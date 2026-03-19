Що приготувати з сиру: п’ять простих і смачних рецептів

Що приготувати з кисломолочного сиру

Кисломолочний сир — це справді універсальний продукт, який завдяки своїй пластичній текстурі та нейтральному смаковому профілю дозволяє створити повноцінну ситну страву за лічені хвилини. Його головна перевага полягає у відсутності потреби в тривалій термічній обробці, що критично важливо для сучасного ритму життя.

Обрані рецепти — від класичних лінивих вареників до швидкої запіканки в лаваші — стали фаворитами саме тому, що вони базуються на принципі «мінімум зусиль — максимум користі». Ці страви ідеально підходять для енергійного сніданку, оскільки містять легкозасвоюваний білок, або для легкої вечері, яка не створює відчуття важкості. Використання сиру в поєднанні з простими підручними інгредієнтами робить ці кулінарні рішення безпрограшним варіантом для тих, хто цінує свій час, але не готовий відмовлятися від домашнього затишку та здорового харчування.

1. Ліниві вареники з сиром

Це найпростіший спосіб приготувати гарячу страву з сиру, яка смакує як у дитинстві.

Інгредієнти:

Кисломолочний сир — 200 г

Борошно пшеничне — 3 ст. л.

Яйце куряче — 1 шт.

Цукор — 1 ст. л.

Сіль — дрібка

Як приготувати:

У глибокій мисці розімніть сир виделкою, додайте яйце, цукор та сіль. Ретельно перемішайте до однорідності. Поступово всипте просіяне борошно та замісіть м’яке тісто. На присипаній борошном поверхні розкачайте тісто у довгу ковбаску та наріжте її невеликими шматочками (ромбиками або кружечками). Опустіть вареники у киплячу підсолену воду. Після того як вони спливуть на поверхню, варіть ще 2–3 хвилини. Подавайте гарячими з вершковим маслом, медом або сметаною.

2. Швидка сирна запіканка в лаваші

Ця страва ідеально підходить для тих, хто не хоче чекати годину, поки запіканка пропечеться в духовці.

Інгредієнти:

Лаваш (тонкий) — 3 листи

Сир кисломолочний — 300 г

Сир твердий — 200 г

Яйця — 2 шт.

Часник — 2 зубчики

Свіжа зелень (кріп, петрушка) — за смаком

Сіль — за смаком

Як приготувати:

Розігрійте духовку до 180°C. Приготуйте начинку: змішайте кисломолочний сир із тертим твердим сиром, подрібненою зеленню та пропущеним через прес часником. Додайте яйця, посоліть за смаком і ретельно вимішайте масу. На лист лаваша рівномірно нанесіть частину начинки. Викладайте листи один на один шарами (як торт) або згорніть їх рулетами. Помістіть у форму та запікайте 10–15 хвилин до появи апетитної скоринки.

3. Золотисті сирні пончики

Швидкий десерт, який готується у фритюрі та миттєво зникає зі столу.

Інгредієнти:

Сир кисломолочний — 250 г

Борошно — 8 ст. л.

Яйця — 3 шт.

Цукор — 3 ст. л.

Ванільний цукор — 10 г

Сода — 0,5 ч. л. (погасити оцтом)

Олія (для фритюру) — 200 мл

Як приготувати:

З’єднайте сир, яйця, цукор та ванільний цукор. Перетріть масу до однорідного стану. Додайте гашену соду та поступово всипайте борошно, замішуючи густе тісто. Сформуйте з тіста невеликі кульки розміром із волоський горіх. Добре розігрійте олію в сотейнику. Обсмажуйте пончики до насиченого золотистого кольору. Викладіть готові кульки на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир. Перед подачею можна посипати цукровою пудрою.

4. Запечені яблука з сиром

Корисна альтернатива важким десертам, яка готується надзвичайно просто.

Інгредієнти:

Великі яблука — 4 шт.

Сир кисломолочний — 200 г

Цукор — 4 ст. л. (або мед — 2 ст. л.)

Горіхи або ягоди — за смаком

Кориця — за смаком

Як приготувати:

У яблук зріжте верхівки (не викидайте їх, вони слугуватимуть «кришечками»). Чайною ложкою обережно видаліть серцевину, створюючи місце для начинки. Сир змішайте з цукром (або медом), додайте подрібнені горіхи та дрібку кориці. Щільно наповніть яблука сирною сумішшю і накрийте зрізаними верхівками. Випікайте в духовці 15 хвилин при температурі 180°C (час залежить від твердості сорту яблук).

5. Сирні коржі (швидкий варіант на сковороді)

Коли немає часу на духовку, ці коржі стануть чудовим перекусом.

Інгредієнти:

Сир кисломолочний — 150 г

Сир твердий — 50 г

Борошно — 35 г

Яйце — 1 шт.

Сіль та спеції — за смаком

Як приготувати: