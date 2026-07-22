Рецепти смачної наливки з аличі з горілкою та без

Наливка з аличі

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Алича є чудовою сировиною для приготування домашніх алкогольних напоїв. Завдяки природній кислотності та яскравому аромату ягоди наливки виходять насиченими, помірно кислуватими та дуже ароматними. Приготувати такий смачний десертний напої в домашніх умовах можна двома основними способами — швидким із додаванням горілки та класичним шляхом природного бродіння без міцного алкоголю.

Швидка наливка з аличі на горілці

Цей варіант приваблює тим, що напій буде готовий набагато швидше, а його міцність можна легко контролювати. Для приготування найкраще брати стиглі, м’ясисті плоди жовтого, червоного або темно-синього кольору.

Для класичного рецепта знадобляться:

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Алича — 1,5 кілограма.

Горілка або якісний очищений самогон подвійної перегонки — 1 літр.

Цукор — від 300 до 500 грамів залежно від кислотності ягід.

Вода — 100-200 мілілітрів за бажанням, якщо хочеться зробити напій дещо м’якшим.

Покроковий процес приготування:

Плоди ретельно перебирають, видаляють зіпсовані, миють та злегка просушують. Щоб сік швидше виділився, кожну ягідку можна проткнути зубочисткою або розрізати навпіл і вийняти кісточки (кісточки дають легкий мигдальний присмак, проте з чистим м’якушем наливка зберігається довше). Підготовлену аличу засипають у скляну банку об’ємом 3 літри, пересипаючи шари цукром. До ємності вливають горілку так, щоб вона повністю покривала ягідну масу на кілька сантиметрів вище. Банку щільно закривають кришкою та залишають у темному теплому місці на 3-4 тижні. Раз на кілька днів ємність енергійно струшують, щоб цукор повністю розчинився. Готову наливку ретельно фільтрують через марлю та шар вати, розливають у чисті пляшки та герметично закупорюють. Напій готовий до дегустації, але витримка протягом кількох місяців у прохолодному місці лише покращить його смак.

Традиційна наливка з аличі без горілки

Приготування наливки природним шляхом без додавання міцного спиртного базується на процесі бродіння, подібному до приготування вина. Такий напій виходить легшим, надзвичайно м’яким і має натуральний фруктовий смак.

Необхідні інгредієнти:

Алича — 2 кілограми.

Цукор — 600-700 грамів.

Вода — 300 мілілітрів.

Технологія приготування:

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Стиглу аличу категорично не миють, якщо на шкірці збереглася природна білувата плівка із диких дріжджів, які й забезпечать бродіння. За потреби ягоди можна лише обережно протерти сухим рушником. Їх розминають руками або товкачем, видаляючи кісточки. М’якуш із соком складають у бутель або велику скляну банку, додають цукор та воду, ретельно перемішують. На шийку ємності встановлюють класичний водяний затвор або звичайну медичну рукавичку з проколотим тонкою голкою пальцем. Банку ставлять у тепле темне приміщення з температурою від 20 до 25 градусів. Процес активного бродіння зазвичай триває від 3 до 6 тижнів. Коли рукавичка повністю здується або водяний затвор перестає виділяти бульбашки, а на дні з’явиться осад, рідину вважають готовою. Молоду наливку зливають за допомогою тонкої трубочки, відокремлюючи від осаду, фільтрують через марлю, розливають у пляшки та витримують у льоху або холодильнику ще місяць для повного дозрівання.

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