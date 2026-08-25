Сливове варення

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Наприкінці літа достигають сливи, а отже, настає час домашніх заготовок. Із цих фруктів можна приготувати класичне варення, сливи добре поєднуються з цитрусовими та прянощами, а залежно від способу варіння можна отримати як густу однорідну масу, так і красиві половинки в сиропі.

Для варення краще вибирати стиглі, але пружні плоди без пошкоджень. Якщо потрібно зберегти шматочки цілими, особливо важливо не брати перестиглі м’які сливи.

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Пропонуємо чотири різні способи приготування сливового варення на зиму.

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1. Густе сливове варення

Цей варіант підійде тим, хто любить щільне варення, яке можна подавати до млинців і сирників або використовувати як начинку для домашньої випічки.

Для приготування краще взяти широку каструлю з товстим дном, з більшої поверхні рідина швидше випаровується, тому варення легше уварити до потрібної консистенції.

Інгредієнти:

сливи — 3 кг;

цукор — 1,5 кг;

вода — 1,2 л.

Приготування:

Сливи помийте, розріжте навпіл і видаліть кісточки. Дуже великі плоди можна розрізати на чотири частини.

Налийте воду в каструлю, всипте цукор і поставте на середній вогонь. Нагрівайте, помішуючи, доки цукор не розчиниться і сироп не закипить.

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Перекладіть у нього сливи. Після повторного закипання зменште вогонь і варіть приблизно годину, періодично помішуючи, щоб маса не пригоріла.

Наприкінці перевірте консистенцію. Якщо варення залишається надто рідким, продовжте варити його до бажаної густоти.

Гаряче варення розкладіть у підготовлені стерилізовані банки та закрийте стерилізованими кришками. Після охолодження воно стане ще густішим.

2. Сливове варення половинками

Якщо хочеться отримати не однорідну масу, а цілі половинки слив у густому сиропі, технологія буде іншою. Фрукти не потрібно довго кип’ятити за один раз — їх кілька разів коротко нагрівають і повністю охолоджують.

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Інгредієнти:

сливи — 1 кг;

цукор — 800–900 г;

лимонний сік — 1 столова ложка за бажанням.

Як приготувати:

Вибирайте щільні сливи, кісточка в яких легко відділяється від м’якоті. Помийте їх, обсушіть, розріжте навпіл і видаліть кісточки.

Викладіть половинки в каструлю шарами, пересипаючи цукром. Залиште приблизно на 6–8 годин або на ніч. За цей час сливи пустять достатньо соку, тому додавати воду не потрібно.

Поставте каструлю на невеликий вогонь. Після закипання готуйте кілька хвилин, потім зніміть із плити й залиште до повного охолодження.

Повторіть нагрівання ще 2-3 рази. Завдяки перервам сироп поступово густішатиме, а сливи не встигнуть повністю розваритися.

Під час останнього нагрівання за бажанням додайте лимонний сік. Готове гаряче варення розкладіть у стерилізовані банки та закрийте.

Не варто активно перемішувати сливи ложкою, якщо хочете зберегти половинки. Каструлю краще час від часу обережно похитувати.

3. Сливове варення з апельсином

Апельсин додає сливам цитрусову кислинку та аромат. Для такого варення використовують не тільки сік, а й цедру, тому важливо знімати лише тонкий помаранчевий шар шкірки без білої частини, яка може гірчити.

Інгредієнти:

темні сливи — 1,25 кг;

великий апельсин — 1 шт.;

лимон — 1 шт.;

цукор — приблизно 700 г;

паличка кориці — 1 шт. за бажанням.

Приготування:

Сливи помийте, видаліть кісточки та наріжте невеликими шматочками.

Апельсин ретельно вимийте. Натріть трохи цедри, а потім вичавіть сік. Окремо вичавіть сік із лимона.

Покладіть сливи в каструлю з товстим дном, додайте цитрусові соки та цедру. За бажанням покладіть паличку кориці.

Доведіть суміш до кипіння, зменште вогонь і готуйте близько 15 хвилин, доки сливи не стануть м’якими.

Додайте цукор і перемішайте. Продовжуйте варити без кришки на невеликому вогні, регулярно помішуючи. У міру випаровування рідини маса поступово густішатиме.

Коли буде отримана потрібна консистенція, вийміть паличку кориці. Гаряче варення розкладіть у стерилізовані банки.

Особливо уважно стежте за ним наприкінці приготування: густа фруктова маса може швидко пригоріти.

4. Сливове варення з корицею

Слива добре поєднується з корицею, тому для ароматного пряного варення не потрібно багато додаткових інгредієнтів. Корицю можна використовувати мелену, а для виразнішого аромату додати ще й паличку.

Інгредієнти:

сливи без кісточок — 2 кг;

цукор — 2 кг;

вода — 200 мл;

мелена кориця — 2 чайні ложки;

лимонний сік — 1 столова ложка;

1–3 палички кориці — за бажанням.

Приготування:

Сливи помийте, видаліть кісточки та наріжте шматочками.

Перекладіть фрукти у велику каструлю, влийте 200 мл води й доведіть до слабкого кипіння. Готуйте приблизно 10 хвилин, щоб сливи стали м’якшими, але ще не перетворилися на пюре.

Додайте цукор, мелену корицю та лимонний сік. Нагрівайте на невеликому вогні, помішуючи, доки цукор повністю не розчиниться.

Після цього збільште вогонь і доведіть варення до активного кипіння. Приблизно через 5 хвилин можна починати перевіряти готовність.

Для цього заздалегідь покладіть невелике блюдце в морозильну камеру. Капніть на холодну поверхню трохи варення, зачекайте кілька секунд і проведіть пальцем. Якщо поверхня зморщується і маса не розтікається назад одразу, варення досягло потрібної консистенції. Якщо воно залишається рідким, проваріть ще кілька хвилин і повторіть перевірку.

Зніміть каструлю з вогню. Якщо використовуєте палички кориці, їх можна додати для додаткового аромату, але перед тривалим зберіганням краще вийняти. Розлийте варення в гарячі стерилізовані банки та закрийте.

Як зрозуміти, що сливове варення вже готове

Орієнтуватися лише на час не завжди правильно. Сливи відрізняються за соковитістю, стиглістю та вмістом природного пектину, тому одна партія може загуснути швидше за іншу.

Найпростіший спосіб — тест із холодним блюдцем. Покладіть його в морозильну камеру перед початком варіння. Коли варення здаватиметься готовим, капніть невелику кількість на холодну поверхню. Якщо після охолодження крапля тримає форму, а при натисканні пальцем її поверхня злегка зморщується, потрібна консистенція досягнута.

Варто враховувати й те, що гаряче варення завжди рідше. Після повного охолодження воно помітно густішає, тому не потрібно намагатися довести його в каструлі до консистенції холодного джему.

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