Шість смачних страв з картоплі для тих, кому лінь готувати

Страви з картоплі

Реклама

Картопля є надзвичайно цінним і універсальним продуктом у кулінарії. Вона невимоглива до умов зберігання, але водночас може стати основою для повноцінного сніданку, обіду, вечері або швидкого перекусу. Головна перевага цього овоча полягає в тому, що його можна приготувати різними способами, навіть коли є мінімальний час і бажання займатися готуванням.

Пропонуємо прості і швидкі способи, як зробити картоплю смачною без складних рецептів, ресторанних вишукувань і без необхідності мити гору посуду.

1. Картопля в мундирі з олією та сіллю — смак дитинства

Це найпростіший і найтепліший спосіб приготування, який повертає до спогадів про відпочинок на дачі.

Реклама

Цей спосіб приготування є найпростішим і не вимагає особливих зусиль, часто викликаючи приємні спогади.

Для страви необхідна середня або дрібна картопля, сіль, а також олія (можна використовувати рослинну або вершкове масло).

Готування зводиться лише до того, щоб відварити картоплю, не очищаючи її від шкірки. Поки овоч ще гарячий, його слід розламати виделкою, після чого додати порцію вершкового масла чи полити олією та посолити невеликою кількістю.

Для додаткового аромату та посилення смакових якостей можна додати подрібнений свіжий кріп або часник. Страва готується з мінімальними витратами часу та зусиль, але на столі виходить ідеальна, ситна їжа.

Реклама

2. Картопля смажена з цибулею — вічна кулінарна класика

Смажена картопля є незмінною класикою, яка не набридає і для приготування якої не потрібна велика кількість інгредієнтів.

Для цієї страви необхідні картопля, цибуля, олія, сіль та перець.

Процес приготування простий: наріжте картоплю скибочками чи кубиками та обсмажте на сковороді. Порізану дрібними кубиками цибулю слід додати лише за кілька хвилин до кінця обсмажування. Це дозволить цибулі лише підрум’янитися, але не згоріти.

Для тих, кому ліньки часто мішати, є порада: використовуйте сковорідку з антипригарним покриттям і дайте картоплі добре підрум’янитися знизу, щоб утворилася апетитна скоринка.

Реклама

Щоб додати страві цікавого смаку, можна додати трохи копченої паприки або подати її зі шматочком житнього хліба.

3. Запечені часточки в духовці — домашній «фрі» без фритюру

Це чудова альтернатива картоплі фрі, яка виходить хрусткою, але при цьому не вимагає використання киплячої олії.

Для приготування цієї страви необхідні картопля, оливкова олія, сіль, паприка та сушений часник (за бажанням).

Процес готування досить простий: нарізану часточками картоплю слід ретельно перемішати з оливковою олією та спеціями. Потім шматочки потрібно викласти на деко обов’язково в один шар, щоб вони не торкалися один одного.

Реклама

Запікання триває приблизно 30-40 хвилин при температурі 200 градусів за цельсієм.

Якщо додати трохи тертого пармезану наприкінці запікання, страва набуде смаку, подібного до ресторанного. Цей метод ідеально підходить, коли хочеться хрусткої картоплі без зайвої метушні, пов’язаної з фритюром.

4. Картопляний салат без майонезу — свіжий обідній варіант

Це легкий і свіжий салат, який не містить майонезу, і тому ідеально підходить для швидкого перекусу чи ланч-боксу.

Для його приготування необхідні варена картопля, свіжі чи мариновані огірки, червона цибуля, зелень, а також заправка, яка може складатися з гірчиці, олії, оцту чи лимонного соку.

Реклама

Готування дуже просте: всі інгредієнти потрібно нарізати, перемішати та заправити соусом.

Рекомендується залишити салат настоятися на 10 — 15 хвилин, щоб усі смаки «усмокталися» і поєдналися. Салат ідеально смакує у холодному вигляді і стане ще кращим, якщо додати до нього варене яйце або зелений горошок. Ця страва є доречною для пікніка, обіду чи навіть на дачному столі поряд із шашликом.

5. Картопляні коржі на сковорідці — гаряча закуска з начинкою

Це швидкий спосіб перетворити вчорашнє картопляне пюре на нову гарячу страву з апетитною хрусткою скоринкою.

Для приготування необхідна варена картопля (пюре), яйце, трохи борошна, сіль, а також за бажанням можна додати сир, зелень чи часник.

Реклама

Процес готування — розім’яту картоплю слід довести до стану пюре, потім додати до неї яйце і борошно та вимісити до однорідності. З отриманої маси потрібно зліпити невеликі коржі та обсмажити їх з обох боків на сковороді до появи золотистої скоринки. Якщо всередину коржа покласти невеликий шматочок сиру, то вийде гарячий пиріжок з начинкою.

Хоча коржі досить добрі й охолоджені, найкраще вони смакують гарячими.

6. Псевдо-плов із картоплі — ароматна тушкована страва

Це спрощена страва, яка готується швидше за справжній плов, не вимагає м’яса, але має схожий східний аромат.

Для приготування необхідні картопля, морква, цибуля, а також спеції, такі як куркума, зіра та часник (якщо є в наявності).

Реклама

Спочатку обсмажте цибулю та моркву, потім додайте до них нарізану кубиками картоплю. Суміш слід залити невеликою кількістю води, накрити кришкою і тушкувати до повної готовності.

Використання куркуми і зіри надає страві глибокий, східний аромат, схожий на плов. Цю страву можна подавати з гречкою або рисом, якщо ви бажаєте зробити її більш ситною.