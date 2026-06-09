Салат з часникових стрілок: три найкращих рецепти

Які салати приготувати з часникових стрілок

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Початок літа — особливий час для всіх любителів свіжої зелені та домашнього городинництва. Саме в цей короткий період на грядках з’являється унікальний сезонний продукт, який багато хто помилково недооцінює, — часникові стрілки. Часто городники зрізають їх лише для того, щоб стимулювати ріст самих цибулин, навіть не здогадуючись, який кулінарний скарб тримають у руках.

Ці соковиті зелені пагони мають дивовижний смак: вони набагато ніжніші за звичайний часник, не мають зайвої пекучості чи гіркоти, але водночас дарують стравам витончений, пікантний аромат. Крім того, часникові стрілки неймовірно корисні. Вони є справжнім конcentralом вітамінів C, PP, групи B, а також містять фітонциди, які зміцнюють імунітет та допомагають організму прокинутися після затяжної зими.

Якщо ви звикли лише обсмажувати їх на пательні, час розширити гастрономічні горизонти. Зі стрілок можна приготувати приголомшливі, хрусткі, пікантні та дуже ситні салати, які стануть справжньою окрасою вашого столу. Пропонуємо три перевірені рецепти, які допоможуть розкрити весь потенціал цього літнього делікатесу.

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Салат із часникових стрілок та яєць

Ця страва за своєю текстурою та ніжністю нагадує класичний салат із зеленою цибулею, але має приємний, делікатний часниковий аромат без зайвої гіркоти.

Інгредієнти:

Часникові стрілки — 300 г

Курячі яйця — 3 шт.

Сметана (або натуральний йогурт) — 2–3 ст. л.

Свіжа зелень кропу або петрушки — 3–4 гілочки

Сіль, чорний мелений перець — за смаком

Спосіб приготування:

Курячі яйця відварюють круто, охолоджують у холодній воді, очищають від шкарлупи та нарізають невеликими кубиками. Свіжі часникові стрілки ретельно промивають під проточною водою, повністю зрізають верхню частину з бутонами, а самі зелені стебла нарізають шматочками завдовжки близько одного-двох сантиметрів. У каструлі закип’ячують воду, злегка її підсолюють і опускають туди нарізані стрілки на дві хвилини для бланшування. Це допоможе зелені стати м’якшою і прибере зайву гіркоту. Пробланшовані стрілки одразу відкидають на друшляк і промивають крижаною водою, щоб вони зберегли свій яскравий колір, після чого залишають на кілька хвилин для стікання зайвої вологи. У глибокій салатниці з’єднують повністю остиглі часникові пагони та нарізані яйця. До інгредієнтів додають дрібно покришену свіжу зелень кропу чи петрушки, сіль, чорний перець, заправляють усе сметаною і ретельно перемішують перед подачею на стіл.

Пікантний салат із часникових стрілок по-корейськи

Цей варіант оцінять шанувальники яскравих, гострих та пряних закусок. Завдяки маринуванню стрілки стають хрусткими та чудово насичуються ароматами спецій.

Інгредієнти:

Часникові стрілки — 400 г

Морква (велика) — 1 шт.

Часник — 2–3 зубчики

Рослинна олія — 3 ст. л.

Соєвий соус — 1,5 ст. л.

Яблучний або рисовий оцет (6%) — 1 ч. л.

Мелений коріандр — 1 ч. л.

Цукор — 0,5 ч. л.

Насіння кунжуту — 1 ст. л.

Гострий червоний перець — за смаком

Спосіб приготування:

Часникові стрілки миють, видаляють бутони, а стебла нарізають довгастими шматочками по чотири-п’ять сантиметрів. Нарізані пагони опускають у киплячу воду на три хвилини, після чого відкидають на друшляк, промивають холодною водою та дають їм повністю висохнути. Велику соковиту моркву очищають і натирають тонкою соломкою на спеціальній тертці для корейської моркви. Зубчики звичайного часнику очищають і дрібно подрібнюють ножем або пропускають через прес. На пательні добре розігрівають рослинну олію, висипають туди мелений коріандр, гострий червоний перець та подрібнений часник, швидко обсмажуючи їх буквально тридцять секунд для повного розкриття аромату спецій. У глибокому посуді змішують підготовлені остиглі стрілки та сиру моркву, після чого заливають їх гарячою ароматною олією разом зі спеціями. До салату додають соєвий соус, яблучний оцет та цукор для балансу смаку, все ретельно перемішують, накривають кришкою і ставлять у холодильник щонайменше на дві години для маринування. Перед самою подачею на стіл страву прикрашають насінням кунжуту, яке заздалегідь злегка підсушують на сухій пательні до золотистого кольору.

Поживний теплий салат із часниковими стрілками та м’ясом

Такий салат є цілком самостійною, ситною стравою, яка ідеально підходить для повноцінної літньої вечері.

Інгредієнти:

М’ясне філе (свинина або яловичина) — 300 г

Часникові стрілки — 250 — 300 г

Ріпчаста цибуля (велика) — 1 шт.

Солодкий болгарський перець — 1 шт.

Соєвий соус — 2 ст. л.

Натуральний мед — 1 ч. л.

Перець чилі (мелений або свіжий) — за смаком

Рослинна олія (для смаження) — 2–3 ст. л.

Спосіб приготування:

М’ясне філе промивають, обсушують паперовим рушником і нарізають тонкими довгастими смужками, як для бефстроганова. Часникові стрілки позбавляють від верхньої частини з бутонами і нарізають шматочками завдовжки близько трьох-чотирьох сантиметрів. Ріпчасту цибулю очищають і нарізають тонкими півкільцями, а болгарський перець звільняють від насіння та подрібнюють соломкою. У глибокій пательні або воці сильно розігрівають рослинну олію, викладають шматочки м’яса і швидко обсмажують їх на великому вогні протягом п’яти-семи хвилин до появи апетитної золотої скоринки. До обсмаженого м’яса додають нарізану цибулю та болгарський перець, зменшують вогонь до середнього і готують усе разом ще близько трьох хвилин, поки овочі не стануть м’якими. Після цього на пательню викладають підготовлені часникові стрілки, все добре перемішують і смажать інгредієнти приблизно п’ять хвилин, постійно помішуючи, щоб пагони змінили колір на темніший, але зберегли легку хрусткість. В окремій ємності заздалегідь змішують соєвий соус, рідкий мед та дрібку гострого перцю чилі до однорідного стану. Отриманим соусом заливають салат на пательні, ретельно перемішують і прогрівають страву на вогні ще одну хвилину, щоб заправка злегка загусла і покрила всі компоненти глянцевою глазур’ю. Страва подається до столу виключно в теплому вигляді одразу після приготування.

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