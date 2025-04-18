Три рецепти паски в хлібопічці: як легко приготувати великодню випічку

Найкращі рецепти пасок в хлібопічці

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Якщо у вашому арсеналі є хлібопічка, саме час довірити їй приготування ароматних та смачних пасок за найкращими рецептами, заощадивши свій час та зусилля. Ці рецепти вирізняються своєю швидкістю та простотою — вам потрібно лише завантажити інгредієнти в хлібопічку та дочекатися чудового результату.

Пропоуємо трійку перевірених рецептів пасок на будь-який смак, які без проблем вдадуться навіть початківцям.

Традиційна великодня паска в хлібопічці

Інгредієнти

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Ванільний цукор — 1 чайна ложка

Вода — 50 мілілітрів

Родзинки — 70 грамів

Борошно — 435 грамів

Цукор — 4 столові ложки

Вершкове масло — 6 столових ложок

Сіль — пів чайної ложки

Сухі дріжджі — 2,5 чайні ложки

Яйця — 4 штуки

Покрокове приготування

Для приготування пишної та м’якої паски в хлібопічці ключовим є чітке дотримання інструкцій. На першому етапі замішування влийте воду у форму хлібопічки, розбийте яйця, додайте більшу частину просіяного борошна (приблизно 290 грамів), покладіть вершкове масло та дві столові ложки цукру. Поверх висипте 2 чайні ложки сухих дріжджів, закрийте кришку хлібопічки та оберіть режим замішування тіста. Після першого звукового сигналу додайте до тіста сіль, залишок сухих дріжджів та цукру, решту просіяного борошна, ванільний цукор та родзинки. Знову закрийте кришку хлібопічки та дайте їй завершити процес замішування тіста. Після закінчення замішування увімкніть програму випікання та дочекайтеся, поки паска повністю приготується — стане рум’яною, наповнить кухню чудовим ароматом та буде ніжною всередині.

Для найкращого результату використовуйте якісне пшеничне борошно вищого ґатунку.

Паска з шоколадом та журавлиною в хлібопічці

Цей рецепт поєднає ніжне тісто паски з насиченим смаком какао, кислинкою журавлини та розтопленим шоколадом — справжня насолода для любителів незвичайних смакових поєднань.

Інгредієнти

Борошно — 300 г

Молоко — 100 мл

Манна крупа — 4 ст. л.

Вершкове масло — 50 г

Жирна сметана — 3 ст. л.

Білок — 1 шт.

Жовтки — 5 шт.

Рідкий мед — 2 ст. л.

Сухі дріжджі — 1,5 ч. л.

Цукор — 4 ст. л.

Сіль — 0,5 ч. л.

Какао-порошок — 4 ст. л.

Сушена журавлина — 70 г

Шоколадна глазур для покриття

Приготування крок за кроком

В окремій мисці збийте білок, жовтки, молоко, цукор, мед та сіль до однорідної консистенції. Додайте м’яке вершкове масло та жирну сметану, ретельно перемішайте. Важливо, щоб усі інгредієнти були кімнатної температури — це сприяє кращому замішуванню тіста. Введіть просіяний какао-порошок і знову перемішайте до однорідності. На дно чаші хлібопічки всипте сухі дріжджі, потім просіяне борошно та манну крупу. Зверху вилийте підготовлену збиту суміш. Встановіть чашу в хлібопічку та увімкніть режим «Тісто» для замішування та підйому тіста. Після першого підйому тіста додайте сушену журавлину та знову увімкніть режим «Тісто» на короткий час, щоб журавлина рівномірно розподілилася. Коли тісто підніметься вдруге, увімкніть режим «Французький хліб» (або аналогічний режим для випікання здобного хліба) та випікайте паску до готовності, приблизно 1 годину. Готовність перевірте дерев’яною зубочисткою. Готову паску акуратно вийміть з хлібопічки та повністю остудіть на решітці. Покрийте паску зверху шоколадною глазур’ю за вашим смаком. Великодня паска з шоколадом та журавлиною, спечена в хлібопічці, готова до святкового столу!

Паска з лимоном та родзинками в хлібопічці

Цей рецепт подарує вашій пасці ніжний цитрусовий аромат та приємну кислинку, яка чудово поєднується зі солодкістю тіста та родзинок.

Інгредієнти

Сухі дріжджі — 1,5 ч. л.

Тепле молоко — 150 мл

М’яке вершкове масло — 80 г

Цукор — 100 г

Яйця — 2 шт.

Борошно — 450 г

Сіль — 1/3 ч. л.

Лимон — 1 шт.

Родзинки — 80 г

Цукрова пудра — 5 ст. л.

Лимонний сік — 1 ст. л. (для глазурі)

Харчовий барвник (за бажанням)

Як приготувати паску

Родзинки залийте окропом на 10 хвилин, щоб вони стали м’якими. Потім злийте воду та ретельно обсушіть їх паперовим рушником. З лимона акуратно натріть цедру, намагаючись не зачіпати білу гірку частину. Просійте пшеничне борошно безпосередньо в чашу хлібопічки. Закладіть в чашу інгредієнти в послідовності, рекомендованій в інструкції до вашої хлібопічки: спочатку дріжджі, потім борошно, цукор, сіль, яйця, м’яке вершкове масло та лимонну цедру. Зверху влийте тепле молоко. Увімкніть на хлібопічці режим «Тісто». Після завершення циклу замішування та першого підйому тіста додайте підготовлені родзинки та знову увімкніть режим «Тісто» на короткий час для рівномірного розподілення. Коли тісто підніметься вдруге, перемкніть хлібопічку в режим «Французький хліб» (або аналогічний режим для випікання здобного хліба) та випікайте паску до готовності, приблизно 1 годину. Перевірте готовність дерев’яною зубочисткою. Поки паска випікається, приготуйте глазур. В окремій мисці змішайте цукрову пудру з лимонним соком до отримання однорідної густої маси. За бажанням додайте кілька крапель харчового барвника для кольору. Готову паску вийміть з хлібопічки та повністю остудіть. Покрийте її зверху приготовленою лимонною глазур’ю. Великодня паска з лимоном та родзинками, спечена в хлібопічці, готова дарувати вам свій аромат та ніжний смак!