Категорія
Їжа
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Пісна випічка нашвидкуруч: рецепт шоколадного пирога, який тане в роті

Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
Дата публікації
Перегляди
237
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Пісна випічка нашвидкуруч: рецепт шоколадного пирога, який тане в роті

Пісний шоколадний пиріг без яєць і молока: рецепт / Фото: pixabay.com

Як приготувати шоколадний пиріг без яєць і молока — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Якщо хочете приготувати смачну пісну випічку, варто звернути увагу на цей рецепт. Пиріг виходить достатньо вологим і зможе прикрасити собою навіть святковий стіл.

Що потрібно взяти:

  • 250 мл води;
  • 3 столові ложки какао;
  • 18 столових ложок борошна;
  • 8 столових ложок рафінованої олії;
  • 1 чайна ложка соди;
  • 3 чайні ложки оцту.

Дехто для додаткового аромату також додає до тіста 10 г (пакетик) ванільного цукру.

Спосіб приготування дуже простий:

  1. Просіяти борошно і какао у досить глибоку ємність, додати цукор і ретельно перемішати всі інгредієнти.
  2. Далі акуратно влити воду і повільно перемішати так, щоб у вас вийшла однорідна маса без грудочок.
  3. Соду загасити в оцті, додати до тіста і ще раз добре перемішати.
  4. Тепер можна перелити готове тісто у форму для запікання і відправити у розігріту до 170 градусів духовку на 40 хвилин.

Готовий пиріг ви можете прикрасити за своїм смаком. Наприклад, можна приготувати шоколадну помадку і прикрасити нею. Смачним варіантом також буде джем, горіхи, фісташки, родзинки. В будь-якому разі такий шоколадний пиріг без яєць і молока порадує гостей чи членів вашої сім'ї.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
237
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація