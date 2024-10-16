Як приготувати найсмачніший суп-пюре: чотири рецепти першої страви

Гарбузовий суп варять по-різному – з вершками або без них, з картоплею, крупою, з самого гарбуза.

Пропонуємо 5 осінніх рецептів супу-пюре з гарбуза.

Гарбузовий крем-суп з вершками на курячому бульйоні

Це, напевно, один з найсмачніших осінніх супів-пюре з гарбуза з пряними травами, часником і вершками.

Інгредієнти:

курячий бульйон – 6 скл.

сіль – 1,5 ч. л.

гарбузове пюре – 4 скл.

нарізана петрушка – 1 ч. л.

нарізана цибуля – 1 скл.

нарізаний чебрець – 1/2 ч. л.

нарізаний часник – 1 зубок

жирні вершки – 1/2 скл.

морний перець горошком – 5 шт.

Приготування:

Нагріти бульйон, додати сіль, гарбузове пюре, цибулю, чебрець, петрушку, часник і перець.

Довести до кипіння, зменшити вогонь до мінімуму та варити протягом 30 хвилин, не накриваючи.

Подрібнити суп у пюре за допомогою блендера. Довести до кипіння ще раз.

Після цього зменшити вогонь до мінімуму та варити ще 30 хвилин, не накриваючи.

Додати вершки, прогріти. Смачного.

Гарбузовий суп-пюре з кокосовим молоком

Пропонуємо спробувати цей трохи екзотичний гарбузовий суп на кокосовому молоці.

Інгредієнти:

очищений і нарізаний гарбуз – 1,2 кг

вода – 10 чашок

кокосове молоко – 1/4 чашки

нарізана зелена цибуля – 2 стебла

пластівці червоного перцю – 1/4 ч. л.

очищений і нарізаний помідор – 1 шт.

нарізаний часник - 1 зубок

суміш приправ – 1/4 ч. л.

сіль – за смаком

Приготування:

Воду довести до кипіння.

Покласти гарбуз до каструлі, додати сіль та зменшити нагрівання.

Додати решту інгредієнтів, крім приправ і кокосового молока. Накрити каструлю і варити близько 20 хвилин до м'якості гарбуза.

Зняти з вогню і збити блендером.

Додати кокосове молоко та прянощі і варити на слабкому вогні протягом 5 хвилин.

Зняти з вогню і подавати разом із хлібом або грінками.

Гарбузовий суп-пюре

Суп з гарбуза та цвітної капусти

Рецепт чудового осіннього супу з сезонних овочів на курячому бульйоні.

Інгредієнти:

квітна капуста – 1/2 головки

м'якоть гарбуза – 400 г

морква – 1 шт.

курячий бульйон – 1,5 л

вершки – 100 мл

карі – 1/2 ч. л.

сіль – за смаком

Приготування:

Курячий бульйон довести до кипіння.

Гарбуз і моркву почистити, нарізати кубиками, цвітну капусту розділити на суцвіття. Додати овочі в бульйон і варити 15-20 хвилин до м'якості.

Вийняти овочі з супу, подрібнити у блендері, потім викласти назад до каструлі.

Додати карі, сіль та прогріти суп.

Подавати, додавши в тарілку вершки та соус песто.

Гарбузовий суп-пюре з нутом

Інгредієнти:

м'якоть гарбуза – 200 г

цибуля – 1 шт.

часник – 3 зубки

консервований нут – 1 скл. (можна використовувати звичайний нут, замочивши його на ніч у воді і відваривши до м'якості)

м'ясний бульйон – 250 мл

мускатний горіх – 1/4 ч. л.

мелена зіра – 1/4 ч. л.

куркума – 1/4 ч. л.

сушений естрагон – 1 ч. л.

оливкова олія – 2 ст. л.

сіль, перець – за смаком

Приготування:

Гарбуз нарізати невеликими кубиками, відварити до готовності.

Цибулю й часник очистити і дрібно нарізати та обсмажити на оливковій олії.

Додати гарбуз, потушити кілька хвилин, потім всипати відварений нут, приправити та готувати, помішуючи, 2 хвилини.

Влити бульйон, посолити, поперчити і готувати на невеликому вогні ще кілька хвилин.

Збити отриману масу у блендері.

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