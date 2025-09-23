- Дата публікації
Три смачні та бюджетні рецепти котлет, які допоможуть заощадити
Приготування домашніх котлет — це справжній порятунок для сімейного бюджету. Щоб зробити цю страву не тільки смачною, а й недорогою, достатньо додати до фаршу доступні інгредієнти. Це не тільки зменшить вартість, але й зробить страву кориснішою.
Якщо ви хочете приготувати щось смачне і ситне для всієї родини, але водночас заощадити, котлети — чудовий вибір. Секрет полягає в тому, щоб додати до м’ясного фаршу доступні та корисні інгредієнти, такі як крупи або овочі. Пропонуємо три рецепти бюджетних котлет, які точно стануть вашими улюбленими.
1. Картопляно-м’ясні котлети
Цей рецепт — ідеальний спосіб зробити котлети ситнішими та водночас дешевшими завдяки додаванню до фаршу картоплі.
Інгредієнти
Фарш (свинина або курка) — 300 г
Картопля — 3-4 шт.
Цибуля — 1 шт.
Яйце — 1 шт.
Панірувальні сухарі — 2 ст. л.
Сіль, перець, спеції, олія — за смаком.
Приготування
Очищену картоплю зваріть до готовності та розімніть у пюре.
Цибулю дрібно наріжте і підсмажте на олії, поки вона не стане золотистою.
У глибокій мисці змішайте всі інгредієнти: фарш, картопляне пюре, смажену цибулю, яйце, сіль, перець та інші спеції.
Сформуйте з отриманої маси невеликі котлети, обваляйте їх у сухарях.
Обсмажуйте котлети на розігрітій олії до появи апетитної рум’яної скоринки.
Орієнтовна вартість: близько 80 грн за 8 котлет.
2. Котлети з гречки та фаршу
Якщо хочете зменшити кількість м’яса в страві, але зберегти смак — цей рецепт для вас. Гречка додає котлетам незвичайну текстуру та робить їх дуже ситними.
Інгредієнти
Гречка — 1 склянка
Фарш (будь-який) — 200 г
Цибуля — 1 шт.
Яйце — 1 шт.
Панірувальні сухарі — 2 ст. л.
Сіль, перець, спеції, олія — за смаком.
Приготування
Зваріть гречку до готовності.
Дрібно нарізану цибулю підсмажте.
Змішайте гречку з фаршем, додайте яйце, обсмажену цибулю та спеції.
Сформуйте котлети, обваляйте їх у сухарях і смажте на олії до рум’яної скоринки.
Орієнтовна вартість: близько 70 грн за 6 котлет.
3. Овочеві котлети з вівсянкою
Це найбюджетніший варіант, що дозволяє приготувати смачну страву без м’яса. Вівсянка робить котлети ніжними, а овочі — соковитими.
Інгредієнти
Вівсяні пластівці — 1 склянка
Морква — 2 шт.
Цибуля — 1 шт.
Часник — 2 зубчики
Яйце — 1 шт.
Борошно — 2 ст. л.
Сіль, перець, спеції, олія — за смаком.
Приготування
Натріть моркву на дрібній тертці, а цибулю та часник дрібно наріжте.
У глибокій мисці змішайте всі інгредієнти: вівсяні пластівці, моркву, цибулю, часник, яйце та спеції.
Додайте борошно, щоб маса стала густішою та краще тримала форму.
Сформуйте невеликі котлети і смажте їх до золотистої скоринки з обох боків.
Орієнтовна вартість: близько 50 грн за 10 котлет.
Ці прості рецепти допоможуть вам готувати смачні та ситні страви з мінімальними витратами. Експериментуйте, комбінуйте інгредієнти та створюйте свої унікальні смаки, зберігаючи тепло та затишок у вашому домі.