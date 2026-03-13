ТСН у соціальних мережах

78
1 хв

Прикраса великоднього столу: рецепт сирної паски

У процесі приготування пасок до Великодня значення має абсолютно все — від рецептури до способу випікання.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Паска

Паска / © Pixabay

Сирна паска — це традиційне частування до головного православного свята.

Якщо любите сирну паску, то спробуйте приготувати за цим рецептом.

Сирна паска

Інгредієнти:

  • сир 5% — 750 г

  • вершки 33% — 100 мл

  • масло вершкове — 100 г

  • сметана 25% — 200 г

  • три яйця

  • цукрова пудра — 60 г

  • цукор — 100 г

  • родзинки — 2 ст. ложки

  • горіхи — 2 ст. ложки

  • цукати з апельсина — 1 ст. ложка

  • цукор ванільний — 2 ч. ложки

Спосіб приготування

Вершкове масло дістаньте з холодильника заздалегідь. Свіжі яйця розділіть на білки та жовтки. Сир двічі протріть через сито. Додайте цукрову пудру, м’яке вершкове масло і сметану. Перемішайте масу до гладкості, збийте вінчиком або міксером на низькій швидкості.

Яєчні жовтки розітріть із цукром до побіління. Додайте до сирної суміші.

Охолоджені вершки збийте в щільну піну, додайте ванільний цукор і додайте в сирну масу. Обережно перемішайте.

Збийте яєчні білки, обережно введіть їх у сирну основу. Перемішайте масу дерев’яною лопаткою. Додайте родзинки, горіхи та цукати, ще раз обережно перемішайте.

Форму для паски застеліть вологою марлею, складеною в два шари. Перекладіть у неї сирну масу, накрийте краями марлі, зверху покладіть плоску дощечку або тарілку і встановіть гніт (наприклад, банку з водою). Залиште в холодильнику на 24-48 годин.

Після дістаньте паску з форми і прикрасьте за своїм смаком.

Раніше ми писали, як приготувати ідеальну паску. Рецепт читайте у новині.

