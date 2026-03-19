184
Час на прочитання
3 хв

Що приготувати з сиру: п’ять простих і смачних рецептів

Фото автора: Ганна Носова Ганна Носова
Кисломолочний сир — це справді універсальний продукт, який завдяки своїй пластичній текстурі та нейтральному смаковому профілю дозволяє створити повноцінну ситну страву за лічені хвилини. Його головна перевага полягає у відсутності потреби в тривалій термічній обробці, що критично важливо для сучасного ритму життя.

Обрані рецепти — від класичних лінивих вареників до швидкої запіканки в лаваші — стали фаворитами саме тому, що вони базуються на принципі «мінімум зусиль — максимум користі». Ці страви ідеально підходять для енергійного сніданку, оскільки містять легкозасвоюваний білок, або для легкої вечері, яка не створює відчуття важкості. Використання сиру в поєднанні з простими підручними інгредієнтами робить ці кулінарні рішення безпрограшним варіантом для тих, хто цінує свій час, але не готовий відмовлятися від домашнього затишку та здорового харчування.

1. Ліниві вареники з сиром

Це найпростіший спосіб приготувати гарячу страву з сиру, яка смакує як у дитинстві.

Інгредієнти:

  • Кисломолочний сир — 200 г

  • Борошно пшеничне — 3 ст. л.

  • Яйце куряче — 1 шт.

  • Цукор — 1 ст. л.

  • Сіль — дрібка

Як приготувати:

  1. У глибокій мисці розімніть сир виделкою, додайте яйце, цукор та сіль. Ретельно перемішайте до однорідності.

  2. Поступово всипте просіяне борошно та замісіть м’яке тісто.

  3. На присипаній борошном поверхні розкачайте тісто у довгу ковбаску та наріжте її невеликими шматочками (ромбиками або кружечками).

  4. Опустіть вареники у киплячу підсолену воду. Після того як вони спливуть на поверхню, варіть ще 2–3 хвилини.

  5. Подавайте гарячими з вершковим маслом, медом або сметаною.

2. Швидка сирна запіканка в лаваші

Ця страва ідеально підходить для тих, хто не хоче чекати годину, поки запіканка пропечеться в духовці.

Інгредієнти:

  • Лаваш (тонкий) — 3 листи

  • Сир кисломолочний — 300 г

  • Сир твердий — 200 г

  • Яйця — 2 шт.

  • Часник — 2 зубчики

  • Свіжа зелень (кріп, петрушка) — за смаком

  • Сіль — за смаком

Як приготувати:

  1. Розігрійте духовку до 180°C.

  2. Приготуйте начинку: змішайте кисломолочний сир із тертим твердим сиром, подрібненою зеленню та пропущеним через прес часником.

  3. Додайте яйця, посоліть за смаком і ретельно вимішайте масу.

  4. На лист лаваша рівномірно нанесіть частину начинки. Викладайте листи один на один шарами (як торт) або згорніть їх рулетами.

  5. Помістіть у форму та запікайте 10–15 хвилин до появи апетитної скоринки.

3. Золотисті сирні пончики

Швидкий десерт, який готується у фритюрі та миттєво зникає зі столу.

Інгредієнти:

  • Сир кисломолочний — 250 г

  • Борошно — 8 ст. л.

  • Яйця — 3 шт.

  • Цукор — 3 ст. л.

  • Ванільний цукор — 10 г

  • Сода — 0,5 ч. л. (погасити оцтом)

  • Олія (для фритюру) — 200 мл

Як приготувати:

  1. З’єднайте сир, яйця, цукор та ванільний цукор. Перетріть масу до однорідного стану.

  2. Додайте гашену соду та поступово всипайте борошно, замішуючи густе тісто.

  3. Сформуйте з тіста невеликі кульки розміром із волоський горіх.

  4. Добре розігрійте олію в сотейнику. Обсмажуйте пончики до насиченого золотистого кольору.

  5. Викладіть готові кульки на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир. Перед подачею можна посипати цукровою пудрою.

4. Запечені яблука з сиром

Корисна альтернатива важким десертам, яка готується надзвичайно просто.

Інгредієнти:

  • Великі яблука — 4 шт.

  • Сир кисломолочний — 200 г

  • Цукор — 4 ст. л. (або мед — 2 ст. л.)

  • Горіхи або ягоди — за смаком

  • Кориця — за смаком

Як приготувати:

  1. У яблук зріжте верхівки (не викидайте їх, вони слугуватимуть «кришечками»).

  2. Чайною ложкою обережно видаліть серцевину, створюючи місце для начинки.

  3. Сир змішайте з цукром (або медом), додайте подрібнені горіхи та дрібку кориці.

  4. Щільно наповніть яблука сирною сумішшю і накрийте зрізаними верхівками.

  5. Випікайте в духовці 15 хвилин при температурі 180°C (час залежить від твердості сорту яблук).

5. Сирні коржі (швидкий варіант на сковороді)

Коли немає часу на духовку, ці коржі стануть чудовим перекусом.

Інгредієнти:

  • Сир кисломолочний — 150 г

  • Сир твердий — 50 г

  • Борошно — 35 г

  • Яйце — 1 шт.

  • Сіль та спеції — за смаком

Як приготувати:

  1. Змішайте в мисці кисломолочний сир, яйце та тертий твердий сир.

  2. Додайте борошно, сіль та улюблені спеції. Замісіть тісто.

  3. Сформуйте невеликі пласкі коржі.

  4. Розігрійте сковороду з невеликою кількістю олії. Смажте коржі на середньому вогні з обох боків до золотистої скоринки (приблизно по 3–4 хвилини з кожного боку).

