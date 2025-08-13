Що приготувати з броколі: 5 простих, смачних страв

Що приготувати з броколі

Реклама

Броколі — це справжній суперфуд, наповнений вітамінами, мінералами та антиоксидантами. Вона ідеально підходить для тих, хто хоче харчуватися смачно, корисно і без зайвих зусиль. Цей універсальний овоч чудово поєднується з м’ясом, сиром, крупами та іншими овочами. Ми підготували для вас 5 простих та цікавих рецептів, які допоможуть по-новому відкрити для себе броколі.

1. Броколі, запечена з часником та пармезаном

Цей рецепт — ідеальний гарнір, який готується буквально за 20 хвилин. Запечена броколі стає м’якою всередині, але з хрусткою золотистою скоринкою.

Інгредієнти

1 велика головка броколі

2-3 зубчики часнику

3 ст. л. оливкової олії

50 г тертого пармезану

Сіль, свіжомелений чорний перець за смаком

Приготування

Розігрійте духовку до 200°C. Броколі розберіть на невеликі суцвіття. Дрібно наріжте часник. У великій мисці змішайте броколі, оливкову олію, подрібнений часник, сіль та перець. Добре перемішайте, щоб усі суцвіття були покриті олією. Викладіть броколі на деко, застелене пергаментом, в один шар. Запікайте 15-20 хвилин, доки броколі не стане м’якою, а кінчики не почнуть підрум’янюватися. Дістаньте деко, посипте броколі пармезаном і поставте в духовку ще на 2-3 хвилини, щоб сир розплавився. Подавайте одразу ж.

Броколі з пармезаном

2. Вершковий суп-пюре з броколі

Легкий, ніжний та дуже ароматний суп, який зігріє і наситить. Секрет його вершкового смаку — у поєднанні броколі з картоплею та плавленим сиром.

Реклама

Інгредієнти

1 велика головка броколі

2 середні картоплини

1 цибулина

1 плавлений сирок

1 л овочевого або курячого бульйону

100 мл вершків (10-20%)

1 ст. л. вершкового масла

Сіль, перець, мускатний горіх за смаком

Приготування

Цибулю дрібно наріжте, обсмажте на вершковому маслі у каструлі до м’якості. Додайте нарізану кубиками картоплю і бульйон. Доведіть до кипіння і варіть 10 хвилин. Додайте суцвіття броколі, варіть ще 5-7 хвилин. Зніміть каструлю з вогню. За допомогою занурювального блендера збийте суп до однорідної консистенції. Поверніть каструлю на маленький вогонь, додайте плавлений сирок і вершки. Постійно помішуйте, доки сирок повністю не розчиниться. Додайте сіль, перець і мускатний горіх за смаком. Подавайте гарячим, прикрасивши сухариками або зеленню.

Вершковий суп-пюре з броколі

3. Куряче філе з броколі в соєвому соусі

Ця азійська страва готується дуже швидко і є чудовим варіантом для ситного обіду чи вечері. Яскравий соус та хрустка броколі роблять її незабутньою.

Інгредієнти

500 г курячого філе

1 велика головка броколі

3 ст. л. соєвого соусу

1 ст. л. меду

1 ст. л. кукурудзяного крохмалю

1 зубчик часнику

1 ч. л. тертого імбиру

2 ст. л. рослинної олії

Кунжут для подачі

Приготування

Куряче філе наріжте невеликими шматочками. Броколі розберіть на суцвіття. В окремій мисці змішайте соєвий соус, мед, крохмаль, подрібнений часник та імбир. У глибокій сковороді розігрійте олію. Обсмажте курку до золотистої скоринки. Додайте суцвіття броколі та смажте, помішуючи, 5-7 хвилин. Влийте соус у сковороду. Готуйте ще 2-3 хвилини, доки соус не загусне і не покриє курку та броколі. Подавайте з гарніром, посипавши кунжутом.

Куряче філе з броколі в соєвому соусі

4. Омлет з броколі та фетою

Ідеальний сніданок, що поєднує в собі білок, овочі та ніжний солонуватий смак сиру фета. Цей омлет готується легко, але виглядає дуже апетитно.

Інгредієнти

3 яйця

150 г суцвіть броколі

50 г сиру фета

2 ст. л. молока

Сіль, перець за смаком

Трохи рослинної олії для смаження

Приготування

Броколі відваріть у підсоленій воді 3-4 хвилини. Відкиньте на друшляк і дайте стекти воді. У мисці збийте яйця з молоком, сіллю та перцем. На сковороді розігрійте олію, викладіть броколі та смажте 2 хвилини. Залийте броколі яєчною сумішшю. Зверху рівномірно розкришіть сир фета. Готуйте на повільному вогні під кришкою 5-7 хвилин, доки яйця повністю не схопляться. Подавайте одразу ж, прикрасивши зеленню.

Омлет з броколі та фетою

5. Салат із сирої броколі з беконом та журавлиною

Цей незвичний салат здивує вас своїм хрустким смаком та яскравими поєднаннями. Сира броколі зберігає максимум корисних речовин, а солодкість журавлини та солоність бекону створюють ідеальний баланс.

Інгредієнти

1 велика головка броколі

100 г бекону

50 г в’яленої журавлини

50 г волоських горіхів

½ червоної цибулини

Для заправки

100 г майонезу

2 ст. л. цукру

1 ст. л. яблучного оцту

Приготування

Броколі розберіть на дрібні суцвіття. За бажанням, використовуйте і ніжну частину стебла, нарізавши її тонкою соломкою. Бекон наріжте смужками і обсмажте на сухій сковороді до хрусткого стану. Викладіть на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир. Волоські горіхи злегка обсмажте. Червону цибулю наріжте тонкими півкільцями. Для заправки змішайте майонез, цукор та яблучний оцет до однорідної консистенції. У великій мисці з’єднайте броколі, бекон, журавлину, горіхи та цибулю. Залийте заправкою і добре перемішайте. Подавайте салат одразу або дайте йому настоятися в холодильнику 30 хвилин для кращого смаку.