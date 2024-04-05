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Котлети з цвітної капусти: рецепт корисної страви

Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
119 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
421
Час на прочитання
1 хв
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Котлети з цвітної капусти: рецепт корисної страви

Котлети з цвітної капусти / Фото: Credits

Приготуйте котлети з цвітної капусти, яєць, борошна та обсмажте на олії. Подавайте і як гарнір, і як самостійну закуску.

Ніжна, корисна страва для любителів овочів, а також тих, хто дотримується посту.

Інгредієнти

капуста цвітна
350 г
яйце
2 шт.
борошно
2 ст. л.
перець чорний мелений
сіль
олія для смаження
  1. Цвітну капусту розділіть на суцвіття. Відваріть її на середньому вогні 15 хвилин. Викладіть на друшляк, потім перекладіть до миски та подрібніть занурювальним блендером до однорідної маси. Додайте до капусти яйця, перець, сіль і борошно. Перемішайте.
  2. На розігрітій сковороді з олією на середньому вогні обсмажуйте капустяні котлети з двох боків по 3-4 хвилини до рум'яної скоринки.

Поради:

  • Подавайте зі сметаною або соусом.

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