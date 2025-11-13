- Дата публікації
Рецепт тіста для піци з манкою: спробуєте і не пожалкуєте
Спобіб приготування тіста дуже простий, однак смак піци — просто неймовірний.
Рецептів приготування тіста для піци існує не менше, ніж варіантів самої піци. Багато господинь уже давно відійшли від оригінального способу й експериментують з інгредієнтами, пишністю, смаком тіста, створюючи, власне кажучи, нові варіанти основи для найпопулярнішої страви.
Пропонуємо рецепт тіста для піци з додаванням манної крупи.
Тісто для піци
Інгредієнти:
вода — 250 мл
борошно — 400 г
сухі дріжджі — 7 г
цукор — 7 г
сіль — 6 г
оливкова олія — 30 г
манна крупа
Спосіб приготування:
До просіяного борошна додаємо сухі дріжджі, цукор, сіль, вливаємо теплу воду і замішуємо м’яке еластичне тісто. У процесі замісу додаємо оливкову олію і залишаємо трохи олії на кінець замісу, щоб змастити миску і тісто. Накриваємо миску харчовою плівкою і рушником і відправляємо в тепле місце на 30 хвилин. Можна розігріти духовку до 30-40 градусів і потримати тісто там.
Готове тісто ділимо на дві рівні частини, присипаємо манкою і розкачуємо в коло. Викладаємо улюблений соус і начинку.
Випікаємо в духовці, попередньо розігрітій до 200 градусів, 15-20 хвилин.
