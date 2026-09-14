Сливовий соус до м’яса: три найкращі рецепти

Сливовий соус

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Сливовий соус — вдалий спосіб перетворити звичайні сезонні плоди на пікантне доповнення до м’яса. Природна кислинка слив добре поєднується із солодкістю та спеціями, тому смак готового соусу можна легко змінювати — від м’якого кисло-солодкого до гострого й насиченого.

Приготувати його нескладно, а більшість потрібних продуктів знайдеться на звичайній кухні. Зібрали три перевірені рецепти сливового соусу, які варто спробувати.

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1. Простий сливовий соус із часником

Основний смак цього соусу створюють самі сливи та часник.

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Інгредієнти:

800 г синіх слив;

2 ст. л. цукру;

0,5 ч. л. солі;

5 зубчиків часнику;

щіпка прованських трав.

Приготування:

Сливи помийте, покладіть у каструлю, залийте холодною водою та доведіть до кипіння. Після цього дістаньте плоди, трохи охолодіть, розріжте навпіл і видаліть кісточки.

М’якоть перебийте блендером до однорідності. Перекладіть сливове пюре в каструлю, додайте подрібнений часник, цукор, сіль і прованські трави.

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Варіть на невеликому вогні близько 20 хвилин, періодично помішуючи.

У результаті виходить густий кисло-солодкий соус із часниковою ноткою.

2. Гострий сливовий соус із чилі

Це рецепт для тих, хто любить гостріші поєднання. Солодкість слив тут поєднується з часником, карі та гострим перцем.

Інгредієнти:

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500 г слив;

2 ст. л. цукру;

5 зубчиків часнику;

1 ч. л. солі;

0,5 ч. л. карі;

половина перцю чилі.

Як приготувати:

Сливи помийте, розріжте навпіл і видаліть кісточки. Перекладіть у каструлю, додайте цукор та поставте на середній вогонь.

Готуйте приблизно 20–25 хвилин, час від часу помішуючи. Додайте пропущений через прес часник, сіль, карі та дрібно нарізаний перець чилі.

Перебийте масу занурювальним блендером до однорідної консистенції та проваріть ще близько 10 хвилин.

3. Пряний сливовий соус з хмелі-сунелі

Це найбільш насичений за кількістю спецій рецепт сливового соусу. Тут до слив додають часник, хмелі-сунелі, карі, гострий перець та яблучний оцет.

Інгредієнти:

2 кг слив;

50 мл води;

250 г цукру;

2 ч. л. сванської солі;

1 ч. л. звичайної солі;

1 ч. л. хмелі-сунелі;

0,5 ч. л. чорного меленого перцю;

0,5 ч. л. червоного меленого перцю;

1 ст. л. карі;

50 г часнику;

30 мл яблучного оцту 6%.

Приготування:

Сливи помийте, розріжте та видаліть кісточки. Перекладіть у каструлю з товстим дном, додайте воду та варіть приблизно 15–20 хвилин, періодично помішуючи.

Коли сливи стануть м’якими, перебийте їх блендером. Додайте цукор, сіль, хмелі-сунелі, карі, чорний та червоний перець, подрібнений часник і яблучний оцет.

Перемішайте, доведіть до кипіння та готуйте ще близько 10 хвилин.

Соус підходить до шашлику, запеченого та смаженого м’яса, курки, а також може слугувати основою для маринаду.

Який рецепт сливового соусу вибрати

Якщо потрібен універсальний і не надто гострий соус, найпростіший варіант — сливи з часником і прованськими травами.

Любителям гострого більше підійде рецепт із чилі та карі.

Третій варіант має найбільш насичений пряний смак завдяки хмелі-сунелі, перцю, часнику та яблучному оцту. Його особливо доречно подавати до шашлику та іншого м’яса з виразною скоринкою.

Усі три рецепти можна приготувати зі звичайних сезонних слив, тому для них не потрібні рідкісні чи дорогі інгредієнти.

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