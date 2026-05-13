Шість смачних, корисних страв з яєць, які можна їсти кожного дня на сніданок

Страви з яєць

Реклама

Яйця — це ідеальний вибір для початку дня, адже вони поєднують у собі швидкість приготування та величезну користь для організму. Завдяки високому вмісту якісного білка такий сніданок забезпечує тривале відчуття ситості, а вітаміни групи B, вітамін D та холін ефективно підтримують роботу мозку та нервової системи. Крім того, цей продукт допомагає зберігати м’язову масу та стимулює обмін речовин, гармонійно доповнюючи як поживне, так і дієтичне меню.

Якщо ви звикли лише до звичайної глазуні, настав час розширити кулінарні горизонти. Ми підготували шість креативних рецептів, які перетворять ваш ранковий прийом їжі на справжнє гастрономічне задоволення.

Страви з яєць

1. Яйця в авокадо, запечені з беконом

Інгредієнти:

Реклама

Авокадо — 2 шт.

Яйця — 4 шт.

Бекон — 80 г

Сіль, чорний перець — за смаком

Зелень — за смаком

Приготування:

Розріжте авокадо навпіл і видаліть кісточку. Якщо заглиблення виявилося надто маленьким, акуратно витягніть трохи м’якоті ложкою, щоб яйце не витекло за краї. Вибирайте плоди середньої м’якості, щоб вони тримали форму.

У кожну половинку влийте по одному яйцю. Найзручніше спочатку розбити його в окрему чашку, а потім акуратно перелити всередину авокадо, щоб жовток залишився цілим. Посоліть та додайте трохи свіжомеленого перцю.

Бекон наріжте невеликими шматочками та розподіліть зверху. Запікайте при 180°C приблизно 15–20 хвилин.

Реклама

Білок повинен повністю схопитися, а жовток залишитися рідким, саме він надає страві вершкову текстуру.

Перед подачею посипте свіжою зеленню.

Яйця в авокадо, запечені з беконом

2. Яєчні мафіни з овочами та сиром

Інгредієнти:

Яйця — 6 шт.

Болгарський перець — 1 шт.

Шпинат — 50 г

Твердий сир — 100 г

Молоко — 50 мл

Сіль, чорний перець — за смаком

Формочки для мафінів

Приготування:

Реклама

У глибокій мисці ретельно перемішайте яйця з молоком, додайте сіль і перець до однорідності, уникаючи зайвої піни.

Сир натріть на великій тертці. Перець наріжте дрібним кубиком, а шпинат подрібніть. Можна трохи припустити зелень на сковороді, щоб прибрати зайву вологу.

Змішайте овочі з сиром і розкладіть по формах для мафінів, заповнюючи їх приблизно наполовину. Зверху акуратно залийте яєчною масою.

Випікайте при 180°C близько 20–25 хвилин. Мафіни повинні піднятися, стати пружними та злегка підрум’янитися.

Реклама

Яєчні мафіни

3. Японський омлет тамаго

Інгредієнти:

Яйця — 4 шт.

Соєвий соус — 1 ст. л.

Цукор — 1 ст. л.

Молоко — 1 ст. л.

Рослинна олія — для смаження

Приготування:

Ретельно змішайте яйця з цукром, молоком та соєвим соусом. Робіть це обережно, щоб уникнути появи піни, оскільки маса має бути однорідною та гладкою. Готова страва матиме цікавий контрастний смак — делікатну солодкість із приємним солоним посмаком.

На добре розігріту та змащену олією сковороду вилийте трохи яєчної суміші, рівномірно розподіляючи її по дну. Як тільки яєчний шар зафіксується, обережно згорніть його в рулет і залиште біля одного краю сковороди. Вільне місце знову змастіть олією та вилийте наступну порцію маси, злегка піднімаючи вже готовий рулет, щоб рідина затекла під нього.

Реклама

Продовжуйте додавати суміш шар за шаром, доки вона не закінчиться. У результаті утвориться щільний багатошаровий рулет із виразною внутрішньою структурою. Зачекайте хвилину, щоб омлет «схопився», а потім наріжте його на порційні скибочки. Такий сніданок не лише забезпечує організм білком, а й виглядає дуже естетично.

Японський омлет тамаго

4. Шакшука з томатами та спеціями

Інгредієнти:

Яйця — 4 шт.

Помідори — 4 шт.

Цибуля — 1 шт.

Часник — 2 зубчики

Болгарський перець — 1 шт.

Оливкова олія — 2 ст. л.

Паприка — 1 ч. л.

Зіра — 0,5 ч. л.

Сіль, зелень — за смаком

Приготування:

Дрібно нарізані цибулю та часник обсмажте на оливковій олії, доки вони не стануть м’якими. Додайте подрібнений болгарський перець і готуйте ще кілька хвилин, щоб овочева основа розкрила свій аромат. Помідори попередньо очистьте від шкірки, наріжте кубиками та додайте до овочів на сковороду.

Реклама

Приправте суміш паприкою та зірою, ретельно перемішайте і тушкуйте, доки соус не набуде насиченої та густої консистенції. Після цього зробіть у томатній масі невеликі заглиблення та обережно розбийте в них яйця. Накрийте сковороду кришкою і тримайте на вогні до потрібного ступеня готовності.

Найкраще залишити жовтки рідкуватими — це додасть страві особливої апетитності. Перед подачею щедро прикрасьте сніданок свіжою зеленню. Шакшука — це ідеальний баланс білків та овочів, що робить такий прийом їжі поживним і водночас легким.

Шакшука з томатами та спеціями

5. Яйце пашот на тості з йогуртовим соусом

Інгредієнти:

Яйця — 2 шт.

Тостовий хліб — 2 скибочки

Натуральний йогурт — 100 г

Часник — 1 зубчик

Лимонний сік — 1 ч. л.

Оцет — 1 ст. л.

Сіль, чорний перець — за смаком

Приготування:

Реклама

Змішайте йогурт із подрібненим часником, лимонним соком, сіллю та перцем до отримання пікантного соусу. Доведіть воду майже до кипіння і додайте оцет.

Розмішайте воду ложкою, створюючи вирву, і акуратно влийте в неї яйце. Варіть близько 3 хвилин, щоб білок став щільним, а жовток зберігся рідким всередині.

Хліб підрум’яньте до хрусткої скоринки. На тост викладіть шар йогуртового соусу, а зверху розмістіть готове яйце пашот. Розріжте його безпосередньо перед подачею, щоб жовток просочив хліб.

Яйце пашот на тості з йогуртовим соусом. Фото: shuba.life

6. Омлет-суфле із зеленню

Інгредієнти:

Реклама

Яйця — 3 шт.

Молоко — 2 ст. л.

Вершкове масло — 20 г

Зелень, сіль — за смаком

Приготування:

Відокремте білки від жовтків. Жовтки змішайте з молоком та сіллю до однорідності. Білки збийте міксером до стійких піків. Акуратно з’єднайте обидві маси, повільно перемішуючи лопаткою знизу догори, щоб зберегти повітряну структуру.

На сковороді розтопіть вершкове масло і викладіть отриману суміш. Готуйте на слабкому вогні під кришкою 7–10 хвилин. Омлет повинен помітно піднятися. Важливо не пересушити його, щоб він залишався ніжним всередині. Перед подачею посипте свіжою зеленню і складіть навпіл.

Омлет-суфле із зеленню

Новини партнерів