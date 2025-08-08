ТСН у соціальних мережах

Страви з кабачків: що приготувати на сніданок, обід, вечерю

Найкращі смачні страви з кабачків на кожний день і до святкового столу

Страви з кабачків

Кабачок — один із найуніверсальніших та найкорисніших овочів, який по праву можна назвати королем літнього сезону. Завдяки своєму нейтральному смаку, він легко адаптується до будь-якої кулінарної ідеї, перетворюючись на головний інгредієнт як у повсякденних, так і в святкових стравах. Цей низькокалорійний, але багатий на вітаміни (особливо С і групи В) та мікроелементи овоч чудово засвоюється організмом, покращуючи травлення. Кабачок — справжній скарб для тих, хто дбає про своє здоров’я.

Ми підібрали для вас добірку перевірених рецептів страв, які можна готувати на сніданок, обід, вечерю і навіть, щоб поласувати солодким.

Кабачкові млинці

Рум’яні та ніжні млинці з кабачків — ідеальний спосіб розпочати день.

  • Інгредієнти:

    • Кабачки — 450 г

    • Кефір — 300 мл

    • Яйця — 4 шт.

    • Борошно — 350 г

    • Сіль — 1 ч. л., сода — 0,5 ч. л.

    • Петрушка, олія, вершкове масло — за смаком

Кабачкові млинці

  • Приготування:

    1. Натріть кабачки та відіжміть зайву рідину.

    2. Змішайте яйця з сіллю, кефіром, додайте кабачки, петрушку.

    3. Поступово всипте борошно з содою, додайте олію. Залиште тісто на 20 хвилин.

    4. Смажте млинці на розігрітій сковороді до золотистого кольору. Подавайте теплими, змастивши маслом.

Кабачково-картопляні деруни

Це ідеальна закуска з дуже ніжною текстурою та приємним смаком. Секрет успіху — у правильному відтисканні зайвої рідини.

  • Інгредієнти:

    • Кабачки — 900 г, картопля — 300 г

    • Цибуля — 100 г

    • Яйця — 2 шт., борошно — 4 ст. л.

    • Вершки — 50 мл, кріп — пучок

    • Сіль, перець, олія — за смаком

Кабачково-картопляні деруни

  • Приготування:

    1. Натріть кабачки й картоплю, ретельно відіжміть зайвий сік.

    2. Змішайте з дрібно нарізаною цибулею, яйцями, вершками, кропом та борошном.

    3. Смажте деруни на розігрітій сковороді з олією до хрусткої скоринки.

    4. Подавайте зі сметаною або йогуртом.

Запечені човники з кабачків з фаршем та грибами

Ефектна та ситна страва, що чудово підійде як для щоденного, так і для святкового столу.

  • Інгредієнти:

    • Кабачки — 6 шт.

    • Курячий фарш — 200 г

    • Гриби — 100 г, помідор — 1 шт.

    • Цибуля — 1 шт., сир — 50 г

    • Майонез, сіль, перець, зелень — за смаком

Запечені човники з кабачків з фаршем та грибами

  • Приготування:

    1. Розріжте кабачки навпіл, вийміть м’якоть та запечіть 20 хвилин при 180 °C.

    2. Приготуйте начинку: обсмажте цибулю з грибами, додайте фарш, помідор, сіль та перець.

    3. Наповніть «човники» начинкою, змастіть майонезом, посипте сиром і запікайте до готовності.

Запіканка з кабачків із сиром та зеленню

Соковита та ароматна запіканка, що стане відмінним варіантом для легкої, але ситної вечері.

  • Інгредієнти:

    • Кабачки — 430 г, сир — 80 г

    • Цибуля — 60 г

    • Молоко — 150 мл, яйця — 2 шт.

    • Борошно — 65 г, розпушувач — 5 г

    • Олія, зелень, сіль — за смаком

Запіканка з кабачків із сиром та зеленню

  • Приготування:

    1. Натріть кабачки, посоліть і відіжміть сік. Змішайте з натертим сиром, цибулею та зеленню.

    2. Збийте яйця з молоком, борошном та розпушувачем.

    3. З’єднайте обидві суміші, викладіть у форму і випікайте при 180 °C 40–50 хвилин.

Суп-пюре з кабачків

Ніжний та вершковий суп, ідеальний для обіду в спекотний день.

  • Інгредієнти (на 6 порцій):

    • Молоді кабачки — 4 шт.

    • Цибуля — 1 шт., морква — 1 шт., картопля — 2 шт.

    • Бульйон — 1 л, вершки — 200 мл

    • Часник, олія, сіль, перець, зелень — за смаком

Суп-пюре з кабачків

  • Приготування:

    1. Обсмажте цибулю, додайте всі овочі та половину бульйону, варіть до м’якості.

    2. Збийте суп блендером. Додайте вершки, решту бульйону, спеції і прогрійте, не доводячи до кипіння.

    3. Подавайте з грінками та зеленню.

Рулетики з кабачків із вершковим сиром

Вишукана, але проста в приготуванні закуска, що чудово смакує як холодною, так і гарячою.

  • Інгредієнти:

    • Молоді кабачки — 2 шт.

    • Вершковий сир — 120 г

    • Кріп, часник, сіль, олія — за смаком

Рулетики з кабачків із вершковим сиром

  • Приготування:

    1. Наріжте кабачки тонкими пластинами та обсмажте до м’якості.

    2. Змішайте вершковий сир з дрібно нарізаним кропом, часником та сіллю.

    3. Намажте начинку на пластини кабачків і згорніть рулетики.

Варення з кабачків зі смаком ананаса

Справжній сюрприз для ваших гостей — варення, смак якого завдяки додаванню цитрусів нагадує ананасовий джем.

  • Інгредієнти:

    • Очищені кабачки — 1 кг

    • Цукор — 600 г, вода — 100 мл

    • Лимон — 1 шт., апельсин — 1 шт.

    • Кардамон — 1 коробочка

Варення з кабачків

  • Приготування:

    1. Наріжте кабачки кубиками. З цитрусів вичавіть сік та натріть цедру.

    2. Змішайте всі інгредієнти, варіть 45 хвилин.

    3. Додайте лимонний сік і варіть ще 5 хвилин.

    4. Розлийте гаряче варення по стерильних банках і закатайте.

Не бійтеся експериментувати з кабачками! Цей овоч дозволяє створювати справжні кулінарні шедеври на будь-який смак і для будь-якої нагоди.

