Салати на Великдень: 5 рецептів, від яких ви будете в захваті

Салати на Великдень

Реклама

Великдень — це свято, що символізує відродження та початок весни, тому святкове меню має бути особливим. Це не просто оновлення раціону, а створення атмосфери світлого свята за допомогою свіжості, користі та нових смакових поєднань. Пропонуємо п’ять варіантів салатів, кожен з яких має свій унікальний характер та особливий соус.

1. Салат із лососем, томатами чері та пармезаном

Цей салат вражає поєднанням текстур — ніжність риби, хрускіт сухариків та пікантність французької гірчиці створюють справжню гастрономічну мрію.

Інгредієнти:

Реклама

Лосось слабосолоний — 80 г

Пармезан — 40 г (додатково 15 г для соусу)

Томати чері — 6 шт.

Яйце куряче (велике) — 1 шт.

Салат свіжий (листя) — за смаком

Цибуля червона — за смаком

Сухарики — за смаком

Для соусу:

Гірчиця французька — 1 ст. л.

Майонез — 1 ст. л.

Часник — 1 зубок

Соус теріякі — за смаком

Приготування:

Спочатку підготуйте яйце: відваріть його у киплячій воді протягом 10 хвилин, охолодіть та наріжте невеликими кубиками. Листя салату промийте, просушіть і довільно наріжте або просто нарвіть руками у глибоку миску. Додайте до зелені нарізане яйце, цілі або розрізані навпіл томати чері, шматочки лосося та пармезан (його можна натерти або нарізати тонкими слайсами). Окремо змішайте всі інгредієнти для соусу до однорідності. Заправте салат отриманою сумішшю, ретельно перемішайте, посипте зверху хрусткими сухариками та відразу подавайте до столу.

2. Весняний салат із редискою та огірком

Класичне поєднання перших весняних овочів, збагачене білком та легкою сметанно-гірчичною заправкою.

Реклама

Інгредієнти:

Редиска — 400 г

Огірок — 3 шт.

Яйця курячі — 3 шт.

Зелена цибуля — 1 пучок

Петрушка — 10 г

Кріп — 10 г

Для соусу:

Сметана (15%) — за смаком

Гірчиця — 3 г

Сіль та чорний перець — за смаком

Приготування:

Відваріть яйця круто (8-9 хвилин після закипання), очистьте від шкаралупи та наріжте акуратними кубиками. Ретельно вимийте овочі: редиску та огірки наріжте тонкими кружальцями. Свіжу зелень — цибулю, кріп та петрушку — дрібно подрібніть. У великій ємності з’єднайте підготовлені овочі, яйця та зелень. Для заправки в окремій піалі змішайте сметану з гірчицею, сіллю та перцем. Додайте соус до салату, перемішайте та насолоджуйтеся соковитим смаком.

Реклама

3. Ситний салат з авокадо та беконом

Поживна страва для тих, хто любить швидкі та прості рішення. Секрет цього салату — у балансі жирів та свіжої лимонної кислинки.

Інгредієнти:

Авокадо — 1 шт.

Бекон — 2 шт.

Салат свіжий — 200 г

Хліб (для сухариків) — 80 г

Олія соняшникова — 15 мл

Для заправки:

Сік лимона — 30 мл

Оливкова олія — 24 мл

Часник — 0.25 зубка

Гірчиця діжонська — 5 г

Приготування:

Реклама

Насамперед підготуйте ситні компоненти: обсмажте скибочки бекону на сухій сковороді до золотистого кольору та хрускоту, після чого подрібніть їх. Хліб наріжте кубиками і підсмажте на соняшниковій олії протягом 2-3 хвилин до золотистого стану. Салат вимийте та подрібніть, а авокадо очистьте і наріжте шматочками (збризніть лимонним соком, щоб м’якоть не потемніла). Для соусу змішайте лимонний сік, оливкову олію, подрібнений часник та гірчицю. Викладіть салат, авокадо та бекон у миску, полийте заправкою, перемішайте і додайте домашні сухарики безпосередньо перед вживанням.

4. Салат із молодої капусти та крабових паличок

Легка інтерпретація відомого рецепту, де замість майонезу використовується корисний грецький йогурт із пряними нотками.

Інгредієнти:

Капуста молода — 300 г

Крабові палички — 100 г

Яйця курячі — 2 шт.

Кукурудза консервована — 20 г

Петрушка — 0.5 пучка

Для заправки:

Реклама

Йогурт грецький — 150 г

Сік лимона — 1 ч. л.

Оцет бальзамічний — 1 ч. л.

Олія оливкова — 1 ч. л.

Гірчиця діжонська — 1 ч. л.

Часник — 1 зубок

Сіль та перець — за смаком

Приготування:

Нашинкуйте молоду капусту тонкою соломкою. Крабові палички наріжте довгастими шматочками, а попередньо відварені яйця — кубиками. Злийте зайву рідину з кукурудзи та подрібніть петрушку. Всі інгредієнти складіть у салатник. Окремо приготуйте пікантний соус: з’єднайте йогурт, лимонний сік, гірчицю, оцет, олію та пропущений через прес часник. Додайте сіль і перець за смаком. Заправте салат соусом і відразу подавайте, поки капуста зберігає свою природну хрусткість.

5. Салат із тунцем, житніми грінками та яйцями

Вишукана та поживна страва, де ніжний тунець контрастує з хрусткими житніми сухариками та пікантною солодкавою заправкою.

Інгредієнти:

Реклама

Салатна зелень — 100 г

Тунець у власному соку — 185 г (1 банка)

Зернята гарбуза — 30 г

Хліб житній — 2 скибки

В’ялені помідори — 100 г

Яйця курячі — 2 шт.

Петрушка — 2 гілки

Рослинна олія для смаження — за смаком

Улюблена мікрозелень — за смаком

Чорний свіжозмелений перець — за смаком

Для заправки:

Олія з в’ялених помідорів — 80 мл

Бальзамічний оцет (або винний чи яблучний) — 30 мл

Гірчиця не гостра — 1 ч. л.

Мед — 1 ч. л.

Приготування:

Почніть із приготування хрустких додатків: підсушіть насіння гарбуза на сухій гарячій сковороді. Житній хліб наріжте кубиками та обсмажте з дрібкою солі на невеликій кількості рослинної олії. Яйця зваріть на твердо (круто), почистьте від шкаралупи та розріжте кожне на 4 частини. З тунця відцідіть рідину. В’ялені помідори наріжте великими шматочками. Для приготування соусу інтенсивно змішайте олію від томатів з бальзамічним оцтом, медом та гірчицею до стану однорідної емульсії. Збирайте салат: на тарілку викладіть подушку із салатної зелені, зверху додайте шматочки тунця та в’ялені помідори. Оформіть страву четвертинками яєць, житніми грінками, посіченою петрушкою та мікрозеленню. Перед самою подачею полийте салат підготовленою заправкою, посипте гарбузовим насінням і свіжомеленим чорним перцем.