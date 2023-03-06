Пісна випічка нашвидкуруч: рецепт шоколадного пирога, який тане в роті

Як приготувати шоколадний пиріг без яєць і молока — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Якщо хочете приготувати смачну пісну випічку, варто звернути увагу на цей рецепт. Пиріг виходить достатньо вологим і зможе прикрасити собою навіть святковий стіл.

Що потрібно взяти:

250 мл води;

3 столові ложки какао;

18 столових ложок борошна;

8 столових ложок рафінованої олії;

1 чайна ложка соди;

3 чайні ложки оцту.

Дехто для додаткового аромату також додає до тіста 10 г (пакетик) ванільного цукру.

Спосіб приготування дуже простий:

Просіяти борошно і какао у досить глибоку ємність, додати цукор і ретельно перемішати всі інгредієнти. Далі акуратно влити воду і повільно перемішати так, щоб у вас вийшла однорідна маса без грудочок. Соду загасити в оцті, додати до тіста і ще раз добре перемішати. Тепер можна перелити готове тісто у форму для запікання і відправити у розігріту до 170 градусів духовку на 40 хвилин.

Готовий пиріг ви можете прикрасити за своїм смаком. Наприклад, можна приготувати шоколадну помадку і прикрасити нею. Смачним варіантом також буде джем, горіхи, фісташки, родзинки. В будь-якому разі такий шоколадний пиріг без яєць і молока порадує гостей чи членів вашої сім'ї.

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