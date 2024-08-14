Смачні страви з баклажанів: рецепти від знаменитого кухаря, які готуються за пів години

Мʼясистий і дуже смачний овоч баклажан має неабияку популярність серед українських господинь. Його смажать, печуть, тушкують, консервують тощо. Він може бути ніжним, гострим хрустким, таким, як ви любите. Окрім чудового смаку, баклажан ще й дуже корисний.

Які страви приготувати з баклажанів, рецептами ділиться Євген Клопотенко

Крем-суп з баклажанів

Інгредієнти:

ріпчаста цибуля — одна,

морква — одна,

баклажани - 2 середніх,

часник - 2 зубчики,

оливкова олія - 2 ст.л, (4 ст. л для смаження овочів),

вода - 1 л

вершки (15-20%) - 100 мл,

духмяний перець - 2 горошини,

лавровий лист - 1,

сіль і перець до смаку

Приготування:

Цибулю та моркву очистіть, наріжте кубиками та посмажте на оливковій олії приблизно 4 хвилини. Розчавіть часник і додайте його до овочів. Продовжуйте смажити до появи часникового аромату

Потім влийте в сотейник літр води, додайте дві горошини духмяного перцю й один лавровий лист. Варіть бульйон приблизно 15 хвилин, додавши сіль до смаку.

Паралельно візьміть два баклажани, помийте, розріжте навпіл і викладіть на деко, застелене пергаментним папером. Полийте 2 ст. л оливкової олії та поставте запікатися в розігріту до 180 градусів духовку на 30 хвилин. Виберіть м'якуш запечених баклажанів ложкою й перекладіть у бульйон.

Із бульйону дістаньте лавровий лист і духмяний перець. Усі інгредієнти перебийте блендером.

Додайте 100 мл вершків і сіль з перцем до смаку, прогрійте крем-суп ще 3 хвилини.

Салат з баклажанами, телятиною та кіноа

Інгредієнти:

кіноа - 200 г,

теляча вирізка - 150 г,

баклажани - 2 невеличких,

томати - 2,

гілочки м’яти - 3 шт.,

оливкова олія - 2 ст. л,

біла цибуля - 1 шт,

сіль і перець до смаку.

Приготування:

Відваріть кіноа у підсоленій воді, потім промийте в ситі та дайте воді стекти.

Паралельно два маленьких баклажани помийте і поріжте кружечками товщиною 5 мм, обсмажте з двох сторін.

150 г телячої вирізки теж поріжте тонко та обсмажте до готовності.

Поріжте дрібно цибулю, кубиками томати. У мисці змішайте кіноа, порізану цибулю, томати, обсмажені баклажани та телятину. Додайте подрібнене листя м’яти, посоліть і поперчіть до смаку. Заправте салат оливковою олією і перемішайте.

Запечені баклажани з гострим соусом

Інгредієнти:

баклажани - 3 невеликих,

часник - 3 зубчики,

корінь імбиру - 3 см,

оливкова олія - 2 ст.л,

Для соусу:

пластівці каєнського перцю — четвертина ч. л,

приправа зіри - 1 ч. л,

мед - 4 ст.л,

сік одного лимона,

вода - 150 мл,

оливкова олія - 1 ст.л,

сіль до смаку

Приготування:

Баклажани помити, висушити паперовим рушником і розрізати навпіл. Помістіть баклажани у форму для запікання, полийте 2 ст. л оливкової олії. Поставте баклажани на 15 хвилин в духовку розігріту до 180 градусів.

Щоб приготувати соус, розігрійте на пательні столову ложку оливкової олії, додайте 3 вичавлених зубчики часнику та обсмажте буквально 10 секунд.

Натріть корінь імбиру, вичавіть туди сік одного лимона, додавши пластівців каєнського перцю, приправу зіри та мед. До соусу влийте 150 мл води та готуйте приблизно 10 хвилин.

Коли соус почне густіти, зніміть його із вогню, залийте ним баклажани, закрийте їх фольгою та знову поставте запікати 15 хвилин при температурі 180 градусів.

Читайте також: