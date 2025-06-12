Три чудові рецепти десертів з полуниці без випічки: легкість, свіжість та насолода

Десерти з полуниці без випічки

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Десерти без випічки з полуниці — це ідеальний вибір для літніх днів: вони готуються швидко, легко, зберігають максимум користі та аромату свіжих ягід, а смакують просто неймовірно. Пропонуємо три рецепти, які точно стануть вам сподобаються.

1. Десерт «Полуничний тірамісу» у склянках (без випічки)

Цей десерт — ніжна варіація знаменитого італійського тірамісу, адаптована для швидкого приготування та максимального полуничного смаку. Він виходить надзвичайно кремовим та соковитим.

Інгредієнти:

Полуниця свіжа — 300 г

Яйце (жовток) — 1 шт.

Цукор — 50 г (або за смаком)

Ванільний цукор (або ваніль) — 1 ч. л.

Крохмаль кукурудзяний — 1 ч. л.

Молоко — 200 мл

Холодні вершки (від 33% жирності) — 150 мл

Печиво савоярді (дамські пальчики) — 4-6 шт. (залежно від розміру порції)

Полуничне желе (пачка) — 1 шт. (за інструкцією на упаковці)

Приготування:

У невеликій каструльці з’єднайте жовток, цукор, ваніль та крохмаль. Добре перемішайте вінчиком до однорідності. Поступово влийте молоко, постійно помішуючи, щоб не утворилися грудочки. Поставте суміш на середній вогонь і, постійно помішуючи, доведіть до загустіння. Важливо не доводити до кипіння, щоб жовток не згорнувся. Зніміть з вогню і дайте крему повністю охолонути до кімнатної температури, періодично помішуючи, щоб не утворилася кірка. Окремо збийте дуже холодні вершки до стійких піків. Обережно, частинами, об’єднайте збиті вершки з охолодженим заварним кремом, перемішуючи лопаткою знизу вгору, щоб зберегти легкість. Частину полуниці (приблизно 100-150 г) розімніть виделкою або перебийте блендером у пюре. Решту полуниці наріжте скибочками. Печиво савоярді розріжте навпіл або на три частини, залежно від розміру ваших креманок/склянок. Кожен шматочок швидко занурюйте в полуничне пюре, але не давайте йому розм’якнути повністю. На дно креманок або прозорих склянок викладіть шар просоченого печива. Зверху розподіліть щедрий шар крему. Приготуйте полуничне желе згідно з інструкцією на упаковці і дайте йому охолонути до кімнатної температури (але щоб воно ще не застигло). Поверх крему викладіть нарізану свіжу полуницю. Акуратно залийте ягоди рідким желе. Поставте десерт у холодильник мінімум на 2-3 години, а краще на ніч, щоб він добре застиг і смаки поєдналися. Перед подачею можна прикрасити свіжими ягодами полуниці та листочками м’яти.

2. Полуничний тарт без випічки на основі печива

Цей тарт має хрумку основу та ніжну вершково-полуничну начинку.

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Інгредієнти:

Полуниця свіжа — 400 г (плюс трохи для прикраси)

Пісочне печиво (розсипчасте, типу «До кави») — 400 г

Вершкове масло (82,5% жирності) — 170 г

Вершки (від 33% жирності, дуже холодні) — 250 мл

Густий несолодкий йогурт (грецький або домашній) — 150 мл

Цукрова пудра — 2 ст. л.

Тростинний цукор — 2 ст. л. (для полуниці)

Приготування:

Вершкове масло заздалегідь дістаньте з холодильника, щоб воно стало м’яким. Подрібніть пісочне печиво в блендері до стану дрібної крихти. Пересипте крихту в глибоку миску, додайте м’яке вершкове масло і ретельно вимішайте руками до однорідної маси. Маса повинна добре ліпитися. Викладіть отриману суміш у роз’ємну форму для випічки (діаметром 24-26 см), застелену пергаментним папером. Добре утрамбуйте її по дну форми, формуючи рівномірний шар. Зручно це робити дном склянки. Відправте основу в холодильник на 30-40 хвилин, щоб вона застигла. У чаші блендера або міксера збийте дуже холодні вершки з цукровою пудрою до стійких піків. Обережно додайте густий йогурт і ще раз акуратно перемішайте лопаткою. Полуницю помийте, обсушіть та наріжте великими шматочками. Додайте тростинний цукор (він надасть цікавого карамельного присмаку) та акуратно перемішайте. Дістаньте форму з охолодженою основою з холодильника. Викладіть на основу вершкову суміш, рівномірно розподіліть. Зверху красиво викладіть нарізану полуницю. Поставте тарт у холодильник мінімум на 3-4 години, щоб крем добре застиг. Перед подачею обережно зніміть роз’ємну форму. Можна прикрасити додатковими свіжими ягодами.

3. Легкий Полуничний Десерт з кисломолочним сиром та желатином (порційний)

Цей десерт ідеально підійде для тих, хто шукає щось легке, корисне та освіжаюче. Він має ніжну текстуру та яскравий полуничний смак.

Інгредієнти:

Полуниця свіжа — 350-400 г (частина для пюре, частина для нарізки)

Кисломолочний сир (творог, 5-9% жирності) — 350 г

Йогурт без домішок (натуральний) — 150 мл

Цукрова пудра — 100 г (або за смаком)

Желатин — 15 г

Вода для замочування желатину — 50 мл

Для основи (за бажанням): Печиво до кави — 185 г, вершкове масло — 60 г

Приготування:

Якщо бажаєте хрумку основу, подрібніть печиво в крихту, змішайте з розтопленим вершковим маслом і утрамбуйте на дно порційних склянок або форми. Охолодіть у холодильнику. Желатин залийте холодною водою (50 мл) і залиште набухати на 10-15 хвилин. Потім розтопіть його на водяній бані або в мікрохвильовій печі (не доводячи до кипіння!), до повного розчинення. Дайте трохи охолонути. Кисломолочний сир перетріть через сито або збийте блендером до однорідності, щоб не було грудочок. Додайте натуральний йогурт, цукрову пудру і добре перемішайте. Приблизно 200-250 г полуниці перебийте блендером у пюре. Решту полуниці наріжте невеликими шматочками для декору. Розділіть сирну масу на дві частини. В одну частину додайте розтоплений желатин і добре перемішайте. В іншу частину сирної маси додайте полуничне пюре та добре перемішайте. У підготовлені склянки (або на основу з печива) викладіть шар білої сирної маси. Поставте в холодильник на 10-15 хвилин, щоб шар трохи схопився. Потім обережно викладіть шар полуничної сирної маси. За бажанням, між шарами можна додати шматочки свіжої полуниці. Поставте десерт у холодильник мінімум на 3-4 години, або краще на ніч, до повного застигання. Перед подачею прикрасьте свіжими ягодами полуниці та листочками м’яти.