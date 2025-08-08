Страви з кабачків: що приготувати на сніданок, обід, вечерю

Страви з кабачків

Кабачок — один із найуніверсальніших та найкорисніших овочів, який по праву можна назвати королем літнього сезону. Завдяки своєму нейтральному смаку, він легко адаптується до будь-якої кулінарної ідеї, перетворюючись на головний інгредієнт як у повсякденних, так і в святкових стравах. Цей низькокалорійний, але багатий на вітаміни (особливо С і групи В) та мікроелементи овоч чудово засвоюється організмом, покращуючи травлення. Кабачок — справжній скарб для тих, хто дбає про своє здоров’я.

Ми підібрали для вас добірку перевірених рецептів страв, які можна готувати на сніданок, обід, вечерю і навіть, щоб поласувати солодким.

Кабачкові млинці

Рум’яні та ніжні млинці з кабачків — ідеальний спосіб розпочати день.

Інгредієнти: Кабачки — 450 г Кефір — 300 мл Яйця — 4 шт. Борошно — 350 г Сіль — 1 ч. л., сода — 0,5 ч. л. Петрушка, олія, вершкове масло — за смаком



Приготування: Натріть кабачки та відіжміть зайву рідину. Змішайте яйця з сіллю, кефіром, додайте кабачки, петрушку. Поступово всипте борошно з содою, додайте олію. Залиште тісто на 20 хвилин. Смажте млинці на розігрітій сковороді до золотистого кольору. Подавайте теплими, змастивши маслом.



Кабачково-картопляні деруни

Це ідеальна закуска з дуже ніжною текстурою та приємним смаком. Секрет успіху — у правильному відтисканні зайвої рідини.

Інгредієнти: Кабачки — 900 г, картопля — 300 г Цибуля — 100 г Яйця — 2 шт., борошно — 4 ст. л. Вершки — 50 мл, кріп — пучок Сіль, перець, олія — за смаком



Приготування: Натріть кабачки й картоплю, ретельно відіжміть зайвий сік. Змішайте з дрібно нарізаною цибулею, яйцями, вершками, кропом та борошном. Смажте деруни на розігрітій сковороді з олією до хрусткої скоринки. Подавайте зі сметаною або йогуртом.



Запечені човники з кабачків з фаршем та грибами

Ефектна та ситна страва, що чудово підійде як для щоденного, так і для святкового столу.

Інгредієнти: Кабачки — 6 шт. Курячий фарш — 200 г Гриби — 100 г, помідор — 1 шт. Цибуля — 1 шт., сир — 50 г Майонез, сіль, перець, зелень — за смаком



Приготування: Розріжте кабачки навпіл, вийміть м’якоть та запечіть 20 хвилин при 180 °C. Приготуйте начинку: обсмажте цибулю з грибами, додайте фарш, помідор, сіль та перець. Наповніть «човники» начинкою, змастіть майонезом, посипте сиром і запікайте до готовності.



Запіканка з кабачків із сиром та зеленню

Соковита та ароматна запіканка, що стане відмінним варіантом для легкої, але ситної вечері.

Інгредієнти: Кабачки — 430 г, сир — 80 г Цибуля — 60 г Молоко — 150 мл, яйця — 2 шт. Борошно — 65 г, розпушувач — 5 г Олія, зелень, сіль — за смаком



Приготування: Натріть кабачки, посоліть і відіжміть сік. Змішайте з натертим сиром, цибулею та зеленню. Збийте яйця з молоком, борошном та розпушувачем. З’єднайте обидві суміші, викладіть у форму і випікайте при 180 °C 40–50 хвилин.



Суп-пюре з кабачків

Ніжний та вершковий суп, ідеальний для обіду в спекотний день.

Інгредієнти (на 6 порцій): Молоді кабачки — 4 шт. Цибуля — 1 шт., морква — 1 шт., картопля — 2 шт. Бульйон — 1 л, вершки — 200 мл Часник, олія, сіль, перець, зелень — за смаком



Приготування: Обсмажте цибулю, додайте всі овочі та половину бульйону, варіть до м’якості. Збийте суп блендером. Додайте вершки, решту бульйону, спеції і прогрійте, не доводячи до кипіння. Подавайте з грінками та зеленню.



Рулетики з кабачків із вершковим сиром

Вишукана, але проста в приготуванні закуска, що чудово смакує як холодною, так і гарячою.

Інгредієнти: Молоді кабачки — 2 шт. Вершковий сир — 120 г Кріп, часник, сіль, олія — за смаком



Приготування: Наріжте кабачки тонкими пластинами та обсмажте до м’якості. Змішайте вершковий сир з дрібно нарізаним кропом, часником та сіллю. Намажте начинку на пластини кабачків і згорніть рулетики.



Варення з кабачків зі смаком ананаса

Справжній сюрприз для ваших гостей — варення, смак якого завдяки додаванню цитрусів нагадує ананасовий джем.

Інгредієнти: Очищені кабачки — 1 кг Цукор — 600 г, вода — 100 мл Лимон — 1 шт., апельсин — 1 шт. Кардамон — 1 коробочка



Приготування: Наріжте кабачки кубиками. З цитрусів вичавіть сік та натріть цедру. Змішайте всі інгредієнти, варіть 45 хвилин. Додайте лимонний сік і варіть ще 5 хвилин. Розлийте гаряче варення по стерильних банках і закатайте.



Не бійтеся експериментувати з кабачками! Цей овоч дозволяє створювати справжні кулінарні шедеври на будь-який смак і для будь-якої нагоди.