Що приготувати на Різдво та Новий рік: добірка бюджетних рецептів

Що приготувати на Різдво та Новий рік, щоб було смачно та бюджетно
Кожна господиня мабуть переймається тим, що приготувати на Різдво та Новий рік, щоб і смачно було і щоб гості були задоволені. Навіть бюджетні страви можуть створити святкову атмосферу свята, тим більше, якщо їх рекомендує відома кулінарка і фуд-блогерка Лілія Цвіт
Крекери з крабовими палочками
Інгредієнти:
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Крабові палички - 100 г.
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Крекер - 180 г.
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Плавлений сир - 1 шт.
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Яйця - 2 шт.
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Майонез - 2 ст. л.
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Часник - 2-3 зубчики
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Кріп - 40 г
Приготування:
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Відварити яйця круто, почистити та натерти на маленькій терці.
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Потерти плавлений сирок та крабові палички, додати до яєць.
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Почистьте і подрібніть часник, додайте його до начинки, разом з майонезом. Ретельно перемішайте суміш.
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Промийте і подрібніть кріп.
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Викладіть на половину крекерів по 1 ч. л. начинки, зверху накрийте другим крекером та присипте з боків подрібненим кропом.
Салат "Соняшник"
Інгредієнти:
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Курячі шлунки - 300 г.
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Огірки мариновані 2 шт.
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Картопля - 2-3 шт.
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Цибуля - 1 шт.
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Яйця - 3 шт.
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Майонез - 150 г.
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Кукурудза - 150 г.
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Чипси - 50 г.
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Кріп - 20 г
Приготування салату "Соняшник"
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Відваріть курячі шлунки, а також картоплю та яйця.
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Шлунки нарізати соломкою і викласти в миску, поставивши на неї тягар.
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Цибулю почистьте, подрібніть і висипте на шлуночки. Помажте тонким шаром майонезу.
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Почистьте відварену картоплю, наріжте її соломкою та викладіть на майонез, знову змастіть тонким шаром майонезу.
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Огірок наріжте кружальцями, а яйця - кубиками.
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Викладіть порізаний огірок, додайте майонез, а потім пересипте подрібненим яйцем.
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Накрийте посуд харчовою плівкою та поставте салат в холодильник на декілька годин перед подачею.
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Перед тим, як їсти, зверху салату викладіть кукурудзу, а навколо страви -- чипси та зелень.
Печінкові котлети
Інгредієнти:
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Печінка - 300 г.
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Морква - 1 шт.
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Цибуля - 1 шт.
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Картопля - 1 шт.
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Яйце - 1 шт.
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Сметана - 2 ст. л
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Борошно - 3 ст. л
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Сухий часник - 0,5 ч. л
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Сіль - 1 ч. л
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Перець - 0,5 ч. л
Приготування:
Інгредієнти:
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Печінку помити та порізати на маленькі шматочки.
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Моркву, цибулю та картоплю почистити та натерти на тертці та додати до печінки.
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Розбийте в печінкову масу яйце, всипте сіль, перець та сухий часник, додайте борошно і сметану. Перемішайте інгредієнти до однорідної консистенції.
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Розігрійте пательню з олією, та викладіть приблизно по 1-2 ст. л. маси на одну печінкову котлету. Смажте котлетки до золотистої скоринки.
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Подавайте котлети зі сметаною, прикрасивши зеленню.
Сало з картоплею на шпажках
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Картопля - 1100 г
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Сало - 400 г
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Олія - 5 ст. л
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Сметана - 200 г
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Коріандр - 2 ч. л
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Копчена паприка - 1 ч. л
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Свіжий часник - 3-4 зубчики
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Сухий часник - 1 ч. л
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Зелена цибуля - 20 г
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Сіль - 2,5 ч. л
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Перець - 0,5 ч. л
Приготування:
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Картоплю добре помити та нарізати кружальцями завтовшки 1-2 см.
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Покладіть картоплю в глибоку миску, присипте сіллю, копченою паприкою, перцем, коріандром, сухим часником, полийте олією.
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Ретельно перемішайте інгредієнти.
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Сало наріжте скибочками. По черзі нанизуйте картоплю та сало на шпажку.
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Викладіть шпажки на застелене пергаментом деко та випікайте протягом години в розігрітій до 200 градусів в духовці.
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Для приготування соусу, помийте та подрібніть цибулю, а часник очистьте і пропустіть через прес. Додайте до інгредієнтів сіль, перець та сметану, перемішайте соус та полийте ним готову картоплю с салом на шпажках.
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