Салати з редискою: 7 рецептів смачних та корисних страв

Салати з редискою

З появою першої весняної редиски українські кухні наповнюються особливими ароматами та яскравими кольорами. Цей поживний коренеплід не лише дарує весняний настрій, а й має цінні бактерицидні та дієтичні властивості. Щоб урізноманітнити ваш раціон, пропонуємо добірку із семи оригінальних салатів — від найпростіших варіантів на щодень до вишуканих святкових поєднань.

1. Весняна українська класика з черемшею та редискою

Цей салат цінується за свіжість та бактерицидні властивості першої зелені.

Інгредієнти:

Редиска — 1 пучок;

Черемша — 1 пучок;

Зелена цибуля — ½ пучка;

Сметана (або запашна соняшникова олія) — 2–3 ст. л.;

Сіль — за смаком.

Приготування:

Редиску наріжте тонкими кружальцями. Дрібно посічіть черемшу, яка надасть салату легкого часникового присмаку, та зелену цибулю. Посоліть, додайте сметану та ретельно перемішайте. Сметана допоможе пом’якшити гостроту зелені.

2. Поживний салат з яйцем та льоном та редискою

Удосконалена версія класики, яка завдяки білку може стати повноцінним перекусом.

Інгредієнти:

Редиска — 200 г;

Яйця круто зварені — 2–3 шт.;

Улюблена зелень (кріп, цибуля) — 1 пучок;

Насіння льону — 1 ч. л.;

Сік лимона — 1 ч. л.;

Рослинна олія — 2 ст. л.;

Сіль, перець — за смаком.

Як приготувати:

Наріжте редиску скибочками, а варені яйця — кубиками або часточками. Додайте подрібнену зелень. Посоліть, поперчіть, скропіть соком лимона для балансу смаку. Заправте олією та посипте насінням льону перед самим подаванням.

3. Редиска з кисломолочним сиром та часником

Оригінальне поєднання, що нагадує намащення, але у форматі свіжого салату.

Інгредієнти:

Редиска — 150 г;

Кисломолочний сир — 200 г;

Часник — 2–3 зубчики;

Зелена цибуля та кріп — 1 пучок;

Сіль — за смаком.

Як приготувати:

Сир добре розімніть виделкою. Редиску наріжте дрібними шматочками. Часник вичавіть через прес. Змішайте сир із часником, редискою та великою кількістю подрібненого кропу. Такий салат виходить дуже освіжальним та пікантним.

4. Мікс «Молоді овочі»

Найпопулярніший салат сезону, де редиска сусідить із першою капустою.

Інгредієнти:

Молода капуста — 300 г;

Редиска — 150 г;

Свіжі огірки — 2 шт.;

Томати — 2 шт.;

Зелена цибуля — за смаком;

Олія (або сметана) — 3 ст. л.

Приготування:

Капусту дрібно нашаткуйте, огірки та томати наріжте довільними шматочками, а редиску — кружальцями. Змішайте всі овочі у великій мисці. Заправте цей мікс саме олією, оскільки вона краще розкриває аромат молодих овочів.

5. Святковий салат із кукурудзою та редискою

Яскравий варіант, який особливо подобається дітям через солодку кукурудзу.

Інгредієнти:

Пекінська капуста — 200 г;

Консервована кукурудза — ½ банки;

Редиска — 100 г;

Свіжі огірки — 2 шт.;

Яйця варені — 2 шт.;

Йогурт натуральний (або майонез) — 3 ст. л.;

Французька гірчиця — 1 ч. л.

Як приготувати:

Наріжте пекінську капусту, огірки та редиску. Додайте нарізані яйця та всипте кукурудзу. Окремо змішайте йогурт із гірчицею для соусу. Заправте салат і подавайте до святкового столу.

6. Салат з редискою із м’ясом та домашніми сухариками

Ситна страва з вишуканим акцентом руколи.

Інгредієнти:

Прикопчене м’ясо (або варене філе) — 150 г;

Редиска — 100 г;

Огірок — 1 шт.;

Рукола — невелика жменя;

Батон (для сухариків) — 2 скибочки;

Олія та сік лимона — для заправки.

Як приготувати:

Батон наріжте кубиками та підсушіть на сковороді до золотистої скоринки. М’ясо, редиску та огірок наріжте соломкою. Додайте руколу, яка надасть особливої гостроти. Посоліть, заправте олією з лимоном, а сухарики додайте в останній момент, щоб вони залишалися хрусткими.

7. Фарширована редиска

Незвичайна закуска для ефектного подавання.

Інгредієнти:

Велика редиска — 10–12 шт.;

Бринза (або кисломолочний сир) — 100 г;

Варені яйця — 2 шт.;

Зелень, сіль — за смаком.

Як приготувати:

У кожної редиски зріжте верхівку та хвостик (для стійкості). Обережно виріжте серединку. Для начинки змішайте дрібно натерті яйця, розім’яту бринзу та подрібнену зелень. Наповніть цією масою підготовлені «чашечки» з редиски. Подавайте як самостійну порційну закуску.

