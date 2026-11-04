Три смачних рецепти бутербродів зі шпротами

Бутерброди зі шпротами

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Консерви, зокрема ароматні шпроти, є чудовим джерелом енергії та білка, а готуються за лічені хвилини. Пропонуємо 3 чудові та перевірені рецепти бутербродів зі шпротами на будь-який смак — від улюбленої традиційної класики до оригінальної сучасної подачі та гарячого варіанту з духовки.

1. Класичні бутерброди зі шпротами, яйцем та огірком

Цей смак знайомий кожному з дитинства — хрусткий підсмажений хліб, ароматний часник, ніжний шар майонезу та пікантний солоний огірок із рибкою.

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Інгредієнти: Хліб (житній або тостовий) — кілька скибочок. Шпроти в олії — 1 банка. Курячі яйця (відварені круто) — 2 шт. Свіжий або солоний огірок — 1 шт. Майонез — 1–2 ст. ложки. Зелена цибуля або кріп — для подачі.

Спосіб приготування: Скибочки хліба за бажанням підсушіть у тостері або на сухій сковорідці до легкого хрусту (можна використовувати і м’який хліб). Відварені яйця натріть на дрібній тертці або дрібно поріжте ножом. Змішайте їх із невеликою кількістю майонезу до утворення пастоподібної маси. Змастіть кожну скибочку хліба яєчною пастою. Огірок наріжте тонкими слайсами (можна по діагоналі) та викладіть поверх яєчного шару. Зверху акуратно покладіть по одній-дві рибини шпротів. Прикрасьте готові бутерброди свіжою зеленню чи зеленою цибулею.



2. Бутерброд по-новому: з авокадо, руколою та лимоном

Свіжий та легкий варіант із трендовими інгредієнтами, де ніжне авокадо гармонійно балансує насичений смак копченої риби.

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Інгредієнти: Хліб на заквасці або цільнозерновий багет — 4 скибочки. Шпроти в олії — 1 банка. Стигле авокадо — 1 шт. Лимонний сік — 1 ч. ложка. Свіжа рукола — невелика жменя. Сіль, чорний свіжозмелений перець — за смаком.

Спосіб приготування: Підсмажте скибочки хліба на сковороді з невеликою кількістю олії або в тостері. М’якуш стиглого авокадо викладіть у милку, розім’ідіть виделкою, додайте лимонний сік, сіль та перець за смаком, ретельно перемішайте до стану пасти. Щедро намажте пасту з авокадо на підготовлені хлібні тости. Зверху викладіть кілька листочків свіжої руколи. Акуратно покладіть поверх зелені шпроти. За бажанням можна збризнути готові бутерброди кількома краплями лимонного соку або оливкової олії.



3. Гарячі запечені бутерброди зі шпротами та сиром у духовці

Ситна та ароматна страва з розплавленим сиром і хрусткою скоринкою, яка чудово смакує гарячою.

Інгредієнти: Батон або білий хліб — кілька скибочок. Шпроти в олії — 1 банка. Твердий сир (який добре плавиться) — 70–100 г. Помідори — 1–2 шт. Майонез або гірчиця — для змащування хліба. Зелена цибуля або зелень — для подачі.

Спосіб приготування: Розігрійте духовку до 180 °C. Скибочки батона викладіть на деко, застелене пергаментом. За бажанням змастіть кожну скибочку тонким шаром майонезу або легкою гірчицею. Помідори наріжте тонкими кружальцями та викладіть на хліб. Зверху на помідори покладіть по 1–2 рибинки шпротів. Твердий сир натріть на середній або крупній терці й щедро посипте кожен бутерброд зверху. Поставте деко в духовку на 7–10 хвилин, доки сир повністю не розплавиться і не зарум’яниться. Перед подачею посипте гарячі бутерброди дрібно нарізаною зеленою цибулею.



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