Йогурт в домашніх умовах: простий і корисний рецепт

Йогурт / © Pixabay

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Домашній йогурт має низку переваг, порівняно зі звичайними магазинними варіантами. Цей натуральний продукт не містить консервантів, підсолоджувачів та штучних барвників.

Якщо у вас немає закваски для приготування домашнього йогурту, не хвилюйтеся. Ви однаково можете приготувати смачний та натуральний йогурт за допомогою інших інгредієнтів.

Інгредієнти:

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молоко — 400-500 мл

густий натуральний йогурт — 2 столових ложки

Приготування:

Перелийте молоко в каструлю та доведіть на невеликому вогні до температури 40-45°C. Краще виміряти температуру за допомогою кухонного градусника.

Коли молоко досягне потрібної температури, знімайте його з вогню та додайте до нього йогурт. Все добре перемішайте до однорідності.

Перелийте суміш у скляну або керамічну посудину з кришкою.

Загорніть посудину у декілька шарів рушника та відправте в тепле місце (можна прогріти духовку до 50 градусів та вимкнути) на 6-8 годин. Це потрібно для того, щоб пройшли всі процеси бродіння та утворився йогурт.

Потім розгорніть рушник та куштуйте смачний домашній йогурт.

Нагадаємо, раніше ми публікували рецепт брауні з фундуком.