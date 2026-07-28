Універсальна приправа та смачнюща сіль: що зробити з базиліку на зиму

Базилік

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Сезон свіжого запашного базиліку ідеально підходить для приготування домашніх спецій, які допоможуть зберегти літній смак і аромат на всю зиму. Такі запаси чудово підходять для того, щоб додати особливої пікантності найрізноманітнішим улюбленим стравам, зокрема пасті, м’ясу, картоплі та соусам.

Ароматна базилікова сіль

Для приготування пікантної солі використовуються такі інгредієнти:

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50 г свіжого базиліку (можна використовувати зелений з ароматом лимона або фіолетовий).

500 г крупної солі (пропорція становить 1 до 10).

Зібрану зелень ретельно промивають і розкладають на рушнику приблизно на годину, щоб із неї стекла зайва волога. Далі підготовлений базилік разом із сіллю засипають до чаші блендера та збивають до однорідного стану. Отриману суміш тонким шаром викладають на деко, застелене пергаментом. Сушать її у духовці приблизно дві години за температури 80°C, увімкнувши конвекцію та обов’язково підклавши під дверцята невеликий рушничок для доступу повітря. Повністю висушену сіль знову відправляють до блендера на кілька хвилин, після чого пересипають у герметично закриті баночки.

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Пікантна приправа з томатів, базиліку та часнику

Для приготування цієї приправи необхідні такі інгредієнти:

2 кг стиглих, тугих та м’ясистих помідорів із мінімальною кількістю соку.

200 г очищеного часнику.

200 г свіжого базиліку (зеленого з лимонним ароматом та звичайного фіолетового).

1 столова ложка солі (без гірки) — додається до подрібнених томатів.

2 столові ложки солі — додаються під час фінального змішування приправи.

Трохи олії для змащування пергаменту.

Спочатку томати розрізають на кілька частин, видаляючи місця кріплення плодоніжок, а часник підготовлюють окремо. Зелень базиліку ретельно миють, просушують на рушнику, а потім висушують повністю у сушарці при температурі 35°C або на відкритому повітрі. Помідори разом із часником подрібнюють за допомогою м’ясорубки через середню сітку, після чого додають 1 столову ложку солі та перемішують.

Щоб прискорити процес висихання, томатне пюре спочатку відкидають на сито для стікання зайвої рідини, а потім рівним шаром розподіляють на застеленому пергаментом і змащеному олією деко. Суміш сушать у духовці з мінімальною температурою, конвекцією та привідчиненими дверцятами приблизно 4 години, доки томати не стануть хрумкими. Готові сухі томати з часником подрібнюють у блендері до стану невеликих шматочків, окремо подрібнюють висушений базилік, змішують їх разом із 2 столовими ложками солі та зберігають у герметичних банках у темній шафі.

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