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Тертий гарбузовий пиріг: смак випічки не залишить байдужим нікого

Тертий гарбузовий пиріг: смак випічки не залишить байдужим нікого

Гарбузовий пиріг — це проста і дуже смачна ідея для домашньої випічки / Фото: pixabay.com

Це ідеальний десерт для тих, хто любить цей сезонний овоч.

Восени рецепти з гарбузом не набридають — цей овоч ідеально підходить для випічки, каш, супів та основних страв. 

Пропонуємо вам приготувати тертий пиріг з гарбузом. 

Для приготування пирога у формі діаметром 20 см і вагою 1400 грамів знадобиться

Для тіста:

  • борошно пшеничне — 240 гр
  • цукрова пудра — 50 гр
  • розпушувач — 1 ч. ложка
  • сіль — 1 дрібка
  • масло вершкове охолоджене — 120 гр
  • яйце (с0) — 1 штука

Для начинки:

  • гарбуз сирий — 300 гр
  • родзинки — 30 гр
  • цедра апельсина — 1 ч.ложка
  • сир (будь-якої жирності) — 350 гр
  • яйця (с0) — 2 штуки
  • цукор — 100 гр
  • сіль — 1 дрібка
  • кукурудзяний крохмаль — 50 гр

Випікайте пиріг у попередньо розігрітій духовці до 180 градусів. Усього знадобиться приблизно 40 хвилин, але треба перевіряти готовність дерев’яною шпажкою — якщо до неї нічого не прилипає, значить час діставати пиріг з духовки. Дайте ароматному пирогу охолонути.

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