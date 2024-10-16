Як приготувати найсмачніший суп-пюре: чотири рецепти першої страви

Суп пюре з гарбуза: 4 рецепти.
Гарбузовий суп варять по-різному – з вершками або без них, з картоплею, крупою, з самого гарбуза.
Пропонуємо 5 осінніх рецептів супу-пюре з гарбуза.
Гарбузовий крем-суп з вершками на курячому бульйоні
Це, напевно, один з найсмачніших осінніх супів-пюре з гарбуза з пряними травами, часником і вершками.
Інгредієнти:
- курячий бульйон – 6 скл.
- сіль – 1,5 ч. л.
- гарбузове пюре – 4 скл.
- нарізана петрушка – 1 ч. л.
- нарізана цибуля – 1 скл.
- нарізаний чебрець – 1/2 ч. л.
- нарізаний часник – 1 зубок
- жирні вершки – 1/2 скл.
- морний перець горошком – 5 шт.
Приготування:
- Нагріти бульйон, додати сіль, гарбузове пюре, цибулю, чебрець, петрушку, часник і перець.
- Довести до кипіння, зменшити вогонь до мінімуму та варити протягом 30 хвилин, не накриваючи.
- Подрібнити суп у пюре за допомогою блендера. Довести до кипіння ще раз.
- Після цього зменшити вогонь до мінімуму та варити ще 30 хвилин, не накриваючи.
- Додати вершки, прогріти. Смачного.
Гарбузовий суп-пюре з кокосовим молоком
Пропонуємо спробувати цей трохи екзотичний гарбузовий суп на кокосовому молоці.
Інгредієнти:
- очищений і нарізаний гарбуз – 1,2 кг
- вода – 10 чашок
- кокосове молоко – 1/4 чашки
- нарізана зелена цибуля – 2 стебла
- пластівці червоного перцю – 1/4 ч. л.
- очищений і нарізаний помідор – 1 шт.
- нарізаний часник - 1 зубок
- суміш приправ – 1/4 ч. л.
- сіль – за смаком
Приготування:
- Воду довести до кипіння.
- Покласти гарбуз до каструлі, додати сіль та зменшити нагрівання.
- Додати решту інгредієнтів, крім приправ і кокосового молока. Накрити каструлю і варити близько 20 хвилин до м'якості гарбуза.
- Зняти з вогню і збити блендером.
- Додати кокосове молоко та прянощі і варити на слабкому вогні протягом 5 хвилин.
- Зняти з вогню і подавати разом із хлібом або грінками.
Суп з гарбуза та цвітної капусти
Рецепт чудового осіннього супу з сезонних овочів на курячому бульйоні.
Інгредієнти:
- квітна капуста – 1/2 головки
- м'якоть гарбуза – 400 г
- морква – 1 шт.
- курячий бульйон – 1,5 л
- вершки – 100 мл
- карі – 1/2 ч. л.
- сіль – за смаком
Приготування:
- Курячий бульйон довести до кипіння.
- Гарбуз і моркву почистити, нарізати кубиками, цвітну капусту розділити на суцвіття. Додати овочі в бульйон і варити 15-20 хвилин до м'якості.
- Вийняти овочі з супу, подрібнити у блендері, потім викласти назад до каструлі.
- Додати карі, сіль та прогріти суп.
- Подавати, додавши в тарілку вершки та соус песто.
Гарбузовий суп-пюре з нутом
Інгредієнти:
- м'якоть гарбуза – 200 г
- цибуля – 1 шт.
- часник – 3 зубки
- консервований нут – 1 скл. (можна використовувати звичайний нут, замочивши його на ніч у воді і відваривши до м'якості)
- м'ясний бульйон – 250 мл
- мускатний горіх – 1/4 ч. л.
- мелена зіра – 1/4 ч. л.
- куркума – 1/4 ч. л.
- сушений естрагон – 1 ч. л.
- оливкова олія – 2 ст. л.
- сіль, перець – за смаком
Приготування:
- Гарбуз нарізати невеликими кубиками, відварити до готовності.
- Цибулю й часник очистити і дрібно нарізати та обсмажити на оливковій олії.
- Додати гарбуз, потушити кілька хвилин, потім всипати відварений нут, приправити та готувати, помішуючи, 2 хвилини.
- Влити бульйон, посолити, поперчити і готувати на невеликому вогні ще кілька хвилин.
- Збити отриману масу у блендері.
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