Савойська капуста

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Савойська капуста вирізняється ніжними, зморшкуватими листками та м’яким, злегка солодкуватим смаком. На відміну від звичайної білоголової, її листя менш жорстке, тому добре підходить як для свіжих салатів, так і для тушкування, запікання та приготування голубців.

Особливо смачною савойська капуста виходить у поєднанні з яблуками, морквою, гірчичними заправками, вершковим маслом і м’ясом. Вона досить швидко готується, а завдяки гнучким листкам із неї зручно робити голубці.

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Пропонуємо чотири рецепти із савойської капусти, які можна приготувати вдома зі звичайних продуктів.

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1. Салат із савойської капусти, яблука та моркви

Цей салат виходить соковитим, свіжим і хрустким. Яблуко надає йому приємної кислинки, морква — солодкості, а заправка на основі натурального йогурту робить смак ніжнішим. Страва добре поєднується з м’ясом, рибою та картоплею.

Інгредієнти на 4–6 порцій:

савойська капуста — ½ невеликої головки;

морква — 2 шт.;

яблуко — 1 шт.;

червона цибуля — ½ шт.;

натуральний густий йогурт — 100 г;

лимонний сік — 1 ст. л.;

яблучний оцет — 2 ч. л.;

діжонська гірчиця — 2 ч. л.;

сіль і перець — до смаку.

Спосіб приготування

Зніміть із капусти пошкоджені зовнішні листки, розріжте головку та видаліть тверду серцевину. Решту листя тонко нашаткуйте. Моркву почистьте й наріжте тонкою соломкою або натріть на великій тертці. Яблуко очистьте від серцевини та натріть. За бажанням шкірку можна залишити. Червону цибулю наріжте тонкими півкільцями. В окремій мисці змішайте йогурт, лимонний сік, яблучний оцет і гірчицю. Додайте трохи солі та перцю. З’єднайте підготовлені овочі й яблуко, полийте заправкою та ретельно перемішайте.

Салат можна подавати відразу після приготування або ненадовго поставити в холодильник.

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Для цього рецепта краще вибирати кисло-солодкі яблука зі щільною м’якоттю. Вони не перетворяться на пюре під час перемішування та збережуть приємну текстуру.

2. Салат із савойської капусти з морквою та гірчично-медовою заправкою

Ще один спосіб приготувати савойську капусту без термічної обробки — зробити хрусткий овочевий салат із легкою кисло-солодкою заправкою.

На відміну від попереднього рецепта, тут не використовується йогурт. Заправка з олії, гірчиці, меду та яблучного оцту підкреслює природний смак овочів.

Інгредієнти на 4 порції:

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савойська капуста — ½ невеликої головки;

морква — 2 шт.;

стеблова селера — 2 стебла;

зелена цибуля — 2–3 пера;

соняшникова або оливкова олія — 3 ст. л.;

мед — 2 ч. л.;

зерниста гірчиця — 1 ст. л.;

яблучний оцет — 2 ст. л.;

сіль і чорний перець — до смаку.

Спосіб приготування

Савойську капусту промийте, обсушіть і нашаткуйте тонкими смужками. Моркву наріжте соломкою або натріть на тертці. Селеру наріжте тонкими скибочками, зелену цибулю подрібніть. Для заправки змішайте олію, мед, зернисту гірчицю та яблучний оцет. Злегка посоліть і поперчіть. Перекладіть усі овочі у велику миску, додайте заправку та обережно перемішайте.

Готовий салат має залишатися хрустким, тому його не потрібно довго розминати руками.

За бажанням страву можна доповнити підсмаженим насінням соняшнику або гарбуза.

3. Тушкована савойська капуста з морквою

Тушкована савойська капуста виходить м’якою, соковитою та ароматною. Її можна подавати як самостійну овочеву страву або використовувати як гарнір до м’яса, котлет чи запеченої курки.

