Секрети приготування смачного борщу: про це знають не всі

У всіх рецептів є уніфіковані умови, як досягти найкращого кінцевого результату.

В Україні існує десятки рецептів борщу. Вони варіюються у залежності від регіону.

Однак, є кілька обов'язкових правил, яких потрібно дотримуватися, щоб в результаті у вас вийшов наваристий і смачний борщ.

Наваристий та насичений ароматами бульйон — це основа фундаменту для борщу.

Незалежно від того, чи готуєте ви його із м’ясом чи без, не варто нехтувати його смаком.

Якщо картоплю трохи обсмажити, перед тим, як класти у борщ, то вийде ще більш наваристим, смак у нього буде більш глибоким, насиченим і ніжним.

Якщо буряк для борщу відварювати в супі, вона втратить свій колір. Спробуйте приготувати його окремо, наприклад, протушкувати або запекти цілком, а потім нарізати соломкою і покласти в борщ.

Додайте у заправку ложечку цукру – це додасть борщу ледь вловиму, але дуже приємну, пікантність.

Щоб цибуля і морква зберегли свій колір і аромат, краще їх не обсмажувати, а пасерувати – томити на дуже повільному вогні, щоб цибуля стала прозорою, а морква – м’якою.

Наприкінці варіння покладіть в борщ нарізаний соломкою солодкий перець, це додасть його ароматнішим і кориснішим, адже перець дуже багатий вітамінами.

Аромат українського борщу – це окремий напрямок у кулінарії. Різноманіття у страву вносять найпростіші складники, як то лаврове листя, перець, або копчена груша чи чорнослив. А якщо зварити борщ на відкритому вогні – в казанку чи в печі сільської хати, – то це змінить не лише його аромат, а й додасть нових смакових відтінків.

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