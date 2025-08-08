- Дата публікації
Страви з кабачків: що приготувати на сніданок, обід, вечерю
Найкращі смачні страви з кабачків на кожний день і до святкового столу
Кабачок — один із найуніверсальніших та найкорисніших овочів, який по праву можна назвати королем літнього сезону. Завдяки своєму нейтральному смаку, він легко адаптується до будь-якої кулінарної ідеї, перетворюючись на головний інгредієнт як у повсякденних, так і в святкових стравах. Цей низькокалорійний, але багатий на вітаміни (особливо С і групи В) та мікроелементи овоч чудово засвоюється організмом, покращуючи травлення. Кабачок — справжній скарб для тих, хто дбає про своє здоров’я.
Ми підібрали для вас добірку перевірених рецептів страв, які можна готувати на сніданок, обід, вечерю і навіть, щоб поласувати солодким.
Кабачкові млинці
Рум’яні та ніжні млинці з кабачків — ідеальний спосіб розпочати день.
Інгредієнти:
Кабачки — 450 г
Кефір — 300 мл
Яйця — 4 шт.
Борошно — 350 г
Сіль — 1 ч. л., сода — 0,5 ч. л.
Петрушка, олія, вершкове масло — за смаком
-
Приготування:
Натріть кабачки та відіжміть зайву рідину.
Змішайте яйця з сіллю, кефіром, додайте кабачки, петрушку.
Поступово всипте борошно з содою, додайте олію. Залиште тісто на 20 хвилин.
Смажте млинці на розігрітій сковороді до золотистого кольору. Подавайте теплими, змастивши маслом.
-
Кабачково-картопляні деруни
Це ідеальна закуска з дуже ніжною текстурою та приємним смаком. Секрет успіху — у правильному відтисканні зайвої рідини.
Інгредієнти:
Кабачки — 900 г, картопля — 300 г
Цибуля — 100 г
Яйця — 2 шт., борошно — 4 ст. л.
Вершки — 50 мл, кріп — пучок
Сіль, перець, олія — за смаком
-
Приготування:
Натріть кабачки й картоплю, ретельно відіжміть зайвий сік.
Змішайте з дрібно нарізаною цибулею, яйцями, вершками, кропом та борошном.
Смажте деруни на розігрітій сковороді з олією до хрусткої скоринки.
Подавайте зі сметаною або йогуртом.
-
Запечені човники з кабачків з фаршем та грибами
Ефектна та ситна страва, що чудово підійде як для щоденного, так і для святкового столу.
Інгредієнти:
Кабачки — 6 шт.
Курячий фарш — 200 г
Гриби — 100 г, помідор — 1 шт.
Цибуля — 1 шт., сир — 50 г
Майонез, сіль, перець, зелень — за смаком
-
Приготування:
Розріжте кабачки навпіл, вийміть м’якоть та запечіть 20 хвилин при 180 °C.
Приготуйте начинку: обсмажте цибулю з грибами, додайте фарш, помідор, сіль та перець.
Наповніть «човники» начинкою, змастіть майонезом, посипте сиром і запікайте до готовності.
-
Запіканка з кабачків із сиром та зеленню
Соковита та ароматна запіканка, що стане відмінним варіантом для легкої, але ситної вечері.
Інгредієнти:
Кабачки — 430 г, сир — 80 г
Цибуля — 60 г
Молоко — 150 мл, яйця — 2 шт.
Борошно — 65 г, розпушувач — 5 г
Олія, зелень, сіль — за смаком
-
Приготування:
Натріть кабачки, посоліть і відіжміть сік. Змішайте з натертим сиром, цибулею та зеленню.
Збийте яйця з молоком, борошном та розпушувачем.
З’єднайте обидві суміші, викладіть у форму і випікайте при 180 °C 40–50 хвилин.
-
Суп-пюре з кабачків
Ніжний та вершковий суп, ідеальний для обіду в спекотний день.
Інгредієнти (на 6 порцій):
Молоді кабачки — 4 шт.
Цибуля — 1 шт., морква — 1 шт., картопля — 2 шт.
Бульйон — 1 л, вершки — 200 мл
Часник, олія, сіль, перець, зелень — за смаком
-
Приготування:
Обсмажте цибулю, додайте всі овочі та половину бульйону, варіть до м’якості.
Збийте суп блендером. Додайте вершки, решту бульйону, спеції і прогрійте, не доводячи до кипіння.
Подавайте з грінками та зеленню.
-
Рулетики з кабачків із вершковим сиром
Вишукана, але проста в приготуванні закуска, що чудово смакує як холодною, так і гарячою.
Інгредієнти:
Молоді кабачки — 2 шт.
Вершковий сир — 120 г
Кріп, часник, сіль, олія — за смаком
-
Приготування:
Наріжте кабачки тонкими пластинами та обсмажте до м’якості.
Змішайте вершковий сир з дрібно нарізаним кропом, часником та сіллю.
Намажте начинку на пластини кабачків і згорніть рулетики.
-
Варення з кабачків зі смаком ананаса
Справжній сюрприз для ваших гостей — варення, смак якого завдяки додаванню цитрусів нагадує ананасовий джем.
Інгредієнти:
Очищені кабачки — 1 кг
Цукор — 600 г, вода — 100 мл
Лимон — 1 шт., апельсин — 1 шт.
Кардамон — 1 коробочка
-
Приготування:
Наріжте кабачки кубиками. З цитрусів вичавіть сік та натріть цедру.
Змішайте всі інгредієнти, варіть 45 хвилин.
Додайте лимонний сік і варіть ще 5 хвилин.
Розлийте гаряче варення по стерильних банках і закатайте.
-
Не бійтеся експериментувати з кабачками! Цей овоч дозволяє створювати справжні кулінарні шедеври на будь-який смак і для будь-якої нагоди.