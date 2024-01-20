Голубці з грибами та без м'яса: оригінальний рецепт пісної страви

Пісні голубці з грибами нічим не поступаються голубцям із м'ясом. Готуються вони як звичайні, але замість м'яса використовуємо гриби. Нам знадобляться звичайні для багатьох продукти: капуста, гриби, рис та овочеве заправлення.
Інгредієнти
- капуста білокачанна
- 1 шт.
- печериці
- 500 г
- Мал
- 150 г
- цибуля ріпчаста
- 2 шт.
- томатна паста
- 1 ст. л.
- морква
- 1 шт.
- часник
- 1 зубчик
- перець болгарський солодкий
- 1 шт.
- перець чорний мелений
- лавровий лист
- 1 шт.
- приправа грибна
- сіль
- рослинна олія
- Капусту вимийте, відокремте листя і зріжте з них потовщення. Залийте окропом на 2-3 хвилини. Вийміть, але воду з капусти не виливайте, тому що в ній гаситимемо голубці.
- Рис ретельно промийте у холодній воді. Викладіть у каструлю, залийте водою у співвідношенні рису до води 1:2. Доведіть до кипіння, посоліть та варіть 10 хвилин. Відкиньте на друшляк.
- Цибулю та гриби дрібно наріжте. Обсмажте на розігрітій олії цибулю, додайте гриби. Обсмажуйте, поки випарується волога з грибів.
- У мисці з'єднайте рис, обсмажені гриби із цибулею. Додайте перець, приправу та сіль. Перемішайте.
- Формуйте голубці: у капустяне листя викладайте начинку і загортайте, підгинаючи краї аркуша капусти всередину.
Для овочевої заправки:
- Цибулину та часник подрібніть, очищену моркву натріть на великій тертці, солодкий перець наріжте соломкою. На сковороді з олією обсмажте злегка цибулю та часник, додайте моркву та томатну пасту. Влийте 100 мл капустяного бульйону і протушкуйте п'ять хвилин|мінути|. Додайте болгарський перець, перемішайте та тушкуйте ще три хвилини.
- У сотейник з товстим дном покладіть кілька листків капусти, трохи заправки. Далі викладайте голубці, кожен шар перекладаючи овочевою заправкою. Потім залийте капустяним бульйоном. Гасіть на повільному вогні 25-30 хвилин.
Поради:
- Рис можна замінити гречкою.
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