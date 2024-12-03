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Як приготувати омлет в мікрохвильовці: смачні, швидкі рецепти

Як приготувати омлет в мікрохвильовці: смачні, швидкі рецепти

Омлет в мікрохвильовці

Рецепти омлету в мікрохвильовці

Зазвичай омлет готують на сковорідці. Але, якщо під рукою є мікрохвильовка, чому б не скористатися нею. За нашими рецептами омлет вийде навіть в новачків  на кухні.

Як приготувати омлет в мікрохвильовці швидким способом

Інгредієнти:

  •  3 яйця,
  •  молоко - 50 мл,
  • сіль на смак.

 Яйця, посолити і збити з молоком  виделкою.В підготовлену масу можна також додати шматочки шинки, ковбаси, сиру, спеції, зелень. Це все зробить страву тільки кращою.

Перелити в чашку без позолоти або металевих елементів, щоб підходила для мікрохвильовки, поставити у СВЧ-піч на 1-2 хвилини при середній потужності. 

Пишний омлет в мікрохвильовці з молоком

Є невеликі нюанси в приготуванні пишного омлету в мікрохвильовці, важлива пропорція яєць і молока. На одне яйце береться не більше 50 мл молока, інакше омлет осяде. Першими збиваються яйця, а потім змішують з молоком.

Інгредієнти 

  • Яйце куряче  - 2 шт.
  • Молоко коров’яче  - 100 мл
  • Сіль на смак
  • Масло вершкове для змащування

Приготування:

  • Спеціальну форму для СВЧ-печі змастити вершковим маслом.
  • В окремому посуді перемішати курячі яйця з сіллю до однорідної маси. 
  • Долити молоко, вінчиком перемішати.
  • Цю масу перелити у форму, закрити її кришкою і запекти в мікрохвильовій печі на максимальній потужності протягом 2 хвилин, потім зменшити потужність до 600 і готувати ще 2-4 хвилини.

Омлет в мікрохвильовці для дитини

Інгредієнти:

  • Перепелині або курячі яйця – 4 або 1 шт.;
  • Молоко  – 50 г;
  • Сир – 100 г;
  • Вершкове масло – 1/2 ч. ложки;
  • Сіль на смак.

Приготування:

Перепелині яйця або одне куряче яйце, перемішуємо з молоком, додавши за бажанням трохи солі. Додаємо натертий сир, розмішуємо за допомогою віночка або вилки до однорідного стану. Виливаємо отриману суміш у змащену маслом скляну тарілку або форму, відповідну для приготування в мікрохвильовій печі та готуємо три хвилини.

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