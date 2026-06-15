Заправки для окрошки: 8 варіантів, які варто спробувати літом

Заправки для окрошки

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З настанням літньої спеки господині шукають рецепти страв, які одночасно освіжають і не потребують багато часу біля плити. Саме тому в сезонне меню щоразу повертається окрошка. Проте сучасна гастрономія давно вийшла за межі класичного рецепта на квасі. Сьогодні шеф-кухарі та кулінарні ентузіасти перетворили цей холодний суп на справжній простір для експериментів, додаючи мінералку, томатний сік, кефір і навіть ігристе вино. Змінюючи лише основу, можна щодня отримувати абсолютно новий смак.

Нижче зібрано цікаві варіанти рідких основ — від перевірених часом традицій до вельми несподіваних поєднань, які можуть стати вашим головним кулінарним відкриттям.

Чим заправити окрошку: варіанти заправок

1. Тонізуючий айран

Ця кисломолочна основа робить страву дуже ситною та освіжаючою, що особливо доречно у спекотні літні дні.

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Інгредієнти:

1 л айрану;

1 пучок кропу;

кілька гілочок м’яти;

1 зубок часнику.

Подрібніть зелень кропу та м’яти, а часник пропустіть через прес. Додайте все це в айран, ретельно перемішайте і залиште заправку в холодильнику на 10 хвилин, щоб смаки поєдналися.

2. Традиційний квас

Класика, з якої для багатьох починається знайомство з окрошкою. Гірчиця та хрін додають юшці приємної пікантності.

Інгредієнти:

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1–1.5 л холодного квасу;

200–250 г сметани;

1–1.5 ч. л. гірчиці;

1 пучок зелені;

1 ст. л. білого хріну (за бажанням);

лимонний сік — на власний смак;

сіль і перець — на власний смак.

Дрібно наріжте зелень і злегка розітріть її із сіллю. Додайте сметану, гірчицю, хрін і спеції. Ретельно перемішайте масу та поступово вливайте холодний квас до бажаної консистенції.

3. Класичний кефір із мінералкою

Один із найпопулярніших та найулюбленіших домашніх способів заправки, який дає м’який кисломолочний смак із приємними освіжаючими бульбашками.

Інгредієнти:

500 мл кефіру (жирністю 2.5%);

500 мл сильногазованої мінеральної води;

1.5 ч. л. гострої гірчиці;

0.5 пучка кропу;

сіль та чорний перець — на власний смак.

У глибокому глеку змішайте холодний кефір із гірчицею, сіллю та перцем. Додайте дрібно нарізаний кріп. Перед самою подачею страви влийте крижану мінеральну воду і швидко перемішайте вінчиком.

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4. Насичений холодний бульйон

Варіант для тих, хто любить більш глибокий і насичений м’ясний смак, але прагне літньої прохолоди.

Інгредієнти:

1 л холодного курячого або яловичого бульйону;

3–4 ст. л. сметани або грецького йогурту;

1 ч. л. гірчиці;

1 ст. л. лимонного соку;

сіль і перець — на власний смак.

Додайте у заздалегідь зварений та повністю охолоджений бульйон сметану або йогурт, гірчицю та лимонний сік. Посоліть, поперчіть і ретельно перемішайте все вінчиком до однорідності.

5. Огірково-кефірна заправка з редисом

Максимально свіжа зелена заправка, де частина овочів перетворюється на рідку основу. Це робить смак окрошки неймовірно насиченим.

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Інгредієнти:

2 великих свіжих огірка;

4 редиски;

800 мл густого кефіру або маслянки;

1 пучок зеленої цибулі;

сіль — на власний смак.

Натріть огірки та редис на дрібній тертці або подрібніть у блендері разом із зеленою цибулею та дрібкою солі до стану пюре. Залийте отриману масу холодним кефіром, добре вимішайте і дайте настоятися в холодильнику 15 хвилин.

6. Пікантна томатна заправка

Для тих, хто любить несподівані кулінарні поєднання, красивий колір та легку овочеву кислуватість.

Інгредієнти:

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750 мл томатного соку;

200–250 мл розсолу від квашених помідорів;

1 ч. л. гірчиці;

0.5 ч. л. цукру;

лимонний сік — на власний смак;

сіль і перець — на власний смак.

Змішайте в загальному посуді томатний сік із помідорним розсолом. Додайте гірчицю, цукор, лимонний сік та спеції. Перемішуйте рідину до повного розчинення цукру та солі.

7. Освіжаюча мінеральна вода

Легка альтернатива для тих, хто любить чистий смак без додаткових солодких або занадто кислих ноток.

Інгредієнти:

1–1.5 л сильногазованої мінеральної води;

200 г сметани;

1 ч. л. гірчиці;

лимонний сік — на власний смак;

сіль і перець — на власний смак.

Змішайте сметану з гірчицею, лимонним соком і спеціями. Потім повільно вливайте охолоджену мінеральну воду, постійно перемішуючи основу.

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8. Винна заправка

Незвичний і дуже шляхетний варіант для особливої літньої вечері або зустрічі з друзями на свіжому повітрі.

Інгредієнти:

240 мл кефіру;

180 мл сухого білого вина;

60 г сметани;

2 ст. л. діжонської гірчиці;

1 ст. л. лимонного соку;

сіль і перець — на власний смак.

Збийте сметану, діжонську гірчицю та лимонний сік до однорідного стану. Поступово додайте добре охолоджене вино та кефір. Посоліть, поперчіть і залиште в холодильнику на 10–15 хвилин перед подачею.

Зберігайте ці рецепти та шукайте свій ідеальний смак.

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