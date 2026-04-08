Рецепти гарячих страв на Великдень: що приготувати на святковий стіл

Гарячі страви на Великдень

Великдень — це свято, яке традиційно збирає за столом усю родину після тривалого посту, тому головні гарячі страви мають бути особливими, ситними, святковими та по-справжньому домашніми. Щоб задовольнити смаки кожного гостя, ми підібрали п’ять перевірених рецептів, що охоплюють різні види м’яса, птицю та рибу. Усі ці страви об’єднує одна риса — вони смачні та стануть справжньою окрасою вашого великоднього столу.

1. Традиційна домашня ковбаса, запечена в духовці

Домашня ковбаса — це не просто страва, а символ родинного затишку та добробуту. На відміну від магазинних аналогів, справжня святкова ковбаса готується за особливою технологією, де кожен шматочок м’яса зберігає свою текстуру, а поєднання спецій створює той самий впізнаваний аромат, що скликає всіх до столу.

Інгредієнти:

Для приготування одного метра класичної ковбаси вам знадобляться:

Свинина (м’якоть) — 1 кг

Сало свіже — 200 г

Натуральна свиняча кишка (тонка) — 1 м

Часник — 5–6 великих зубчиків

Спеції — 8–10 горошин чорного перцю, лавровий лист, дрібка мускатного горіха та червоний мелений перець за смаком

Крижана вода — 100 мл (секрет соковитості фаршу)

Рослинна олія — 1–2 ст. л. для змащування

Приготування:

Справжня домашня ковбаса починається з правильної нарізки. М’ясо слід подрібнити вручну на маленькі шматочки завтовшки близько 1 см. Сало можна пропустити через м’ясорубку — так воно створить ніжну жирову основу, яка обволікатиме м’ясні волокна. У великій ємності з’єднайте м’ясо, сало та спеції. Чорний перець краще потовкти у ступці безпосередньо перед приготуванням, щоб він максимально віддав свій аромат. Додайте дрібно порубаний часник, мускатний горіх та крижану воду. Найвідповідальніший момент — ретельне вимішування. Масу потрібно місити руками доти, доки фарш не стане однорідним, в’язким і повністю не вбере воду. Підготовлені кишки необхідно ретельно промити у холодній воді зовні та зсередини. Для наповнення можна скористатися спеціальною насадкою на м’ясорубку (знявши з неї ніж) або народним методом — верхньою частиною пластикової пляшки, що слугуватиме лійкою. Надягніть кишку на конус і поступово наповнюйте її фаршем. Головне правило: не набивайте занадто щільно, інакше під час термічної обробки оболонка не витримає тиску і лопне. Сформуйте акуратне кільце, зв’язавши кінці ниткою. Перед подальшим приготуванням обов’язково зробіть проколи голкою через кожні 3–4 см, щоб випустити повітря. Щоб ковбаса не була сухою, ми використовуємо метод «томіння» з подальшим запіканням. У каструлю з 3 літрами води додайте сіль та лавровий лист. Доведіть до кипіння, а потім прикрутіть вогонь до мінімуму — вода має ледь здригатися, але не вирувати. Обережно опустіть ковбасу і томіть її протягом 1 години. Це зробить м’ясо неймовірно ніжним. Дістаньте ковбасу, обсушіть її та змастіть олією. Викладіть на деко у розігріту до 180°C духовку. Запікайте по 20 хвилин з кожного боку. Цього часу достатньо, щоб з’явилася та сама апетитна рум’яна скоринка, при цьому серединка залишиться соковитою.

Готову ковбасу можна подавати як гарячою, так і холодною. Вона ідеально поєднується зі свіжим хроном та домашнім хлібом, стаючи справжнім центром великодньої трапези.

2. Качка, запечена з яблуками та апельсином у рукаві

Золотава та хрумка скоринка, ніжне м’ясо, смак якого насичують кисло-солодкі яблука та нотки цитрусових. Ця страва стала класикою не тільки на великі свята, а й на сімейні посиденьки, дні народження або просто у будні. За цією стравою легко зібрати за одним столом всю родину, бо її обожнюють діти та дорослі.

Інгредієнти:

Качка — 2-3 кг

Яблука — 2-3 шт

Апельсин — 1 шт

Сік апельсина — 50 г

Соєвий соус — 4 ст. л.

Мед — 2 ст. л.

Часник — 2-3 зубці

Цедра з ½ апельсина

Розмарин — 2 гілочки

Сіль — 1 ч. л. з гіркою

Чорний перець молотий — ½ ч. л.

