Пісна випічка нашвидкуруч: рецепт шоколадного пирога, який тане в роті

Як приготувати шоколадний пиріг без яєць і молока — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Якщо хочете приготувати смачну пісну випічку, варто звернути увагу на цей рецепт. Пиріг виходить достатньо вологим і зможе прикрасити собою навіть святковий стіл.
Що потрібно взяти:
- 250 мл води;
- 3 столові ложки какао;
- 18 столових ложок борошна;
- 8 столових ложок рафінованої олії;
- 1 чайна ложка соди;
- 3 чайні ложки оцту.
Дехто для додаткового аромату також додає до тіста 10 г (пакетик) ванільного цукру.
Спосіб приготування дуже простий:
- Просіяти борошно і какао у досить глибоку ємність, додати цукор і ретельно перемішати всі інгредієнти.
- Далі акуратно влити воду і повільно перемішати так, щоб у вас вийшла однорідна маса без грудочок.
- Соду загасити в оцті, додати до тіста і ще раз добре перемішати.
- Тепер можна перелити готове тісто у форму для запікання і відправити у розігріту до 170 градусів духовку на 40 хвилин.
Готовий пиріг ви можете прикрасити за своїм смаком. Наприклад, можна приготувати шоколадну помадку і прикрасити нею. Смачним варіантом також буде джем, горіхи, фісташки, родзинки. В будь-якому разі такий шоколадний пиріг без яєць і молока порадує гостей чи членів вашої сім'ї.
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