Після сніданку хочеться спати?: який хліб потрібно їсти, щоб мати енергію

Який хліб потрібно їсти на сніданок / © pexels.com

Реклама

Вибір випічки на сніданок — вкрай важливий, адже хліб може як покращувати ваше травлення, так і спровокувати небажані стрибки цукру в крові. Хліб, з’їдений зранку, може також впливати на рівень енергії, апетит, концентрацію та загальне самопочуття. Хоча м’яка, біла й свіжа булочка здається спокусливим варіантом, з погляду рівня глюкози в крові це далеко не найкраще рішення.

Про це пише Egészség Kalauz.

Реклама

Секрет ідеального сніданку: який хліб їсти, аби не стрибав цукор у крові

За словами лікаря-діабетолога, грамотно підібраний хліб забезпечує стабільний рівень цукру, тривале відчуття ситості та зменшує тягу до солодкого. Вироби з білого борошна містять крохмаль, який дуже легко засвоюється, і водночас бідні на харчові волокна. Через це після їх вживання рівень цукру в крові стрімко зростає, а потім так само швидко падає.

Реклама

Такі коливання нерідко відчуваються як раптова втома, погіршення концентрації або різкий напад голоду.

Натомість хліб із цілозернового борошна або жита забезпечує тривале та поступове засвоєння вуглеводів. Високий вміст клітковини гальмує їхнє всмоктування, запобігаючи різким стрибкам глюкози. Крім того, волокна подовжують відчуття ситості та підтримують здорову мікрофлору кишечника.

Людям з інсулінорезистентністю під час приготування сніданку особливу увагу слід приділяти продуктам з низьким глікемічним індексом та високим вмістом клітковини. Чудовим вибором стане цілозерновий житній хліб на заквасці.

Якщо замінити одну білу булочку двома тонкими скибочками житнього хліба та додати білок, сніданок стане значно збалансованішим. Це допоможе уникнути виснаження зранку, знизить потяг до солодкого і стабілізує ваш настрій.

Реклама

Популярність білої випічки пояснюється її м’якою текстурою та нейтральним смаком. Проте саме через легку засвоюваність вона не може забезпечити організм енергією надовго. Рафіновані вуглеводи спричиняють швидкі стрибки цукру в крові та раптовий занепад сил. Головне — не їсти такий хліб щодня.

Самого хліба недостатньо, адже вибір начинки впливає на рівень глюкози ще більше. Білки та жири сповільнюють всмоктування вуглеводів. Найкраще до житнього цілозернового хліба на заквасці обрати шинку, сир чи тонкий шар натурального вершкового масла. Можна додати огірок та запити все чаєм без цукру.

Як вибрати хліб на сніданок

Під час вибору хліба не орієнтуйтеся на його зовнішній вигляд чи яскравість пакування. Уважно читайте склад. Вдалим вибором є хліб на заквасці, де житнє або цілозернове борошно становить близько 50–70%. Важливо, щоб цільнозернові інгредієнти стояли на перших місцях у списку інгредієнтів.

Оптимально, коли продукт містить близько 6 грамів клітковини на 100 грамів виробу. Також у хлібі має бути мінімальна кількість інгредієнтів, цукру, підсилювачів смаку тощо.

Реклама

Темніший відтінок хліба ще не означає, що він натуральний. Адже такий відтінок можна зробити за допомогою мальти.

Маркування на кшталт «рустикальний», «фітнес», «фермерський» або «темний» не відображає реальної частки цільного зерна.

Краще, якщо хліб буде з насінням соняшника, гарбуза, льону.

Для людей з цукровим діабетом не існує універсальної кількості шматочків хліба. Важливий сукупний обсяг вуглеводів. Дві тонкі скибочки можуть суттєво відрізнятися за масою та складниками від двох товстих шматків.

На безпечне дозування впливають вік, маса тіла, рівень фізичної активності, поточні показники глікемії та схема медикаментозного лікування чи інсулінотерапії.

Для точного розрахунку слід перевіряти загальний вміст вуглеводів на маркуванні та зважувати порцію. Написи «цілозерновий» не означають відсутність вуглеводів чи можливість безлімітного споживання.

Хліб: останні новини

Нагадаємо, науковці та дієтологи називають цілозерновий хліб найкориснішим для здоров’я, адже для його виготовлення використовують зерно разом з оболонкою та зародком.

Він багатий на клітковину, вітаміни групи B, магній, залізо й антиоксиданти. На відміну від білого хліба, цей продукт містить значно більше цінних речовин, не викликає різких стрибків цукру в крові, краще підтримує травлення та тривалий час зберігає відчуття ситості.

Крім того, регулярне вживання цілозернових продуктів позитивно впливає на серцево-судинну систему й допомагає контролювати рівень холестерину. Завдяки високому вмісту клітковини такий хліб сприяє стабільній роботі кишківника та надовго забезпечує організм енергією, що робить його чудовим вибором для людей, які стежать за своєю вагою.

Новини партнерів