Завдяки ніжній структурі листя вона не потребує такого тривалого приготування, як деякі сорти білоголової капусти.

Інгредієнти на 4 порції:

савойська капуста — 1 невелика головка;

морква — 2 шт.;

вершкове масло — 20–25 г;

курячий або овочевий бульйон — 100 мл;

сіль — до смаку;

чорний мелений перець — за бажанням.

Спосіб приготування

Савойську капусту очистьте від пошкодженого листя, промийте та розріжте на вісім частин. Частину качана залиште, щоб шматочки не розпадалися під час тушкування. Моркву почистьте й наріжте довгими брусочками. У глибокій сковороді або сотейнику розтопіть вершкове масло. Додайте моркву та обсмажуйте приблизно хвилину, помішуючи. Викладіть шматочки капусти поруч із морквою та влийте бульйон. Накрийте посуд кришкою та тушкуйте на невеликому вогні близько 30 хвилин, поки морква й капуста не стануть м’якими. Наприкінці додайте сіль і перець до смаку.

Якщо рідина випарується раніше, ніж овочі приготуються, долийте трохи гарячої води або бульйону.

Якщо хочете отримати капусту з більш вираженим смаком, наприкінці приготування можна додати кілька крапель лимонного соку.

4. Голубці із савойської капусти з фаршем і рисом

Савойська капуста чудово підходить для приготування голубців. Її листки ніжніші та еластичніші, ніж у звичайної білоголової капусти, тому їх легше відокремлювати й загортати в них начинку. Голубці з м’ясним фаршем і рисом виходять соковитими, а томатно-сметанна підлива надає страві насиченого смаку та приємної кислинки.

Інгредієнти на 10 порцій:

Для голубців:

савойська капуста — 1–2 головки залежно від розміру;

м’ясний фарш (свинина та яловичина) — 500 г;

круглозернистий рис — ½ склянки;

цибуля — 1 шт.;

морква — 1 шт.;

соняшникова олія — 2–3 ст. л.;

сіль і чорний мелений перець — до смаку.

Для підливи:

сметана — 300 г;

подрібнені консервовані помідори — 200–250 г;

сіль і перець — до смаку.

Спосіб приготування

Савойську капусту очистьте від пошкодженого зовнішнього листя, виріжте качан і обережно відокремте великі листки. Зріжте потовщення центральних прожилок, щоб їх було легше згортати. Закип’ятіть у каструлі воду, трохи посоліть і опускайте капустяні листки в окріп на 30–60 секунд, доки вони не стануть гнучкими. Вийміть і залиште охолоджуватися. Рис промийте, залийте водою у співвідношенні 1:2 та варіть п’ять хвилин після закипання. Зніміть із вогню, накрийте кришкою та залиште ще на 15 хвилин. Потім трохи остудіть. Цибулю дрібно наріжте, моркву натріть на великій тертці. Розігрійте олію на сковороді та обсмажте овочі до м’якості. У великій мисці з’єднайте м’ясний фарш, підготовлений рис і овочеву засмажку. Додайте сіль, чорний перець та ретельно перемішайте. На кожен капустяний листок викладіть невелику порцію начинки. Загорніть краї всередину та сформуйте голубці. Для підливи змішайте сметану з подрібненими консервованими помідорами, додайте сіль і перець. Якщо суміш вийшла надто густою, влийте трохи води. Викладіть голубці щільно один біля одного у форму для запікання та рівномірно залийте підливою. Накрийте форму фольгою та поставте в розігріту до 180 °C духовку приблизно на 45 хвилин. Перед подаванням переконайтеся, що м’ясна начинка повністю приготувалася.

Готові голубці подавайте гарячими, поливши томатно-сметанною підливою. За бажанням страву можна посипати свіжою зеленню.

Якщо немає консервованих помідорів, їх можна замінити томатною пастою, розведеною невеликою кількістю води. Для начинки підійде не лише змішаний фарш зі свинини та яловичини, а й курячий або індичий.

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