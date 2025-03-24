Ніхто не повірить, що в них немає м’яса: простий рецепт котлет з вівсянки

Вівсянка — одна із круп, яка має багато корисних властивостей. Адже 100 г вівсяних пластівців містять 26% добового споживання вітаміну В1, 6% вітаміну В6, 6% вітаміну Е, 2% вітаміну В3, близько 65% від добового споживання фосфору, 31% магнію, 24% заліза, 22% цинку, 2% калію, 4% кальцію. Вівсяні пластівці також є джерелом бета-глюкану — це тип клітковини, який зменшує голод та покращує відчуття ситості.

Під час Великого посту можна приготувати котлети з вівсянки. Це гарантовано буде корисно та смачно.

Інгредієнти:

300 г вівсяних пластівців

1 цибулина

1 яйце

1 морквина

70 г борошна

сіль, перець на смак

панірувальні сухарі

Приготування:

Залийте вівсяні пластівці окропом. Води потрібно стільки, щоб вівсянка добре покрилася. Підсмажте натерту моркву й дрібно нарізану цибулю до золотистого кольору й додайте до залитих пластівців, також додайте яйце. Посоліть, поперчіть, додайте борошна і добре все перемішайте.

Обсмажуйте з обох боків на добре розігрітій сковорідці на середньому вогні.

Подавайте котлетки гарячими з улюбленим соусом або свіжою зеленню. Такі котлетки підійдуть не тільки тим, хто дотримується посту — вони можуть стати смачним гарніром до риби або м’яса.

Раніше ми писали, як приготувати гарячий шоколад вдома. Про це читайте у новині.

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