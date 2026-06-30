Вишневий соус до м’яса: 3 найкращі домашні рецепти

Вишневий соус

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Вишневий соус — це дивовижна заміна звичайному томатному кетчупу та справжня знахідка для всіх любителів м’ясних страв. Його приємна кисло-солодка нотка, глибокий рубіновий колір та легка пікантність бездоганно підкреслюють смак шашлику, запеченої буженіни, стейків, качки чи курки.

Залежно від того, яку кількість ягід ви маєте та який саме спосіб загущення вам більше до вподоби, ви можете приготувати соус за одним із трьох наведених нижче рецептів.

Рецепт 1. Пікантний вишневий соус із крохмалем та олією на зиму

Цей спосіб чудово підходить для заготівлі соусу про запас. Завдяки рослинній олії всі смаки об’єднуються в єдину композицію, а крохмаль надає заготовці приємної шовковистої текстури.

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Інгредієнти:

Вишні (свіжі, очищені від кісточок) — 1,2 кг

Цукор — 80 г (можна коригувати залежно від природної кислоти ягід)

Сіль — 1 столова ложка

Часник — 3 великі зубчики

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Винний оцет — 2 столові ложки

Рослинна олія — 1 столова ложка

Червоний мелений перець (гострий) — 1 чайна ложка

Прованські трави — 1 чайна ложка

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Крохмаль — 2 чайні ложки

Холодна вода (для розведення крохмалю) — 2–3 столові ложки

Приготування:

Вишні необхідно ретельно промити та викласти на друшляк, щоб повністю стекла зайва вода. Після цього видаліть кісточки за допомогою звичайної коктейльної трубочки, спеціального ручного пристрою чи будь-яким іншим зручним способом. Чисті очищені ягоди перекладіть у містку каструлю та ретельно перебийте занурювальним блендером до стану абсолютно однорідного пюре.

Поставте каструлю з вишневим пюре на повільний вогонь і доведіть масу до кипіння. На початку нагрівання на поверхні з’явиться пишна піна — знімати її на цьому етапі не потрібно, вона легко прибереться пізніше. Відразу після закипання додайте в каструлю цукор, сіль, пропущений через прес часник та влийте винний оцет. Усе добре перемішайте та залиште тушкуватися на слабкому вогні протягом 10–15 хвилин, періодично помішуючи масу лопаткою.

Після першого уварювання влийте в соус столову ложку рослинної олії. Проваріть суміш ще 10 хвилин. Саме зараз, коли основа стала більш густою, акуратно зніміть залишки піни з поверхні. Далі додайте червоний мелений перець (його кількість можна регулювати за власним смаком) та сушені прованські трави. Перемішайте та потримайте на вогні ще 5 хвилин.

Розведіть дві чайні ложки крохмалю в кількох ложках холодної води до зникнення грудочок. Тонкою цівкою влийте крохмальну суміш у киплячий соус, безперервно помішуючи його. Проваріть масу буквально 2–3 хвилини. На цьому етапі соус стане глянцевим та помітно загуснет.

Гарячий соус розлийте у заздалегідь простерилізовані чисті баночки та щільно закрийте гвинтовими кришками. Вказаної кількості інгредієнтів вистачає на дві баночки по 250 грамів та одну ємність на 450 грамів. Заготовка чудово зберігається в звичайній кухонній шафі.

Рецепт 2. Пряний вишневий соус із карі та коріандром на зиму

Цей варіант ідеально підійде для любителів складних, глибоких ароматів Сходу. Поєднання класичної вишневої кислинки з карі, коріандром та копченою паприкою створює неповторний букет, який розкішно доповнює гарячий шашлик або запечену птицю.

Інгредієнти:

Вишні (свіжі, без кісточок) — 1 кг;

Цукор — 300 г;

Сіль — 1 чайна ложка;

Перець чорний (мелений) — 1 чайна ложка;

Перець червоний (мелений) — 1 чайна ложка;

Паприка (солодка або копчена) — 1 чайна ложка;

Коріандр (мелений) — 1 чайна ложка;

Карі — 1 чайна ложка;

Часник — 3 зубчики.

