Заготівлі з винограду

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Восени, коли виноград достигає у великій кількості, частину врожаю можна залишити для домашніх заготівель. Для солодких десертів особливо добре підходять ароматні сорти з насиченим смаком, а для маринування — щільні ягоди, які зберігають форму.

Що приготувати з винограду на зиму

1. Компот із винограду на зиму без стерилізації

Один із найпростіших способів використати виноград — приготувати з нього насичений компот. Для напою підходять і світлі, і темні сорти, хоча саме темні ягоди зазвичай надають напою виразнішого кольору.

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Інгредієнти на одну трилітрову банку:

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виноград — прибл. третина об’єму банки

вода — 2,5 л

цукор — 1 скл.

лимонна кислота — ⅓ ч. л.

Компот із винограду

Приготування:

Переберіть виноград, видаліть пошкоджені ягоди, відокремте від гілочок і ретельно промийте. Підготуйте чисті банки та кришки. Наповніть банки ягодами приблизно на третину. У каструлі з води й цукру зваріть сироп. Гарячим сиропом залийте виноград і залиште на 15 хв. Злийте сироп назад до каструлі, доведіть до кипіння та проваріть ще 2–3 хв. Наприкінці додайте лимонну кислоту. Повторно залийте ягоди сиропом і закрийте банки.

Банки охолоджують і переносять до прохолодного місця.

2. Виноград «як свіжий» — без цукру

Ця заготівля сподобається тим, хто хоче зберегти виноград цілими ягодами, без додавання цукру. Його можна використовувати для десертів або подавати окремо.

Інгредієнти на банку об’ємом 1,5 л:

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виноград — прибл. 1,3–1,4 кг за оригінальним рецептом

лимонна кислота — 1 ч. л. без гірки

окріп — скільки знадобиться

Виноград без цукру

Приготування:

Вимийте виноград, відокремте ягоди від гілочок і видаліть пошкоджені. Наповніть чисті банки підготовленими ягодами. Залийте окропом, прикрийте кришками та залиште на 15 хв. Злийте воду до каструлі та знову доведіть до кипіння. Додайте в кожну банку лимонну кислоту, повторно залийте окропом і закрийте.

3. Густий джем із винограду «Ізабелла» чи іншого сорту

Виноград «Ізабелла» має яскравий характерний аромат, який добре розкривається у варенні та джемах. Готовий десерт можна подавати до тостів, млинців, сирників або використовувати як начинку для випічки.

Інгредієнти:

виноград «Ізабелла» — 3 кг ягід без гілочок

цукор — 1,5 кг

Виноградний джем

Приготування:

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Вимийте виноград і відокремте ягоди від грон. Злегка подрібніть ягоди блендером, щоб вони пустили сік. Доведіть виноградну масу до кипіння та варіть на невеликому вогні приблизно 10 хв. Перетріть масу через сито, відділяючи кісточки та шкірку. Залишки м’якоті можна додатково відтиснути через марлю. Отриману рідину знову нагрійте, всипте цукор і ретельно перемішайте. Варіть на слабкому вогні приблизно 30 хв, періодично знімаючи піну.

Гарячий джем може здаватися рідкуватим, але після охолодження він стає густішим. Розкладіть його до чистих підготовлених банок і зберігайте в холодильнику.

4. Маринований виноград із прянощами — оригінальна закуска

Виноград можна заготовляти не лише солодким. Мариновані ягоди мають незвичайний кисло-солодкий смак і добре поєднуються з сирами, запеченим м’ясом, паштетами та святковими закусками.

Для маринаду використовують винний оцет, спеції та ароматні трави.

Інгредієнти для маринаду:

винний оцет — 250 мл

вода — 200 мл

цукор — 150 г

сіль — 1 ст. л.

лавровий лист — 2–3 шт.

чорний перець горошком — 1 ч. л.

насіння гірчиці — 1 ч. л.

коріандр — 1 ч. л.

гвоздика — 2–3 шт.

кориця — 2 палички

розмарин — 3–4 свіжі гілочки або 1 ч. л. сушеного

Виноград беруть у кількості, достатній для наповнення підготовлених банок.

Маринований виноград

Приготування:

Оберіть стиглий, але щільний виноград. Ретельно вимийте ягоди та відокремте їх від гілочок. У каструлі з’єднайте воду, оцет, цукор, сіль і спеції. Доведіть маринад до кипіння, перемішайте, щоб цукор і сіль розчинилися. Розкладіть виноград до чистих термостійких банок та обережно залийте гарячим маринадом. Дайте охолонути та поставте до холодильника для маринування.

5. Домашній виноградний сік без консервантів

Ще один спосіб використати великий урожай — приготувати натуральний виноградний сік. Він має насичений смак і не потребує обов’язкового додавання цукру, якщо ягоди достатньо солодкі.

Інгредієнти:

стиглий виноград — 2 кг

вода — для покриття ягід під час нагрівання

цукор — за смаком, необов’язково

Виноградний сік

Приготування:

Переберіть виноград, видаліть гілочки й пошкоджені ягоди. Промийте, викладіть до каструлю та злегка розчавіть. Додайте стільки окропу, щоб він лише покривав виноград. Повільно нагрівайте приблизно 10 хв, доки шкірка ягід не розм’якне. Процідіть сік через кілька шарів марлі або спеціальний мішечок. Для прозорішого напою залиште сік у холодильнику на 24–48 год, після чого обережно злийте його з осаду. За бажанням додайте цукор, нагрійте сік до початку кипіння і розлийте до гарячих банок.

Для тривалого зберігання виноградний сік необхідно додатково пастеризувати в банках. Для цього наповнені банки ставлять до каструлі на решітку або спеціальну підставку, заливають водою так, щоб вона покривала кришки щонайменше на 2–3 см, і доводять до кипіння. Зазвичай для банок об’ємом 0,5–1 л час стерилізації становить від 5 до 15 хв. Якщо обробка триває менш ніж 10 хв, порожні банки необхідно попередньо простерилізувати.

Як правильно підготувати виноград до заготівель

Незалежно від обраного рецепта для домашнього консервування потрібно використовувати якісні стиглі ягоди без ознак гниття та плісняви. Перестиглий і пошкоджений виноград краще не брати для тривалого зберігання.

Перед приготуванням треба ретельно вимити грона, відокремити ягоди від гілочок і підготувати чисті банки та кришки.

Особливу увагу потрібно приділити технології консервування. Герметично закрита кришка сама собою не гарантує, що заготівля безпечна. Кислотність продукту, температура та тривалість нагрівання мають відповідати перевіреному рецепту. Не варто орієнтуватися лише на рекомендації перевернути банки або загорнути їх у ковдру.

Якщо рецепт не передбачає перевіреної термообробки, готову страву краще розглядати як заготівлю для холодильника, а не для зберігання у коморі всю зиму.

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