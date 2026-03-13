Прикраса великоднього столу: рецепт сирної паски

Паска / © Pixabay

Сирна паска — це традиційне частування до головного православного свята.

Якщо любите сирну паску, то спробуйте приготувати за цим рецептом.

Сирна паска

Інгредієнти:

сир 5% — 750 г

вершки 33% — 100 мл

масло вершкове — 100 г

сметана 25% — 200 г

три яйця

цукрова пудра — 60 г

цукор — 100 г

родзинки — 2 ст. ложки

горіхи — 2 ст. ложки

цукати з апельсина — 1 ст. ложка

цукор ванільний — 2 ч. ложки

Спосіб приготування

Вершкове масло дістаньте з холодильника заздалегідь. Свіжі яйця розділіть на білки та жовтки. Сир двічі протріть через сито. Додайте цукрову пудру, м’яке вершкове масло і сметану. Перемішайте масу до гладкості, збийте вінчиком або міксером на низькій швидкості.

Яєчні жовтки розітріть із цукром до побіління. Додайте до сирної суміші.

Охолоджені вершки збийте в щільну піну, додайте ванільний цукор і додайте в сирну масу. Обережно перемішайте.

Збийте яєчні білки, обережно введіть їх у сирну основу. Перемішайте масу дерев’яною лопаткою. Додайте родзинки, горіхи та цукати, ще раз обережно перемішайте.

Форму для паски застеліть вологою марлею, складеною в два шари. Перекладіть у неї сирну масу, накрийте краями марлі, зверху покладіть плоску дощечку або тарілку і встановіть гніт (наприклад, банку з водою). Залиште в холодильнику на 24-48 годин.

Після дістаньте паску з форми і прикрасьте за своїм смаком.

