Рецепт тіста для піци з манкою: спробуєте і не пожалкуєте

Рецептів приготування тіста для піци існує не менше, ніж варіантів самої піци. Багато господинь уже давно відійшли від оригінального способу й експериментують з інгредієнтами, пишністю, смаком тіста, створюючи, власне кажучи, нові варіанти основи для найпопулярнішої страви.

Пропонуємо рецепт тіста для піци з додаванням манної крупи.

Тісто для піци

Інгредієнти:

вода — 250 мл

борошно — 400 г

сухі дріжджі — 7 г

цукор — 7 г

сіль — 6 г

оливкова олія — 30 г

манна крупа

Спосіб приготування:

До просіяного борошна додаємо сухі дріжджі, цукор, сіль, вливаємо теплу воду і замішуємо м’яке еластичне тісто. У процесі замісу додаємо оливкову олію і залишаємо трохи олії на кінець замісу, щоб змастити миску і тісто. Накриваємо миску харчовою плівкою і рушником і відправляємо в тепле місце на 30 хвилин. Можна розігріти духовку до 30-40 градусів і потримати тісто там.

Готове тісто ділимо на дві рівні частини, присипаємо манкою і розкачуємо в коло. Викладаємо улюблений соус і начинку.

Випікаємо в духовці, попередньо розігрітій до 200 градусів, 15-20 хвилин.

