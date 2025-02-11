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Прості страви з фаршу: що приготувати, крім котлет та тефтельок

Прості страви з фаршу: що приготувати, крім котлет та тефтельок

Що приготувати з фаршу

Що можна зробити з фаршу крім котлет

Якщо маєте трохи фаршу, а звичні котлети з фаршу вже не викликають апетиту, варто звернути увагу на інші смачні та прості у приготуванні страви. Пропонуємо п'ять різноманітних рецептів, які допоможуть урізноманітнити ваше меню.

1. Картопляна запіканка з фаршем

Ця страва поєднує ніжне картопляне пюре та соковитий м'ясний фарш, створюючи ситний та апетитний обід або вечерю.

Інгредієнти:

  • 1,5 кг картоплі

  • 50 г вершкового масла

  • 1 яйце

  • 500 г м'ясного фаршу

  • 200 г ріпчастої цибулі

  • 3 зубчики часнику

  • 100 г твердого сиру

  • Сіль та перець за смаком

  • Олія для смаження

Приготування:

  1. Очистіть картоплю, відваріть до готовності в підсоленій воді та зробіть пюре, додавши вершкове масло. Дайте пюре трохи охолонути, потім вмішайте яйце.

  2. Подрібніть цибулю та обсмажте її на олії до прозорості. Додайте фарш, сіль, перець і смажте до готовності. Наприкінці додайте подрібнений часник і перемішайте.

  3. У змащену олією форму для запікання викладіть половину картопляного пюре, розрівняйте. Зверху рівномірно розподіліть фарш, а потім накрийте залишком пюре. Посипте натертим сиром.

  4. Запікайте в розігрітій до 200°C духовці приблизно 20 хвилин до утворення золотистої скоринки.

Ця запіканка чудово поєднується зі свіжими овочами або салатом.

2. "Гнізда" з фаршу та макаронів

Оригінальна страва, яка поєднує м'ясний фарш та макарони, оформлені у вигляді гнізд.

Інгредієнти:

  • 500 г м'ясного фаршу

  • 1 цибулина

  • 1 яйце

  • Сіль та перець за смаком

  • 8-10 макаронних "гнізд"

  • Олія для смаження

  • 1 зубчик часнику

  • Твердий сир для посипання

  • Зелень для прикраси

Для соусу:

  • 180 г сметани

  • 1 ст. л. томатної пасти

  • 300 мл гарячої води

  • Сіль та сушений базилік за смаком

Приготування:

  1. Змішайте фарш з подрібненою цибулею, яйцем, сіллю та перцем. Сформуйте невеликі фрикадельки за кількістю макаронних "гнізд".

  2. У глибокій сковороді або формі для запікання розігрійте олію, викладіть макаронні "гнізда", а в центр кожного покладіть фрикадельку.

  3. Для соусу змішайте сметану, томатну пасту, гарячу воду, сіль та базилік. Залийте соусом "гнізда" так, щоб вони були покриті приблизно на 2/3 висоти.

  4. Накрийте сковороду кришкою або форму фольгою та тушкуйте на середньому вогні або запікайте в духовці при 180°C приблизно 20-25 хвилин до готовності макаронів.

  5. За 5 хвилин до готовності посипте страву натертим сиром і дайте йому розплавитися.

  6. Перед подачею прикрасьте подрібненою зеленню.

Ця страва виглядає ефектно та сподобається як дорослим, так і дітям.

3. Пиріг з м'ясним фаршем

Ситний та ароматний пиріг, який стане чудовим доповненням до обіду або вечері. Готується швидко та просто, адже тісто заливається зверху, не вимагаючи розкачування.

Інгредієнти:

Для тіста:

  • 1 склянка кефіру

  • 2 яйця

  • 1 склянка борошна

  • 0,5 ч. л. солі

  • 0,5 ч. л. соди

Для начинки:

  • 300 г м'ясного фаршу

  • 1 цибулина

  • Сіль, перець та спеції за смаком

Приготування:

Підготовка начинки

  • Дрібно наріжте цибулю.

  • Обсмажте її на сковороді до прозорості, потім додайте фарш.

  • Приправте сіллю, перцем та спеціями за смаком.

  • Смажте до готовності, потім дайте охолонути.

Приготування тіста

  • У мисці збийте яйця з сіллю.

  • Додайте кефір та соду, перемішайте.

  • Введіть борошно, замішуючи рідке тісто, схоже на сметану.

Формування пирога

  1. Вилийте половину тіста у змащену форму.

  2. Викладіть рівним шаром начинку.

  3. Зверху залийте рештою тіста, розподіляючи його рівномірно.

  4. Духовку розігрійте до 180°C.

  5. Випікайте пиріг 30-40 хвилин, поки верх стане золотистим.

  6. Дайте пирогу трохи охолонути, потім наріжте порційними шматками.

4. Паста болоньєзе

Інгредієнти:

  • 500 г курячого фаршу

  • 400 г спагеті

  • 250 г бекону

  • 400 г помідорів

  • 1 цибулина

  • 4 зубчики часнику

  • 1 ст. л. томатної пасти

  • Сир за смаком

  • Оливкова олія для смаження

  • Сіль та перець за смаком

Приготування:

  1. Наріжте бекон дрібними шматочками та обсмажте на розігрітій сковороді до хрусткої скоринки. Додайте подрібнену цибулю та часник, смажте до прозорості цибулі.

  2. Додайте курячий фарш, розділяючи його лопаткою на дрібні шматочки. Смажте до повної готовності м'яса.

  3. Додайте нарізані помідори та томатну пасту. Тушкуйте на середньому вогні близько 15 хвилин, поки соус не загусне. Приправте сіллю та перцем за смаком.

  4. Відваріть спагеті до стану "аль денте" згідно з інструкцією на упаковці. Злийте воду.

  5. Змішайте спагеті з соусом болоньєзе. Подавайте, посипавши тертим сиром за бажанням.

5. Ліниві голубці

Інгредієнти:

  • 800 г капусти

  • 400 г курячого філе

  • 50 г рису

  • 50 г цибулі

  • 50 г моркви

  • 30 г олії

  • 1 яйце

  • 2 ч. л. солі

Для соусу:

  • 30 г борошна

  • 80 г сметани

  • 40 г томатної пасти

  • 1 ч. л. солі

  • 330 мл води

Приготування:

  1. Пропустіть куряче філе через м'ясорубку, щоб отримати фарш.

  2. Капусту відваріть у підсоленій воді до напівготовності, потім охолодіть і дрібно нашаткуйте.

  3. Відваріть рис до готовності.

  4. Натріть моркву на дрібній тертці, а цибулю дрібно наріжте. Обсмажте їх на олії до м'якості.

  5. Змішайте фарш, нашатковану капусту, відварений рис, обсмажені овочі, яйце та сіль. Сформуйте з цієї маси невеликі котлети та викладіть їх у форму для запікання.

  6. Для соусу обсмажте борошно на сухій сковороді до золотистого кольору, додайте сметану, томатну пасту, сіль та воду. Добре перемішайте та доведіть до кипіння.

  7. Залийте ліниві голубці отриманим соусом.

  8. Запікайте в розігрітій до 180°C духовці приблизно 30-40 хвилин.

Ці страви є чудовою альтернативою звичним котлетам і допоможуть урізноманітнити ваше щоденне меню.

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