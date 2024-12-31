Торт з печива: п'ять найкращих рецептів, які можна готувати хоч на свято, хоч кожного дня

Рецепти тортів з печива на будь-який смак

Пропонуємо рецепти простих, швидких тортів без випічки з печива.

Банановий торт із печива

Дуже смачний торт! Поєднання сметани та бананів робить його смак ніжним, а на приготування йде так мало часу, що можна робити його хоч кожного дня та подавати як десерт або на сніданок дітям.

Інгредієнти:

1 кг несоленого крекеру

4 великих банани

1 л сметани

0,5 кг цукру

100 г шоколаду

Спосіб приготування:

Збиваємо сметану з цукром. Банани нарізаємо тонкими кружечками.

Викладаємо на блюдо крекери, зверху змащуємо їх сметаною та кладемо на кожне печиво кружечок банана. Потім знову шар крекеру, сметана, банан. Важливо при укладанні шарів слід дотримуватися шахового порядку, тобто, на крекер класти банан, на банан — крекер, і так далі. Останній шар повинен бути з крекерів, покритих сметаною.

Прикрасивши наш торт тертим шоколадом та подрібненим крекером, залишаємо його на кілька годин у холодильнику для просочення.

Торт із печива на заварному кремі

Цей торт за приготуванням трохи складніший за попередній. Однак, коли ви його спробуєте, то не пошкодуєте, що обрали цей рецепт, адже ніжний заварний крем та горіхи роблять його смак просто неперевершеним.

Інгредієнти:

300 г печива

300 г масла

300 г цукру

1 яйце

300 г молока

1 ч. л. картопляного крохмалю

2 склянки очищених горіхів

ванілін за смаком

Приготування:

Крохмаль розводимо в половині склянки теплого молока та вливаємо цю суміш у каструльку з доведеним до кипіння склянкою молока.

Варимо до загустіння, помішуючи, потім охолоджуємо.

Розтираємо масло з цукром та яйцем, змішуємо все з остиглою крохмальною масою та ваніліном.

Печиво подрібнюємо та змішуємо з кремом.

Додаємо подрібнені горіхи.

Викладаємо масу у форму, застелену харчовою плівкою, ущільнюємо та ставимо в холодильник на кілька годин.

Перед подачею перевертаємо торт на блюдо та знімаємо плівку.

Торт без випічки з фруктами

Цей легкий та смачний торт не потребує випікання, а свіжі фрукти додають йому особливої свіжості та аромату.

Інгредієнти:

500 г печива

500 мл сметани

200 г цукру

2 ст. л. желатину

100 мл води

асорті свіжих фруктів (полуниця, ківі, банан тощо)

Спосіб приготування:

Желатин заливаємо водою та залишаємо для набухання на 10-15 хвилин. Потім підігріваємо на водяній бані до повного розчинення, не доводячи до кипіння.

Сметану збиваємо з цукром до розчинення цукру, додаємо остиглий желатин та ретельно перемішуємо.

Фрукти миємо, очищаємо та нарізаємо тонкими скибочками.

У форму для торта викладаємо шар печива, змащуємо сметанним кремом, розкладаємо шар фруктів. Повторюємо шари, поки не закінчаться інгредієнти. Останній шар повинен бути кремовим.

Ставимо торт у холодильник на 4-5 годин для застигання. Перед подачею прикрашаємо свіжими фруктами.

Сирний торт із печива

Цей легкий та ніжний десерт ідеально підходить для любителів сиру. Він не потребує випікання та легко готується.

Інгредієнти:

300 г печива

400 г сиру

200 мл вершків (33%)

10 г желатину

100 г цукру

1 ч. л. ваніліну

Тертого шоколаду або свіжих ягід – для прикраси

Спосіб приготування:

Желатин заливаємо 50 мл теплої води та залишаємо набухати, відповідно до інструкції на упаковці. Потім нагріваємо на водяній бані до повного розчинення, але не кип’ятимо.

Печиво подрібнюємо у крихту та викладаємо на дно форми для торта, утрамбовуємо.

У сир додаємо цукор, ванілін і розчинений желатин, ретельно перемішуємо до однорідної консистенції.

Вершки збиваємо до утворення стійких піків і акуратно вводимо їх у сирну масу, перемішуючи знизу вгору.

На шар печива викладаємо частину сирного крему, потім повторюємо шари, поки не закінчаться інгредієнти. Останній шар – крем.

Ставимо торт у холодильник на 5-6 годин для застигання. Перед подачею прикрашаємо тертим шоколадом або ягодами.

Шоколадний торт із печива без випікання

Цей торт стане ідеальним варіантом для любителів шоколаду. Готується швидко та просто, а смак перевершує всі очікування.

Інгредієнти:

4 шт. яйця курячих

200 г цукру

200 г вершкового масла

500 г здобного печива

1 скл. заварної кави

2 ст. л. какао-порошку

10 г ванільного цукру

100 г темного шоколаду

Спосіб приготування:

Змішайте яйця з цукром, какао-порошком і ванільним цукром.

Прогрійте все на водяній бані до загустіння.

Охолоджуємо отриману суміш і, додавши в неї розм’якшене масло, збиваємо до отримання однорідної маси.

Змастивши маслом форму, укладаємо в неї шарами печиво, попередньо вмочуючи його в приготовану каву.

Кожен шар промазуємо отриманим кремом. Коли всі шари будуть укладені, ставимо торт в холодильник, щоб він просочився протягом декількох годин.

Діставши торт з холодильника, обережно перевертаємо форму і прикрашаємо тертим шоколадом.

Читайте також: