Що приготувати на Різдво та Новий рік: добірка бюджетних рецептів

Що приготувати на Різдво та Новий рік, щоб було смачно та бюджетно

Кожна господиня мабуть переймається тим, що приготувати на Різдво та Новий рік, щоб і смачно було і щоб гості були задоволені. Навіть бюджетні страви можуть створити святкову атмосферу свята, тим більше, якщо їх рекомендує відома кулінарка і фуд-блогерка Лілія Цвіт

Крекери з крабовими палочками

Інгредієнти:

Крабові палички - 100 г.

Крекер - 180 г.

Плавлений сир - 1 шт.

Яйця - 2 шт.

Майонез - 2 ст. л.

Часник - 2-3 зубчики

Кріп - 40 г

Крекери з крабовими палочками//джерело: Лілія Цвіт

Приготування:

Відварити яйця круто, почистити та натерти на маленькій терці.

Потерти плавлений сирок та крабові палички, додати до яєць.

Почистьте і подрібніть часник, додайте його до начинки, разом з майонезом. Ретельно перемішайте суміш.

Промийте і подрібніть кріп.

Викладіть на половину крекерів по 1 ч. л. начинки, зверху накрийте другим крекером та присипте з боків подрібненим кропом.

Салат "Соняшник"

Інгредієнти:

Курячі шлунки - 300 г.

Огірки мариновані 2 шт.

Картопля - 2-3 шт.

Цибуля - 1 шт.

Яйця - 3 шт.

Майонез - 150 г.

Кукурудза - 150 г.

Чипси - 50 г.

Кріп - 20 г

Салат Соняшник// джерело: Лілія Цвіт

Приготування салату "Соняшник"

Відваріть курячі шлунки, а також картоплю та яйця.

Шлунки нарізати соломкою і викласти в миску, поставивши на неї тягар.

Цибулю почистьте, подрібніть і висипте на шлуночки. Помажте тонким шаром майонезу.

Почистьте відварену картоплю, наріжте її соломкою та викладіть на майонез, знову змастіть тонким шаром майонезу.

Огірок наріжте кружальцями, а яйця - кубиками.

Викладіть порізаний огірок, додайте майонез, а потім пересипте подрібненим яйцем.

Накрийте посуд харчовою плівкою та поставте салат в холодильник на декілька годин перед подачею.

Перед тим, як їсти, зверху салату викладіть кукурудзу, а навколо страви -- чипси та зелень.

Печінкові котлети

Інгредієнти:

Печінка - 300 г.

Морква - 1 шт.

Цибуля - 1 шт.

Картопля - 1 шт.

Яйце - 1 шт.

Сметана - 2 ст. л

Борошно - 3 ст. л

Сухий часник - 0,5 ч. л

Сіль - 1 ч. л

Перець - 0,5 ч. л

Приготування:

Інгредієнти:

Печінку помити та порізати на маленькі шматочки.

Моркву, цибулю та картоплю почистити та натерти на тертці та додати до печінки.

Розбийте в печінкову масу яйце, всипте сіль, перець та сухий часник, додайте борошно і сметану. Перемішайте інгредієнти до однорідної консистенції.

Розігрійте пательню з олією, та викладіть приблизно по 1-2 ст. л. маси на одну печінкову котлету. Смажте котлетки до золотистої скоринки.

Подавайте котлети зі сметаною, прикрасивши зеленню.

Сало з картоплею на шпажках

Картопля - 1100 г

Сало - 400 г

Олія - 5 ст. л

Сметана - 200 г

Коріандр - 2 ч. л

Копчена паприка - 1 ч. л

Свіжий часник - 3-4 зубчики

Сухий часник - 1 ч. л

Зелена цибуля - 20 г

Сіль - 2,5 ч. л

Перець - 0,5 ч. л

Приготування:

Картоплю добре помити та нарізати кружальцями завтовшки 1-2 см.

Покладіть картоплю в глибоку миску, присипте сіллю, копченою паприкою, перцем, коріандром, сухим часником, полийте олією.

Ретельно перемішайте інгредієнти.

Сало наріжте скибочками. По черзі нанизуйте картоплю та сало на шпажку.

Викладіть шпажки на застелене пергаментом деко та випікайте протягом години в розігрітій до 200 градусів в духовці.

Для приготування соусу, помийте та подрібніть цибулю, а часник очистьте і пропустіть через прес. Додайте до інгредієнтів сіль, перець та сметану, перемішайте соус та полийте ним готову картоплю с салом на шпажках.

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