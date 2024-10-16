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Як приготувати найсмачніший суп-пюре: чотири рецепти першої страви

Як приготувати найсмачніший суп-пюре: чотири рецепти першої страви

Суп-пюре з гарбуза

Суп пюре з гарбуза: 4 рецепти.

Гарбузовий суп варять по-різному – з вершками або без них, з картоплею, крупою, з самого гарбуза.

Пропонуємо 5 осінніх рецептів супу-пюре з гарбуза.

Гарбузовий крем-суп з вершками на курячому бульйоні

Це, напевно, один з найсмачніших осінніх супів-пюре з гарбуза з пряними травами, часником і вершками.

Інгредієнти:

  • курячий бульйон – 6 скл.
  • сіль – 1,5 ч. л.
  • гарбузове пюре – 4 скл.
  • нарізана петрушка – 1 ч. л.
  • нарізана цибуля – 1 скл.
  • нарізаний чебрець – 1/2 ч. л.
  • нарізаний часник – 1 зубок
  • жирні вершки – 1/2 скл.
  • морний перець горошком – 5 шт.

Приготування:

  • Нагріти бульйон, додати сіль, гарбузове пюре, цибулю, чебрець, петрушку, часник і перець.
  • Довести до кипіння, зменшити вогонь до мінімуму та варити протягом 30 хвилин, не накриваючи.
  • Подрібнити суп у пюре за допомогою блендера. Довести до кипіння ще раз.
  • Після цього зменшити вогонь до мінімуму та варити ще 30 хвилин, не накриваючи.
  • Додати вершки, прогріти. Смачного.

Гарбузовий суп-пюре з кокосовим молоком

Пропонуємо спробувати цей трохи екзотичний гарбузовий суп на кокосовому молоці.

Інгредієнти:

  • очищений і нарізаний гарбуз – 1,2 кг
  • вода – 10 чашок
  • кокосове молоко – 1/4 чашки
  • нарізана зелена цибуля – 2 стебла
  • пластівці червоного перцю – 1/4 ч. л.
  • очищений і нарізаний помідор – 1 шт.
  • нарізаний часник - 1 зубок
  • суміш приправ – 1/4 ч. л.
  • сіль – за смаком

Приготування:

  • Воду довести до кипіння.
  • Покласти гарбуз до каструлі, додати сіль та зменшити нагрівання.
  • Додати решту інгредієнтів, крім приправ і кокосового молока. Накрити каструлю і варити близько 20 хвилин до м'якості гарбуза.
  • Зняти з вогню і збити блендером.
  • Додати кокосове молоко та прянощі і варити на слабкому вогні протягом 5 хвилин.
  • Зняти з вогню і подавати разом із хлібом або грінками.
Гарбузовий суп-пюре / ©
Гарбузовий суп-пюре

Суп з гарбуза та цвітної капусти

Рецепт чудового осіннього супу з сезонних овочів на курячому бульйоні.

Інгредієнти:

  • квітна капуста – 1/2 головки
  • м'якоть гарбуза – 400 г
  • морква – 1 шт.
  • курячий бульйон – 1,5 л
  • вершки – 100 мл
  • карі – 1/2 ч. л.
  • сіль – за смаком

Приготування:

  • Курячий бульйон довести до кипіння.
  • Гарбуз і моркву почистити, нарізати кубиками, цвітну капусту розділити на суцвіття. Додати овочі в бульйон і варити 15-20 хвилин до м'якості.
  • Вийняти овочі з супу, подрібнити у блендері, потім викласти назад до каструлі.
  • Додати карі, сіль та прогріти суп.
  • Подавати, додавши в тарілку вершки та соус песто.

Гарбузовий суп-пюре з нутом

Інгредієнти:

  • м'якоть гарбуза – 200 г
  • цибуля – 1 шт.
  • часник – 3 зубки
  • консервований нут – 1 скл. (можна використовувати звичайний нут, замочивши його на ніч у воді і відваривши до м'якості)
  • м'ясний бульйон – 250 мл
  • мускатний горіх – 1/4 ч. л.
  • мелена зіра – 1/4 ч. л.
  • куркума – 1/4 ч. л.
  • сушений естрагон – 1 ч. л.
  • оливкова олія – 2 ст. л.
  • сіль, перець – за смаком

Приготування:

  • Гарбуз нарізати невеликими кубиками, відварити до готовності.
  • Цибулю й часник очистити і дрібно нарізати та обсмажити на оливковій олії.
  • Додати гарбуз, потушити кілька хвилин, потім всипати відварений нут, приправити та готувати, помішуючи, 2 хвилини.
  • Влити бульйон, посолити, поперчити і готувати на невеликому вогні ще кілька хвилин.
  • Збити отриману масу у блендері.

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