Приготування:

Підготуйте качку — вимийте її під проточною водою, видаліть зайвий жир, зачистіть сальні залози та обов’язково обсушіть паперовим рушником. Ретельно натріть тушку сіллю зовні та всередині. Для маринаду в окремій ємності змішайте соєвий соус, сік апельсина, мед, подрібнений часник, чорний перець та цедру. Отриманою сумішшю натріть качку, покладіть всередину гілочки розмарину, загорніть у харчову плівку та залиште в холодильнику на 2 години, а краще на ніч. Перед запіканням начиніть качку часточками яблук та апельсина, зашийте отвір шпажками або зубочистками. Покладіть птицю у рукав для запікання (можна додати лавровий лист), щільно зав’яжіть і запікайте при 180°C. Протягом першої години готуйте на одному боці, потім обережно переверніть і запікайте ще годину. Якщо вага птиці перевищує 2 кг, збільште час випікання відповідно до можливостей вашої духовки. Качка виходить із запеченою скоринкою та має чудовий смак.

3. Ніжна буженина в гірчично-медовому маринаді

Ця страва здатна стати справжнім кулінарним акцентом вашого святкового столу. Завдяки поєднанню класичних інгредієнтів м’ясо виходить неймовірно соковитим, а аромат прянощів та свіжої зелені миттєво збирає за столом усю родину. Свиняча шийка, запечена цілим шматком, — це перевірений спосіб приготувати ситну та ефектну вечерю, яка смакує як гарячою, так і в якості холодної закуски.

Інгредієнти:

Свиняча шийка (цілим шматком) — 1,5 кг

Часник — 3 зубчики

Гірчиця (краще зерниста) — 1 ст. л.

Мед — 1 ст. л.

Паприка — 1 ч. л.

Оливкова олія — 2 ст. л.

Сіль, перець, розмарин — за смаком

Приготування:

Почніть із підготовки ароматного маринаду, у глибокій ємності ретельно змішайте гірчицю, мед, паприку, оливкову олію, сіль, мелений перець та подрібнений часник. У самому шматку м’яса зробіть кілька глибоких надрізів та нашпигуйте їх шматочками часнику для глибшого аромату. Рясно натріть свинину підготовленим маринадом з усіх боків і залиште маринуватися в холодильнику щонайменше на 4 години, а в ідеалі — на всю ніч. Перед запіканням загорніть м’ясо у кілька шарів фольги або помістіть у кулінарну сітку, щоб зберегти форму та всі соки всередині. Запікайте у розігрітій до 180°C духовці приблизно 1,5 години. Для того, щоб зверху з’явилася апетитна рум’яна скоринка, за 10-15 хвилин до кінця приготування обережно розгорніть фольгу. Готову страву подавайте зі свіжою зеленню, печеними яблуками або традиційним хроном.

4. Філе лосося (або форелі) під вершково-шпинатним соусом

Для тих, хто віддає перевагу легшим стравам або хоче урізноманітнити м’ясне меню рибою, цей рецепт є безпрограшним. Вершковий соус робить червону рибу неймовірно ніжною.

Інгредієнти:

Стейки або філе лосося — 4 шт.

Вершки (20–30% жирності) — 200 мл

Шпинат свіжий — 100 г

Лимонний сік — 1 ст. л.

Пармезан (тертий) — 30 г

Вершкове масло — 20 г

Сіль, білий перець — за смаком

Приготування:

Рибу посоліть, збризніть лимонним соком і швидко обсмажте на розігрітому вершковому маслі по 2 хвилини з кожного боку до напівготовності. Зніміть рибу з пательні. У ту ж саму пательню влийте вершки, додайте шпинат і тушкуйте, поки листя не зів’яне. Всипте пармезан, перемішайте до розчинення і поверніть рибу в соус. Томіть на слабкому вогні ще 3–5 хвилин.

Подавайте гарячим, поливаючи соусом.

5. Крученики зі свинини з грибною начинкою

Традиційна українська страва, яка ідеально підходить для святкового застілля. Маленькі м’ясні рулетики з соковитою начинкою виглядають дуже апетитно, зручні для подачі та завжди стають окрасою великоднього столу. Поєднання ніжного м’яса, ароматних грибів та вершкового соусу створює той самий неповторний домашній смак.

Інгредієнти:

Свинина (корейка) — 800 г

Печериці — 300 г

Цибуля — 1 шт.

Твердий сир — 100 г

Сметана — 3 ст. л.

Сіль, перець — за смаком

Борошно — для панірування

Приготування:

Підготуйте м’ясо, нарізавши його порційними шматочками, як на відбивні. Кожен шматок добре відбийте через харчову плівку, після чого посоліть і поперчіть за смаком.

Для начинки дрібно наріжте цибулю та печериці, обсмажте їх на пательні до повного випаровування вологи. Коли гриби охолонуть, змішайте їх із тертим сиром.

На край кожної відбивної викладіть ложку начинки, щільно згорніть рулетиком і зафіксуйте форму кулінарною ниткою або зубочисткою.

Перед запіканням обваляйте кожен крученик у борошні та швидко обсмажте на розігрітій сковороді до появи золотавої рум’яності.

Перекладіть рулетики у форму для запікання та залийте сметаною, попередньо змішаною з невеликою кількістю води, дрібкою солі та улюбленими спеціями.

Готуйте страву в духовці під кришкою при температурі 180°C протягом 30–40 хвилин. Смачного Великодня та затишного свята вашій родині!