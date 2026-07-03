Що цікавого можна зробити з чорної смородини: і це не варення

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Чорна смородина — одна з найкорисніших і найдоступніших літніх ягід, яка асоціюється з високим вмістом вітаміну C та характерним насиченим ароматом. Більшість господинь звикли заготовляти її на зиму у вигляді класичного варення-п’ятихвилинки чи просто перетирати з цукром. Проте кислувато-терпкий смак цієї ягоди та її високий вміст природного пектину відкривають куди ширші кулінарні можливості. Кулінарні експерти рекомендують використовувати чорну смородину в несолодких соусах до м’яса, повітряних десертах та освіжаючих напоях.

В’ялена смородина «український родзинка»

Цей спосіб дозволяє зберегти максимум вітамінів і отримати оригінальну корисну добавку до ранкової вівсянки, домашньої граноли чи випічки. Завдяки щільній шкірці ягоди чудово тримають форму та перетворюються на смачні кислинки.

Для приготування знадобляться такі компоненти:

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Чорна смородина — 1 кілограм

Цукор — 300 грамів

Вода — 100 мілілітрів

Спочатку готують густий сироп із води та цукру, доводять його до кипіння та всипають туди промиті й перебрані ягоди. Смородину тримають на мінімальному вогні всього одну хвилину, після чого відкидають на друшляк, даючи сиропу повністю стекти (його можна використовувати для компотів). Ягоди викладають в один шар на деко дегідратора або духовки, застелене пергаментом. Сушать смородину при температурі 50–60 градусів протягом 5-7 годин із привідчиненими дверцятами духовки. Готовий продукт має залишатися еластичним, але не липнути до рук. Заготівлю зберігають у сухих скляних банках.

Пряний ягідний соус до м’яса та птиці

Чорна смородина ідеально підходить для створення пікантних соусів, які складають гідну конкуренцію знаменитому журавлинному чи грузинському ткемалі. Кислинка ягоди чудово збалансовує жирність запеченої свинини, качки або яловичини.

Для приготування знадобляться такі інгредієнти:

Чорна смородина — 500 грамів

Часник — 3-4 зубчики

Цукор — 3 столові ложки

Сіль — 1 чайна ложка

Мелений коріандр — ½ чайної ложки

Суміш перців — ½ чайної ложки

Свіжа зелень базиліку або кінзи — невеликий пучок

Ягоди викладають у сотейник, додають трохи води та проварюють на середньому вогні приблизно 5 хвилин, щоб вони стали м’якими.

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Після цього масу перетирають через сито для видалення кісточок і шкірки, або просто перебивають блендером для однорідності.

У ягідне пюре додають сіль, цукор, спеції та вичавлений часник, після чого млоять соус на слабкому вогні ще 5 хвилин до легкого загустіння. Наприкінці додають дрібно нарізану зелень.

Соус можна розлити по стерильних банках і закатати на зиму.

Натуральний домашній мармелад

Завдяки високій кількості природного пектину в чорній смородині, з неї можна приготувати густий, пружний мармелад навіть без додавання великої кількості штучних згущувачів.

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Для приготування знадобляться такі компоненти:

Чорна смородина — 600 грамів

Цукор — 400 грамів

Агар-агар — 7 грамів

Вода для агар-агару — 50 мілілітрів

Промиту смородину подрібнюють блендером і протирають крізь дрібне сито, щоб отримати чисте оксамитове пюре. Агар-агар замочують у воді на 10 хвилин. У ягідне пюре всипають цукор, перемішують і доводять до кипіння на середньому вогні.

Після закипання в масу вводять розчинений агар-агар, ретельно вимішують вінчиком і проварюють рівно 2 хвилини.

Гарячу суміш розливають у силіконові форми або на пласке деко, застелене харчовою плівкою. Після застигання при кімнатній температурі мармелад нарізають кубиками та за бажанням обвалюють у кукурудзяному крохмалі або цукрі.

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Освіжаючий смородиновий шорле (Schorle)

Це популярний у Західній Європі літній напій, який складається з суміші натурального соку та газованої мінеральної води. Він чудово тамує спрагу в спеку та є здоровою альтернативою солодким газировкам.

Для приготування знадобляться:

Чорна смородина — 200 грамів

Сильногазована мінеральна вода — 1 літр

Лимон — ½ корисного фрукта

Свіжа м’ята — кілька гілочок

Лід у кубиках — за смаком

Мед або рідкий цукровий сироп — за бажанням

Ягоди смородини перебирають, викладають у глибокий глечик і злегка розминають дерев’яною ложкою або товкачем, щоб вони пустили сік. Туди ж додають тонкі скибочки лимона та гілочки м’яти, які попередньо треба злегка розтерти в долонях для виділення ефірних олій. За бажанням додають трохи меду для солодкості.

Глечик наполовину заповнюють кубиками льоду, після чого заливають усе охолодженою газованою водою. Напій перемішують довгою ложкою та одразу розливають у склянки.

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