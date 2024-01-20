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Голубці з грибами та без м'яса: оригінальний рецепт пісної страви

Час приготування
1 год. 10 хв.
Харчова цінність на 100 г
124 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
531
Час на прочитання
2 хв
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Голубці з грибами та без м'яса: оригінальний рецепт пісної страви

Голубці з грибами та без м'яса / Фото: Credits

Пісні голубці з грибами нічим не поступаються голубцям із м'ясом. Готуються вони як звичайні, але замість м'яса використовуємо гриби. Нам знадобляться звичайні для багатьох продукти: капуста, гриби, рис та овочеве заправлення.

Інгредієнти

капуста білокачанна
1 шт.
печериці
500 г
Мал
150 г
цибуля ріпчаста
2 шт.
томатна паста
1 ст. л.
морква
1 шт.
часник
1 зубчик
перець болгарський солодкий
1 шт.
перець чорний мелений
лавровий лист
1 шт.
приправа грибна
сіль
рослинна олія
  1. Капусту вимийте, відокремте листя і зріжте з них потовщення. Залийте окропом на 2-3 хвилини. Вийміть, але воду з капусти не виливайте, тому що в ній гаситимемо голубці.
  2. Рис ретельно промийте у холодній воді. Викладіть у каструлю, залийте водою у співвідношенні рису до води 1:2. Доведіть до кипіння, посоліть та варіть 10 хвилин. Відкиньте на друшляк.
  3. Цибулю та гриби дрібно наріжте. Обсмажте на розігрітій олії цибулю, додайте гриби. Обсмажуйте, поки випарується волога з грибів.
  4. У мисці з'єднайте рис, обсмажені гриби із цибулею. Додайте перець, приправу та сіль. Перемішайте.
  5. Формуйте голубці: у капустяне листя викладайте начинку і загортайте, підгинаючи краї аркуша капусти всередину.

Для овочевої заправки:

  1. Цибулину та часник подрібніть, очищену моркву натріть на великій тертці, солодкий перець наріжте соломкою. На сковороді з олією обсмажте злегка цибулю та часник, додайте моркву та томатну пасту. Влийте 100 мл капустяного бульйону і протушкуйте п'ять хвилин|мінути|. Додайте болгарський перець, перемішайте та тушкуйте ще три хвилини.
  2. У сотейник з товстим дном покладіть кілька листків капусти, трохи заправки. Далі викладайте голубці, кожен шар перекладаючи овочевою заправкою. Потім залийте капустяним бульйоном. Гасіть на повільному вогні 25-30 хвилин.

Поради:

  • Рис можна замінити гречкою.

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