець та спеції за смаком
Приготування:
Підготовка начинки
-
Дрібно наріжте цибулю.
-
Обсмажте її на сковороді до прозорості, потім додайте фарш.
-
Приправте сіллю, перцем та спеціями за смаком.
-
Смажте до готовності, потім дайте охолонути.
Приготування тіста
-
У мисці збийте яйця з сіллю.
-
Додайте кефір та соду, перемішайте.
-
Введіть борошно, замішуючи рідке тісто, схоже на сметану.
Формування пирога
-
Вилийте половину тіста у змащену форму.
-
Викладіть рівним шаром начинку.
-
Зверху залийте рештою тіста, розподіляючи його рівномірно.
-
Духовку розігрійте до 180°C.
-
Випікайте пиріг 30-40 хвилин, поки верх стане золотистим.
-
Дайте пирогу трохи охолонути, потім наріжте порційними шматками.
4. Паста болоньєзе
Інгредієнти:
-
500 г курячого фаршу
-
400 г спагеті
-
250 г бекону
-
400 г помідорів
-
1 цибулина
-
4 зубчики часнику
-
1 ст. л. томатної пасти
-
Сир за смаком
-
Оливкова олія для смаження
-
Сіль та перець за смаком
Приготування:
-
Наріжте бекон дрібними шматочками та обсмажте на розігрітій сковороді до хрусткої скоринки. Додайте подрібнену цибулю та часник, смажте до прозорості цибулі.
-
Додайте курячий фарш, розділяючи його лопаткою на дрібні шматочки. Смажте до повної готовності м'яса.
-
Додайте нарізані помідори та томатну пасту. Тушкуйте на середньому вогні близько 15 хвилин, поки соус не загусне. Приправте сіллю та перцем за смаком.
-
Відваріть спагеті до стану "аль денте" згідно з інструкцією на упаковці. Злийте воду.
-
Змішайте спагеті з соусом болоньєзе. Подавайте, посипавши тертим сиром за бажанням.
5. Ліниві голубці
Інгредієнти:
-
800 г капусти
-
400 г курячого філе
-
50 г рису
-
50 г цибулі
-
50 г моркви
-
30 г олії
-
1 яйце
-
2 ч. л. солі
Для соусу:
-
30 г борошна
-
80 г сметани
-
40 г томатної пасти
-
1 ч. л. солі
-
330 мл води
Приготування:
-
Пропустіть куряче філе через м'ясорубку, щоб отримати фарш.
-
Капусту відваріть у підсоленій воді до напівготовності, потім охолодіть і дрібно нашаткуйте.
-
Відваріть рис до готовності.
-
Натріть моркву на дрібній тертці, а цибулю дрібно наріжте. Обсмажте їх на олії до м'якості.
-
Змішайте фарш, нашатковану капусту, відварений рис, обсмажені овочі, яйце та сіль. Сформуйте з цієї маси невеликі котлети та викладіть їх у форму для запікання.
-
Для соусу обсмажте борошно на сухій сковороді до золотистого кольору, додайте сметану, томатну пасту, сіль та воду. Добре перемішайте та доведіть до кипіння.
-
Залийте ліниві голубці отриманим соусом.
-
Запікайте в розігрітій до 180°C духовці приблизно 30-40 хвилин.
Ці страви є чудовою альтернативою звичним котлетам і допоможуть урізноманітнити ваше щоденне меню.
Читайте також: