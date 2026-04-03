Традиційні великодні страви: найкращі рецепти для святкового столу

Традиційні великодні страви

Світле свято Христового Воскресіння — одне з найбільших церковних торжеств для християн. Віряни збиратимуться за великодніми столами, щоб розділити радість Воскресіння і скуштувати традиційні страви.

Звичайно ж, першими на столі мають бути продукти зі свяченого кошика — невід’ємні атрибути Великодня. Тут і ніжна, пишна паска, і яскраві, барвисті крашанки, запашне домашнє масло, ковбаски та шинка. Розповідаємо, які традиційні страви можна приготувати для цього святкового дня

Головна випічка свята

Рецепт класичної паски

Інгредієнти:

Борошно — 1 кг

Цукор — 300 г

Молоко — 250 мл

Вершкове масло — 200 г

Яйця — 4 шт.

Дріжджі (свіжі) — 50 г

Сіль — 1 ч. л.

Ванільний цукор — 1 ч. л.

Цедра лимона — з 1 шт.

Родзинки або цукати — для оздоблення

Білки (для глазурі) — 2 шт.

Цукор (для глазурі) — 1 склянка.

Як приготувати:

Підігрійте молоко до кімнатної температури, розведіть у ньому дріжджі і залиште на 10–15 хвилин. Просійте борошно у велику миску, зробіть заглиблення. Розбийте туди яйця, додайте сіль, цукор, ванільний цукор, натерту цедру лимона.

Вилийте опару з розведеними дріжджами і розтопленим теплим маслом. Замісіть м’яке, еластичне тісто. Накрийте тісто серветкою і поставте в тепле місце на 1–1,5 години для вистоювання.

Щойно тісто підійде, обімніть його і дайте ще раз підійти протягом 30 хвилин. Викладіть тісто у змащену маслом і посипану борошном форму. Зверху прикрасьте паску родзинками або цукатами.

Випікайте в розігрітій до 180°C духовці близько 1 години до рум’яної скоринки. Готову паску вийміть з форми і дайте повністю охолонути. Покрийте глазур’ю (білки збити з цукром).

Рецепт приготування сирної паски-запіканки

Інгредієнти:

Сир — 1 кг

Яйця — 5–6 шт.

Манна крупа — 2 ст. л.

Масло вершкове (кімнатної температури) — 100 г — або сметана (густа) — 1–2 ст. л.

Цукор — 0,5 склянки

Ванільний цукор — 10 г

Родзинки — на свій смак.

Як приготувати:

Протерти сир через сито або збити міксером до однорідності. Додати цукор і ванільний цукор. Додати масло кімнатної температури та висипати манку. Додати родзинки (заздалегідь замочені у гарячій воді та висушені на серветці). Додати яйця (один білок можна залишити для глазурі).

Змастити форму маслом, присипати манкою, викласти сирну масу. Відправити в розігріту до 180°C духовку приблизно на 50 хвилин. Вийняти з духовки, дати охолонути, акуратно вийняти запіканку та прикрасити збитим білком із цукром.

М’ясні страви та традиційні закуски

Після тривалого утримання від м’яса на стіл подають різні ситні страви, приготовані зі свинини, яловичини чи курятини.

Холодець зі свинини та яловичини

Інгредієнти:

Свинячі ніжки — 1,3 кг

Яловичина — 500 г

Цибуля ріпчаста — 1 шт.

Морква — 1 шт.

Лавровий лист — 3 шт.

Чорний перець (горошок) — 1 ч. л.

Часник — 2 зубчики.

Приготування:

Промийте свинячі ніжки і яловичину водою і доведіть до кипіння, знімаючи шуму. Варіть бульйон 5 годин під закритою кришкою.

Додайте очищені овочі, лавровий лист та перець. За смаком посоліть та продовжуйте варити ще годину на слабкому вогні. Вийміть овочі та лавровий лист.

Охолодіть бульйон та вийміть м’ясо. Процідіть бульйон через дрібне сито. М’ясо відділіть від шкірки та розірвіть на шматочки або наріжте ножем. Зніміть ложкою жир з поверхні бульйону.

Покладіть м’ясо в бульйон, доведіть до кипіння й одразу зніміть з вогню. У тарілки викладіть прикраси і залийте бульйон з м’ясом. Охолодіть холодець.

Домашня ковбаса

Інгредієнти:

Свинина — 1 кг

Сало — 200 г

Часник — 4 зубчики

Сіль, перець, спеції — за смаком

Натуральні оболонки — за потребою.

Приготування:

Свинину та сало пропустіть через м’ясорубку. Додайте подрібнений часник, сіль та спеції. Отриманою масою начиніть оболонки. Запікайте або обсмажуйте в духовці до золотистого кольору. Подавайте охолодженою.

Буженина

Інгредієнти:

Свинина (шийка або окіст) — 1,5 кг

Часник — 5 зубчиків

Гірчиця — 2 ст. л.

Спеції (сіль, перець) — за смаком.

Приготування:

Шматок м’яса натріть сумішшю гірчиці, солі, перцю та подрібненого часнику. Маринуйте в холодильнику кілька годин. Загорніть м’ясо у фольгу. Запікайте за 180°C протягом 1,5–2 годин. Після приготування охолодіть і наріжте скибками.

Запечена риба з овочами

Інгредієнти:

Риба (короп або судак) — 1 кг

Помідори — 1 шт.

Цибуля ріпчаста — 1 шт.

Лимон — 1 шт.

Спеції — за смаком.

Приготування:

Рибу очистьте та натріть спеціями всередині й зовні. Викладіть на деко. Зверху розмістіть нарізані кільцями помідори, цибулю та лимон. Запікайте в духовці до готовності (приблизно 30–40 хвилин за 180°C).

Цвіклі (буряк із хроном)

Інгредієнти:

Буряк (варений) — 3 шт.

Хрін (тертий) — 100 г

Цукор, оцет, сіль — за смаком.

Як приготувати:

Варений буряк натріть на дрібній тертці. Додайте хрін та ретельно перемішайте. Приправте цукром, сіллю та оцтом, регулюючи гостроту та кислоту на свій смак. Дайте настоятися перед подачею.

Весняний салат

Інгредієнти:

Огірки свіжі — 100 г

Редиска — 100 г

Цибуля зелена — 100 г

Зелень (кріп, петрушка) — за смаком

Сметана або олія — для заправки.

Приготування:

Овочі та зелень помийте і дрібно наріжте. Змішайте в салатнику. Заправляйте сметаною або олією безпосередньо перед тим, як ставити на стіл.

Нехай ваш великодній стіл буде щедрим, а свято принесе мир і злагоду до вашої оселі!