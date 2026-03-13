- Дата публікації
-
- Категорія
- Підбірки рецептів
- Кількість переглядів
- 78
- Час на прочитання
- 1 хв
Прикраса великоднього столу: рецепт сирної паски
У процесі приготування пасок до Великодня значення має абсолютно все — від рецептури до способу випікання.
Сирна паска — це традиційне частування до головного православного свята.
Якщо любите сирну паску, то спробуйте приготувати за цим рецептом.
Сирна паска
Інгредієнти:
сир 5% — 750 г
вершки 33% — 100 мл
масло вершкове — 100 г
сметана 25% — 200 г
три яйця
цукрова пудра — 60 г
цукор — 100 г
родзинки — 2 ст. ложки
горіхи — 2 ст. ложки
цукати з апельсина — 1 ст. ложка
цукор ванільний — 2 ч. ложки
Спосіб приготування
Вершкове масло дістаньте з холодильника заздалегідь. Свіжі яйця розділіть на білки та жовтки. Сир двічі протріть через сито. Додайте цукрову пудру, м’яке вершкове масло і сметану. Перемішайте масу до гладкості, збийте вінчиком або міксером на низькій швидкості.
Яєчні жовтки розітріть із цукром до побіління. Додайте до сирної суміші.
Охолоджені вершки збийте в щільну піну, додайте ванільний цукор і додайте в сирну масу. Обережно перемішайте.
Збийте яєчні білки, обережно введіть їх у сирну основу. Перемішайте масу дерев’яною лопаткою. Додайте родзинки, горіхи та цукати, ще раз обережно перемішайте.
Форму для паски застеліть вологою марлею, складеною в два шари. Перекладіть у неї сирну масу, накрийте краями марлі, зверху покладіть плоску дощечку або тарілку і встановіть гніт (наприклад, банку з водою). Залиште в холодильнику на 24-48 годин.
Після дістаньте паску з форми і прикрасьте за своїм смаком.
Раніше ми писали, як приготувати ідеальну паску. Рецепт читайте у новині.