Що приготувати з порічок на зиму: 6 найкращих рецептів

Заготівля з порічок

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Сезон заготівель у самому розпалі, і червона порічка — одна з найкорисніших літніх ягід, якою варто запастися заздалегідь. Щоб зберегти всі вітаміни та смак літа, пропонуємо сім перевірених та різноманітних способів заготівлі. Серед них ви знайдете як прості методи заморожування, так і вишукані джеми чи освіжаючі напої.

1. Класичне заморожування цілих ягід

Найпростіший метод заготівлі червоної порічки дозволяє зберегти ягоди у їхньому первісному природному вигляді, що робить їх ідеальною основою для зимових пирогів, домашніх запіканок або ароматних компотів.

Зібраний врожай необхідно ретельно промити під проточною водою та ягоди від зелених гілочок і дрібного сміття.

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Чисту порічку рівномірно викладають на сухий текстильний або паперовий рушник і залишають приблизно на 30 хвилин. Цей час необхідний для того, щоб уся зайва волога повністю стекла і випарувалася, адже сухість ягід гарантує, що під час дії низьких температур вони не змерзнуться в один суцільний ком.

Для безпосереднього заморожування вже підготовлені та просушені плоди акуратно пересипають у зручні пластикові контейнери, які потім відправляють до морозильної камери.

Коли порічка повністю замерзне, контейнери дістають із морозилки. Ягоди швидко пересипають і розфасовують у щільні зіп-пакети, у яких вони будуть компактно і надійно зберігатися протягом усього зимового періоду.

2. Порційне ягідне пюре для вітамінного чаю

Ця заготовка стане ідеальною основою для гарячих напоїв у холодну пору року, особливо під час застуд.

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Переберіть та промийте ягоди. Насипте їх у високу склянку для блендера та злегка пробийте погружним блендером протягом 30 секунд. Подрібнювати в однорідну масу не потрібно — важливо, щоб частина ягід залишилася цілою.

Додайте до отриманого пюре ще трохи свіжих цілих плодів і ретельно перемішайте. Розкладіть масу у силіконові форми для кексів або льоду.

Маленькі заморожені кубики підійдуть на одну порційну чашку, а великі кекси — на цілий заварювальний чайник. Після замерзання перекладіть готові фігурки у пакети.

3. Натуральні сокові кульки

Концентрований ягідний сік без кісточок, заморожений порційно.

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Візьміть перебрану порічку, пересипте в каструлю та поставте на вогонь. Прогрівайте ягоди приблизно 10 хвилин, поки вони не розм’якнуть і не почнуть активно віддавати сік.

Отриману теплу масу перетріть через дрібне сито. Шкірка та кісточки залишаться у ситі, а ви отримаєте чистий концентрат.

На кожні 200 мл соку, додайте до нього 2 столові ложки цукру і перемішайте до розчинення. Розлийте рідину у спеціальні круглі чи фігурні форми для льоду. Такі соковиті кульки ідеально пасують до морозива, панкейків або літніх коктейлів взимку.

Кульки з соку порічок. Фото: www.youtube.com/@beautiful_at_home

4. Порічковий джем-мармелад

Завдяки високому вмісту природного пектину, порічка чудово желюється сама по собі, без додавання штучних загусників.

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На 750 мл чистого соку (отриманого шляхом перетирання з попереднього рецепту) візьміть цукор у пропорції 1:0.5 (тобто вдвічі менше за об’ємом, ніж соку).

Змішайте сік із цукром у каструлі з товстим дном, доведіть до кипіння та зменшіть вогонь до мінімуму. Варіть приблизно 15 хвилин, постійно помішуючи та знімаючи піну.

Ознакою готовності є поява великих, важких пухирів, а сама маса стає схожою на густий кисіль.

Розлийте гарячий джем у стерильні баночки, переверніть їх на 5 хвилин, а потім залиште до повного охолодження. Такий мармеладний джем чудово зберігається навіть у звичайній квартирі.

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5. Швидке вітамінне варення «Хвилинка»

Швидке вітамінне варення з порічки готується за пропорцією дві частини ягід до однієї частини цукру. Завдяки мінімальній термічній обробці десерт зберігає максимум корисних властивостей. На один кг порічок, наприклад, потрібно брати 500 г цукру.

Очищені ягоди висипають у каструлю, додають третину цукру і ставлять на максимальний вогонь. Суміш постійно помішують без додавання води, поки порічка не пустить сік, а солодкі кристали повністю не розчиняться.

Після появи достатньої кількості рідини у каструлю висипають увесь залишений цукор. Масу ретельно перемішують і на сильному вогні доводять до повного закипання.

Одразу після закипання вогонь зменшують до мінімуму. Варення варять рівно 10 хвилин, періодично знімаючи піну з поверхні. Гарячу масу розливають у стерилізовані банки та герметично закручують. Після повного охолодження рідке варення природним чином загусне.

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6. Компот «Порічковий мохіто»

Справжній хіт зимового сезону. Напій виходить ароматним, помірно кислим та дуже освіжаючим.

На одну 3-літрову банку мпотріні:

1 повна склянка порічки з гіркою (разом із хвостиками та гілочками);

1 склянка цукру;

2 свіжі гілочки м’яти;

Дрібка лимонної кислоти.

Ягоди потрібно ретельно промити та обсушити. У чисту простерилізовану банку закладіть порічку на гілочках, цукор, м’яту та лимонну кислоту. Залийте все крутим окропом до самого верху.

Одразу закрутіть банку кришкою, переверніть догори дном, ретельно укутайте теплою ковдрою і залиште так до повного охолодження. Після цього напій можна переносити до підвалу чи комори.

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