Як приготувати омлет в мікрохвильовці: смачні, швидкі рецепти

Рецепти омлету в мікрохвильовці
Зазвичай омлет готують на сковорідці. Але, якщо під рукою є мікрохвильовка, чому б не скористатися нею. За нашими рецептами омлет вийде навіть в новачків на кухні.
Як приготувати омлет в мікрохвильовці швидким способом
Інгредієнти:
- 3 яйця,
- молоко - 50 мл,
- сіль на смак.
Яйця, посолити і збити з молоком виделкою.В підготовлену масу можна також додати шматочки шинки, ковбаси, сиру, спеції, зелень. Це все зробить страву тільки кращою.
Перелити в чашку без позолоти або металевих елементів, щоб підходила для мікрохвильовки, поставити у СВЧ-піч на 1-2 хвилини при середній потужності.
Пишний омлет в мікрохвильовці з молоком
Є невеликі нюанси в приготуванні пишного омлету в мікрохвильовці, важлива пропорція яєць і молока. На одне яйце береться не більше 50 мл молока, інакше омлет осяде. Першими збиваються яйця, а потім змішують з молоком.
Інгредієнти
- Яйце куряче - 2 шт.
- Молоко коров’яче - 100 мл
- Сіль на смак
- Масло вершкове для змащування
Приготування:
- Спеціальну форму для СВЧ-печі змастити вершковим маслом.
- В окремому посуді перемішати курячі яйця з сіллю до однорідної маси.
- Долити молоко, вінчиком перемішати.
- Цю масу перелити у форму, закрити її кришкою і запекти в мікрохвильовій печі на максимальній потужності протягом 2 хвилин, потім зменшити потужність до 600 і готувати ще 2-4 хвилини.
Омлет в мікрохвильовці для дитини
Інгредієнти:
- Перепелині або курячі яйця – 4 або 1 шт.;
- Молоко – 50 г;
- Сир – 100 г;
- Вершкове масло – 1/2 ч. ложки;
- Сіль на смак.
Приготування:
Перепелині яйця або одне куряче яйце, перемішуємо з молоком, додавши за бажанням трохи солі. Додаємо натертий сир, розмішуємо за допомогою віночка або вилки до однорідного стану. Виливаємо отриману суміш у змащену маслом скляну тарілку або форму, відповідну для приготування в мікрохвильовій печі та готуємо три хвилини.
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