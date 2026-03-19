Що приготувати з сиру: п’ять простих і смачних рецептів
5 простих і смачних рецептів з кисломолочного сиру
Кисломолочний сир — це справді універсальний продукт, який завдяки своїй пластичній текстурі та нейтральному смаковому профілю дозволяє створити повноцінну ситну страву за лічені хвилини. Його головна перевага полягає у відсутності потреби в тривалій термічній обробці, що критично важливо для сучасного ритму життя.
Обрані рецепти — від класичних лінивих вареників до швидкої запіканки в лаваші — стали фаворитами саме тому, що вони базуються на принципі «мінімум зусиль — максимум користі». Ці страви ідеально підходять для енергійного сніданку, оскільки містять легкозасвоюваний білок, або для легкої вечері, яка не створює відчуття важкості. Використання сиру в поєднанні з простими підручними інгредієнтами робить ці кулінарні рішення безпрограшним варіантом для тих, хто цінує свій час, але не готовий відмовлятися від домашнього затишку та здорового харчування.
Що приготувати з кисломолочного сиру
1. Ліниві вареники з сиром
Це найпростіший спосіб приготувати гарячу страву з сиру, яка смакує як у дитинстві.
Інгредієнти:
Кисломолочний сир — 200 г
Борошно пшеничне — 3 ст. л.
Яйце куряче — 1 шт.
Цукор — 1 ст. л.
Сіль — дрібка
Як приготувати:
У глибокій мисці розімніть сир виделкою, додайте яйце, цукор та сіль. Ретельно перемішайте до однорідності.
Поступово всипте просіяне борошно та замісіть м’яке тісто.
На присипаній борошном поверхні розкачайте тісто у довгу ковбаску та наріжте її невеликими шматочками (ромбиками або кружечками).
Опустіть вареники у киплячу підсолену воду. Після того як вони спливуть на поверхню, варіть ще 2–3 хвилини.
Подавайте гарячими з вершковим маслом, медом або сметаною.
2. Швидка сирна запіканка в лаваші
Ця страва ідеально підходить для тих, хто не хоче чекати годину, поки запіканка пропечеться в духовці.
Інгредієнти:
Лаваш (тонкий) — 3 листи
Сир кисломолочний — 300 г
Сир твердий — 200 г
Яйця — 2 шт.
Часник — 2 зубчики
Свіжа зелень (кріп, петрушка) — за смаком
Сіль — за смаком
Як приготувати:
Розігрійте духовку до 180°C.
Приготуйте начинку: змішайте кисломолочний сир із тертим твердим сиром, подрібненою зеленню та пропущеним через прес часником.
Додайте яйця, посоліть за смаком і ретельно вимішайте масу.
На лист лаваша рівномірно нанесіть частину начинки. Викладайте листи один на один шарами (як торт) або згорніть їх рулетами.
Помістіть у форму та запікайте 10–15 хвилин до появи апетитної скоринки.
3. Золотисті сирні пончики
Швидкий десерт, який готується у фритюрі та миттєво зникає зі столу.
Інгредієнти:
Сир кисломолочний — 250 г
Борошно — 8 ст. л.
Яйця — 3 шт.
Цукор — 3 ст. л.
Ванільний цукор — 10 г
Сода — 0,5 ч. л. (погасити оцтом)
Олія (для фритюру) — 200 мл
Як приготувати:
З’єднайте сир, яйця, цукор та ванільний цукор. Перетріть масу до однорідного стану.
Додайте гашену соду та поступово всипайте борошно, замішуючи густе тісто.
Сформуйте з тіста невеликі кульки розміром із волоський горіх.
Добре розігрійте олію в сотейнику. Обсмажуйте пончики до насиченого золотистого кольору.
Викладіть готові кульки на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир. Перед подачею можна посипати цукровою пудрою.
4. Запечені яблука з сиром
Корисна альтернатива важким десертам, яка готується надзвичайно просто.
Інгредієнти:
Великі яблука — 4 шт.
Сир кисломолочний — 200 г
Цукор — 4 ст. л. (або мед — 2 ст. л.)
Горіхи або ягоди — за смаком
Кориця — за смаком
Як приготувати:
У яблук зріжте верхівки (не викидайте їх, вони слугуватимуть «кришечками»).
Чайною ложкою обережно видаліть серцевину, створюючи місце для начинки.
Сир змішайте з цукром (або медом), додайте подрібнені горіхи та дрібку кориці.
Щільно наповніть яблука сирною сумішшю і накрийте зрізаними верхівками.
Випікайте в духовці 15 хвилин при температурі 180°C (час залежить від твердості сорту яблук).
5. Сирні коржі (швидкий варіант на сковороді)
Коли немає часу на духовку, ці коржі стануть чудовим перекусом.
Інгредієнти:
Сир кисломолочний — 150 г
Сир твердий — 50 г
Борошно — 35 г
Яйце — 1 шт.
Сіль та спеції — за смаком
Як приготувати:
Змішайте в мисці кисломолочний сир, яйце та тертий твердий сир.
Додайте борошно, сіль та улюблені спеції. Замісіть тісто.
Сформуйте невеликі пласкі коржі.
Розігрійте сковороду з невеликою кількістю олії. Смажте коржі на середньому вогні з обох боків до золотистої скоринки (приблизно по 3–4 хвилини з кожного боку).