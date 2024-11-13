Тертий гарбузовий пиріг: смак випічки не залишить байдужим нікого

Це ідеальний десерт для тих, хто любить цей сезонний овоч.
Восени рецепти з гарбузом не набридають — цей овоч ідеально підходить для випічки, каш, супів та основних страв.
Пропонуємо вам приготувати тертий пиріг з гарбузом.
Для приготування пирога у формі діаметром 20 см і вагою 1400 грамів знадобиться
Для тіста:
- борошно пшеничне — 240 гр
- цукрова пудра — 50 гр
- розпушувач — 1 ч. ложка
- сіль — 1 дрібка
- масло вершкове охолоджене — 120 гр
- яйце (с0) — 1 штука
Для начинки:
- гарбуз сирий — 300 гр
- родзинки — 30 гр
- цедра апельсина — 1 ч.ложка
- сир (будь-якої жирності) — 350 гр
- яйця (с0) — 2 штуки
- цукор — 100 гр
- сіль — 1 дрібка
- кукурудзяний крохмаль — 50 гр
Випікайте пиріг у попередньо розігрітій духовці до 180 градусів. Усього знадобиться приблизно 40 хвилин, але треба перевіряти готовність дерев’яною шпажкою — якщо до неї нічого не прилипає, значить час діставати пиріг з духовки. Дайте ароматному пирогу охолонути.
Читайте також: