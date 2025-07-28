Солодкі мариновані помідори на трилітрову банку: найкращі рецепти

Мариновані помідори

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Літній сезон — справжній подарунок для кожної господині, адже це час не лише насолоджуватися свіжими овочами, а й створювати ароматні запаси на холодні місяці. Серед усіх консервацій особливе місце посідають мариновані помідори — солоденькі, пікантні, соковиті, вони стануть чудовим доповненням до будь-якого зимового столу. Ми зібрали п’ять перевірених рецептів, які дозволять вам експериментувати зі смаками та здивувати рідних оригінальними заготовками.

Поради для бездоганної консервації

Перш ніж розпочати консервацію, зверніть увагу на кілька важливих рекомендацій, що забезпечать ідеальний результат.

Усі представлені рецепти розраховані на трилітрову банку. Пам’ятайте, що кількість помідорів, звісно, залежатиме від їхнього розміру. Головне правило — укладайте овочі щільно, але акуратно, а маринад заливайте до самого верху банки, щоб не залишилося повітря.

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Усі інгредієнти — від помідорів і зелені до банок та кришок — мають бути ретельно вимиті та простерилізовані. Це золоте правило консервації, яке гарантує тривале зберігання та безпеку продукту.

Щоб запобігти розтріскуванню помідорів під впливом гарячого маринаду, зробіть кілька невеликих проколів зубочисткою біля плодоніжки кожного томата. Цей простий прийом дозволить зайвому повітрю вийти.

Після закатування банки слід негайно перевернути догори дном і добре укутати теплою ковдрою або товстим рушником. Залиште їх у такому положенні до повного охолодження. Цей процес допомагає додатково простерилізувати вміст та забезпечує кращу герметизацію.

1. Класичні помідори з зеленню

Цей рецепт — справжня класика, що поєднує свіжість помідорів з багатим ароматом пряних трав.

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Інгредієнти

Помідори — 1,5–2 кг

Зелень — 6 гілочок петрушки, 8 парасольок кропу

Часник — 3 зубчики

Спеції — 2 лаврові листки, 3 бутони сушеної гвоздики, 9 горошин запашного перцю

Маринад — близько 1,5 л води, 2,5 ст. л. солі, 100 г цукру, 1,5 ст. л. оцту 9%

Приготування

На дно стерилізованої банки обережно викладіть половину свіжої петрушки та кропу, а також нарізаний часник. Додайте лавровий лист, гвоздику та горошини запашного перцю. Після цього щільно, але дбайливо укладіть помідори, а зверху рівномірно розподіліть решту зелені та часнику. Залийте вміст банки крутим окропом, накрийте кришкою і дайте прогрітися протягом п’ятнадцяти хвилин.

Коли помідори прогріються, обережно злийте воду з банки в окрему каструлю. Додайте туди сіль, цукор та оцет. Доведіть маринад до кипіння і варіть лише одну хвилину. Гарячим, щойно закипілим маринадом залийте помідори в банці до самого верху і негайно закатайте її кришкою.

2. Солодкі мариновані помідори з трав’яними нотками

Ці помідори вийдуть надзвичайно солодкими та ароматними.

Інгредієнти

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Помідори — 1,5–2 кг

Зелень та спеції — 2 лаврові листки, 1 лист хрону, 1 парасолька кропу, 15 горошин чорного перцю

Маринад — близько 1,5 л води, 1,5 ст. л. солі, 200 г цукру, 100 мл оцту 9%

Приготування

Розкладіть помідори у підготовлену банку, залийте їх крутим окропом і залиште під кришкою настоятися на п’ятнадцять-двадцять хвилин.

Після прогрівання злийте воду з банки в каструлю. Додайте до неї сіль, цукор, а також усі спеції та зелень, зазначені в рецепті. Доведіть маринад до кипіння і проваріть протягом семи хвилин.

Перед додаванням оцту вийміть із готового розсолу всю зелень. Влийте оцет, добре перемішайте. Гарячим маринадом залийте помідори в банці й одразу ж закатайте.

3. Мариновані помідори з цибулею

За цим рецептом помідори набувають приємної солодкуватості, а цибуля стає хрусткою та пікантною, додаючи особливого шарму до цієї заготовки.

