Дата публікації
Категорія
Підбірки рецептів
Кількість переглядів
122
Час на прочитання
2 хв

Три смачні та бюджетні рецепти котлет, які допоможуть заощадити

Приготування домашніх котлет — це справжній порятунок для сімейного бюджету. Щоб зробити цю страву не тільки смачною, а й недорогою, достатньо додати до фаршу доступні інгредієнти. Це не тільки зменшить вартість, але й зробить страву кориснішою.

Автор публікації
Ганна Носова
Рецепти бюджетних котлет

Якщо ви хочете приготувати щось смачне і ситне для всієї родини, але водночас заощадити, котлети — чудовий вибір. Секрет полягає в тому, щоб додати до м’ясного фаршу доступні та корисні інгредієнти, такі як крупи або овочі. Пропонуємо три рецепти бюджетних котлет, які точно стануть вашими улюбленими.

1. Картопляно-м’ясні котлети

Цей рецепт — ідеальний спосіб зробити котлети ситнішими та водночас дешевшими завдяки додаванню до фаршу картоплі.

Інгредієнти

  • Фарш (свинина або курка) — 300 г

  • Картопля — 3-4 шт.

  • Цибуля — 1 шт.

  • Яйце — 1 шт.

  • Панірувальні сухарі — 2 ст. л.

  • Сіль, перець, спеції, олія — за смаком.

Приготування

  1. Очищену картоплю зваріть до готовності та розімніть у пюре.

  2. Цибулю дрібно наріжте і підсмажте на олії, поки вона не стане золотистою.

  3. У глибокій мисці змішайте всі інгредієнти: фарш, картопляне пюре, смажену цибулю, яйце, сіль, перець та інші спеції.

  4. Сформуйте з отриманої маси невеликі котлети, обваляйте їх у сухарях.

  5. Обсмажуйте котлети на розігрітій олії до появи апетитної рум’яної скоринки.

Орієнтовна вартість: близько 80 грн за 8 котлет.

2. Котлети з гречки та фаршу

Якщо хочете зменшити кількість м’яса в страві, але зберегти смак — цей рецепт для вас. Гречка додає котлетам незвичайну текстуру та робить їх дуже ситними.

Інгредієнти

  • Гречка — 1 склянка

  • Фарш (будь-який) — 200 г

  • Цибуля — 1 шт.

  • Яйце — 1 шт.

  • Панірувальні сухарі — 2 ст. л.

  • Сіль, перець, спеції, олія — за смаком.

Приготування

  1. Зваріть гречку до готовності.

  2. Дрібно нарізану цибулю підсмажте.

  3. Змішайте гречку з фаршем, додайте яйце, обсмажену цибулю та спеції.

  4. Сформуйте котлети, обваляйте їх у сухарях і смажте на олії до рум’яної скоринки.

Орієнтовна вартість: близько 70 грн за 6 котлет.

3. Овочеві котлети з вівсянкою

Це найбюджетніший варіант, що дозволяє приготувати смачну страву без м’яса. Вівсянка робить котлети ніжними, а овочі — соковитими.

Інгредієнти

  • Вівсяні пластівці — 1 склянка

  • Морква — 2 шт.

  • Цибуля — 1 шт.

  • Часник — 2 зубчики

  • Яйце — 1 шт.

  • Борошно — 2 ст. л.

  • Сіль, перець, спеції, олія — за смаком.

Приготування

  1. Натріть моркву на дрібній тертці, а цибулю та часник дрібно наріжте.

  2. У глибокій мисці змішайте всі інгредієнти: вівсяні пластівці, моркву, цибулю, часник, яйце та спеції.

  3. Додайте борошно, щоб маса стала густішою та краще тримала форму.

  4. Сформуйте невеликі котлети і смажте їх до золотистої скоринки з обох боків.

Орієнтовна вартість: близько 50 грн за 10 котлет.

Ці прості рецепти допоможуть вам готувати смачні та ситні страви з мінімальними витратами. Експериментуйте, комбінуйте інгредієнти та створюйте свої унікальні смаки, зберігаючи тепло та затишок у вашому домі.

