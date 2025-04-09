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Йогурт в домашніх умовах: простий і корисний рецепт
Для його приготування не потрібно багато часу, сил та інгредієнтів.
Домашній йогурт має низку переваг, порівняно зі звичайними магазинними варіантами. Цей натуральний продукт не містить консервантів, підсолоджувачів та штучних барвників.
Якщо у вас немає закваски для приготування домашнього йогурту, не хвилюйтеся. Ви однаково можете приготувати смачний та натуральний йогурт за допомогою інших інгредієнтів.
Інгредієнти:
молоко — 400-500 мл
густий натуральний йогурт — 2 столових ложки
Приготування:
Перелийте молоко в каструлю та доведіть на невеликому вогні до температури 40-45°C. Краще виміряти температуру за допомогою кухонного градусника.
Коли молоко досягне потрібної температури, знімайте його з вогню та додайте до нього йогурт. Все добре перемішайте до однорідності.
Перелийте суміш у скляну або керамічну посудину з кришкою.
Загорніть посудину у декілька шарів рушника та відправте в тепле місце (можна прогріти духовку до 50 градусів та вимкнути) на 6-8 годин. Це потрібно для того, щоб пройшли всі процеси бродіння та утворився йогурт.
Потім розгорніть рушник та куштуйте смачний домашній йогурт.
Нагадаємо, раніше ми публікували рецепт брауні з фундуком.