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Інгредієнти:

Помідори — 1,5–2 кг

Цибуля — 3–4 шт.

Спеції — 10 бутонів гвоздики

Маринад — приблизно 1,5 л води, 2 ст. л. солі, 5 ст. л. цукру, 1 ст. л. оцтової есенції (70%)

Приготування

Цибулю очистіть і наріжте акуратними кільцями. На дно підготовленої банки викладіть частину нарізаної цибулі та бутони гвоздики. Потім чергуйте шари помідорів і цибулі, щільно, але обережно їх укладаючи. Залийте вміст банки крутим окропом і залиште прогріватися на двадцять хвилин.

Обережно злийте настояну воду з банки в окрему каструлю. Додайте до неї сіль і цукор, ретельно перемішайте до повного розчинення і доведіть до кипіння. Безпосередньо в банку з помідорами влийте оцтову есенцію. Потім залийте помідори киплячим маринадом до самого верху і негайно закатайте банку.

4. Мариновані помідори з перцем і морквою

Цей рецепт виділяється унікальним і надзвичайно насиченим маринадом, який готується з перекручених свіжих овочів та зелені, надаючи помідорам глибокий, неповторний смак.

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Інгредієнти

Помідори — 1,5–2 кг

Зелень та коріння — 2 листки хрону, кілька гілочок кропу та петрушки

Для маринаду (овочева основа) — 1 морква, 1 болгарський перець, пів стручка гострого перцю (регулюйте за смаком), 6–8 зубчиків часнику

Маринад — близько 3 л води (для першого заливання та потім для маринаду), 2,5 ст. л. солі, 3,5 ст. л. цукру, 10–15 горошин суміші перців, 100 мл оцту 6%

Приготування

На дно підготовленої стерилізованої банки покладіть листя хрону, потім щільно розмістіть помідори. Залийте їх киплячою водою і залиште прогріватися на двадцять п’ять хвилин, прикривши кришкою.

Тим часом займіться приготуванням овочевої заправки для маринаду. Моркву, болгарський перець (попередньо очищений від насіння), гострий перець (з ним слід бути обережним, регулюйте гостроту), часник, кріп і петрушку ретельно подрібніть за допомогою м’ясорубки або блендера до стану пюре. В окремій каструлі розведіть отриману овочеву масу в одному літрі чистої води. Додайте сіль і цукор, ретельно перемішайте до повного розчинення і проваріть протягом п’яти хвилин.

Злийте воду з банок з помідорами. Додайте у банки горошини суміші перців та оцет. Потім залийте помідори киплячим овочевим маринадом. Якщо рідини виявиться недостатньо, долийте до країв банки чистого окропу. Негайно закатайте банки.

5. Мариновані помідори з виноградом

Це надзвичайно оригінальне та вишукане поєднання смаків. Помідори набувають тонкого, делікатного присмаку, а виноград у маринаді стає схожим на них за консистенцією та смаком.

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Інгредієнти

Помідори — 1,5–2 кг

Виноград — 450 г білого винограду

Ароматична основа — 6–8 зубчиків часнику, 1 болгарський перець, 3 парасольки кропу

Маринад — близько 1,5 л води, 3 ст. л. солі, 5 ст. л. цукру, 2,5 ст. л. яблучного оцту, 2–3 ст. л. соєвого соусу (за бажанням, для глибини смаку)

Приготування

На дно підготовленої стерилізованої банки покладіть крупно нарізаний часник, шматочки болгарського перцю та парасольки кропу. Потім акуратно, але щільно чергуйте шари помідорів і білого винограду. Залийте вміст банки крутим окропом, накрийте кришкою і залиште настоятися на п’ятнадцять-двадцять хвилин.

Коли помідори прогріються, обережно злийте настояну воду з банки в окрему каструлю. Додайте до неї сіль і цукор, доведіть до кипіння. Безпосередньо в банку з помідорами та виноградом влийте яблучний оцет, а також соєвий соус, якщо ви вирішили його додати. Потім залийте все гарячим маринадом до верху і негайно закатайте банку.