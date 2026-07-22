- Дата публікації
-
- Категорія
- Підбірки рецептів
- Кількість переглядів
- 463
- Час на прочитання
- 3 хв
Рецепти смачної наливки з аличі з горілкою та без
Домашня наливка з аличі: два перевірені рецепти з горілкою та природного бродіння
Алича є чудовою сировиною для приготування домашніх алкогольних напоїв. Завдяки природній кислотності та яскравому аромату ягоди наливки виходять насиченими, помірно кислуватими та дуже ароматними. Приготувати такий смачний десертний напої в домашніх умовах можна двома основними способами — швидким із додаванням горілки та класичним шляхом природного бродіння без міцного алкоголю.
Швидка наливка з аличі на горілці
Цей варіант приваблює тим, що напій буде готовий набагато швидше, а його міцність можна легко контролювати. Для приготування найкраще брати стиглі, м’ясисті плоди жовтого, червоного або темно-синього кольору.
Для класичного рецепта знадобляться:
Алича — 1,5 кілограма.
Горілка або якісний очищений самогон подвійної перегонки — 1 літр.
Цукор — від 300 до 500 грамів залежно від кислотності ягід.
Вода — 100-200 мілілітрів за бажанням, якщо хочеться зробити напій дещо м’якшим.
Покроковий процес приготування:
Плоди ретельно перебирають, видаляють зіпсовані, миють та злегка просушують. Щоб сік швидше виділився, кожну ягідку можна проткнути зубочисткою або розрізати навпіл і вийняти кісточки (кісточки дають легкий мигдальний присмак, проте з чистим м’якушем наливка зберігається довше).
Підготовлену аличу засипають у скляну банку об’ємом 3 літри, пересипаючи шари цукром.
До ємності вливають горілку так, щоб вона повністю покривала ягідну масу на кілька сантиметрів вище.
Банку щільно закривають кришкою та залишають у темному теплому місці на 3-4 тижні. Раз на кілька днів ємність енергійно струшують, щоб цукор повністю розчинився.
Готову наливку ретельно фільтрують через марлю та шар вати, розливають у чисті пляшки та герметично закупорюють. Напій готовий до дегустації, але витримка протягом кількох місяців у прохолодному місці лише покращить його смак.
Традиційна наливка з аличі без горілки
Приготування наливки природним шляхом без додавання міцного спиртного базується на процесі бродіння, подібному до приготування вина. Такий напій виходить легшим, надзвичайно м’яким і має натуральний фруктовий смак.
Необхідні інгредієнти:
Алича — 2 кілограми.
Цукор — 600-700 грамів.
Вода — 300 мілілітрів.
Технологія приготування:
Стиглу аличу категорично не миють, якщо на шкірці збереглася природна білувата плівка із диких дріжджів, які й забезпечать бродіння. За потреби ягоди можна лише обережно протерти сухим рушником. Їх розминають руками або товкачем, видаляючи кісточки.
М’якуш із соком складають у бутель або велику скляну банку, додають цукор та воду, ретельно перемішують.
На шийку ємності встановлюють класичний водяний затвор або звичайну медичну рукавичку з проколотим тонкою голкою пальцем. Банку ставлять у тепле темне приміщення з температурою від 20 до 25 градусів.
Процес активного бродіння зазвичай триває від 3 до 6 тижнів. Коли рукавичка повністю здується або водяний затвор перестає виділяти бульбашки, а на дні з’явиться осад, рідину вважають готовою.
Молоду наливку зливають за допомогою тонкої трубочки, відокремлюючи від осаду, фільтрують через марлю, розливають у пляшки та витримують у льоху або холодильнику ще місяць для повного дозрівання.