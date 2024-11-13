Тертий гарбузовий пиріг: смак випічки не залишить байдужим нікого

Це ідеальний десерт для тих, хто любить цей сезонний овоч.

Восени рецепти з гарбузом не набридають — цей овоч ідеально підходить для випічки, каш, супів та основних страв.

Пропонуємо вам приготувати тертий пиріг з гарбузом.

Для приготування пирога у формі діаметром 20 см і вагою 1400 грамів знадобиться

Для тіста:

борошно пшеничне — 240 гр

цукрова пудра — 50 гр

розпушувач — 1 ч. ложка

сіль — 1 дрібка

масло вершкове охолоджене — 120 гр

яйце (с0) — 1 штука

Для начинки:

гарбуз сирий — 300 гр

родзинки — 30 гр

цедра апельсина — 1 ч.ложка

сир (будь-якої жирності) — 350 гр

яйця (с0) — 2 штуки

цукор — 100 гр

сіль — 1 дрібка

кукурудзяний крохмаль — 50 гр

Випікайте пиріг у попередньо розігрітій духовці до 180 градусів. Усього знадобиться приблизно 40 хвилин, але треба перевіряти готовність дерев’яною шпажкою — якщо до неї нічого не прилипає, значить час діставати пиріг з духовки. Дайте ароматному пирогу охолонути.

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