Вихід готового продукту: 800–850 мл.

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Приготування:

Вишні ретельно промийте, переберіть та очистіть від кісточок. Підготовлені ягоди перекладіть у глибоку каструлю з товстим дном і за допомогою занурювального блендера перебийте в абсолютно однорідну, гладку пюреподібну масу. Поставте каструлю з вишневим пюре на помірний вогонь. Додайте весь цукор та сіль, ретельно перемішайте лопаткою, щоб сухі компоненти повністю розчинилися, і доведіть суміш до стабільного кипіння. Під час варіння обов’язково періодично помішуйте ягідну основу, оскільки через підвищений вміст цукру маса може прикипати до дна. Через 10–15 хвилин після закипання, коли вишнева основа трохи увариться, додайте весь комплекс підготовлених спецій: чорний та гострий червоний перець, ароматний коріандр, карі та паприку. Якщо ви хочете додати соусу легкого аромату багаття, оберіть саме копчену паприку. Слідом відправте в каструлю часник, попередньо пропущений через спеціальний прес або натертий на дрібній тертці. Зменшіть вогонь до мінімуму і продовжуйте варити соус ще протягом 15–20 хвилин. Маса повинна уваритися, стати густішою, темнішою та набути красивого благородного блиску. Наприкінці варіння акуратно зніміть залишки піни з поверхні. Гарячий пряний соус одразу ж розлийте у заздалегідь підготовлені, стерилізовані теплі баночки та герметично закатайте чистими кришками. Переверніть ємності догори дном, укутайте теплою ковдрою і залиште до повного природного охолодження. Наступного дня заготовку можна сміливо переносити на тривале зберігання в комору.

Рецепт 3. Французький експрес-соус на основі вишневого соку

Ідеальний вибір для швидкої вечері на двох, коли соус потрібен прямо зараз, а часу на тривалу консервацію немає. Секрет розкішної текстури полягає в ресторанному прийомі загущення за допомогою крижаного вершкового масла.

Інгредієнти:

Вишневий сік (свіжий або з розморожених вишень) — 160 мл

Холодне вершкове масло (обов’язково з морозилки) — 15–20 г

Мед — 1 чайна ложка (або за смаком)

Кукурудзяний крохмаль — 0,5 чайної ложки

Сіль, мелений чорний та червоний перець — за смаком

Сухий часник — за смаком

Прованські або італійські трави — за смаком

Мускатний горіх або гвоздика — за бажанням

Приготування:

Вилийте вишневий сік у сотейник, додайте чайну ложку меду та поставте на середній вогонь. Варіть при відкритій кришці, поки об’єм рідини не зменшиться приблизно вдвічі. Густий концентрат, що осідає на стінках, акуратно змивайте силіконовою лопаткою назад у сік, щоб він не пригорав. Поки сік кипить, дістаньте з морозилки крижане вершкове масло і наріжте його дрібними кубиками. Насипте кукурудзяний крохмаль на тарілку та ретельно обваляйте в ньому кожен шматочок масла. Зменшіть вогонь під сотейником до мінімуму. Додавайте загартоване масло в гарячит сік по одному кубику, кожен раз інтенсивно вимішуючи соус лопаткою або вінчиком до повного розчинення попередньої порції. Тільки після цього кидайте наступний шматочок. Якщо на тарілці залишився крохмаль, висипте його туди ж. Тепер додайте сіль, чорний і червоний перець, сухий часник та ароматні трави. Якщо після випарювання соус здається занадто кислим, збалансуйте його, додавши ще трохи меду. Добре перемішайте соус, дозвольте йому закипіти, после чого одразу вимкніть вогонь. Залиште його охолоджуватися за кімнатної температури — у міру остигання він стане помітно густішим, набуде приємного глянцевого блиску та ідеальної текстури для подачі до свіжоприготованого м’яса.

Будь-який вишневий соус після повного охолодження (і особливо після перебування в холодильнику) стає значно густішим, ніж під час гарячого варіння на плиті. Обов’язково враховуйте цей момент під час регулювання густини.

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