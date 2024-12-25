Оновлені правила здорового харчування: як було і як стало

Управління з контролю за продуктами і ліками США (FDA) оголосило про нові вимоги до маркування продуктів харчування як "здорових". Мета — допомогти споживачам у виборі продуктів, які відповідають дієтичним рекомендаціям, щоб сформувати збалансований раціон.

Про це повідомила Національна стратегія Білого дому з питань харчування та здоров'я.

Що змінилося

За новими правилами, продукти харчування повинні

Містити необхідну кількість корисних інгредієнтів, таких як фрукти, овочі, цільнозернові продукти та знежирені молочні продукти.

Відповідати суворим обмеженням щодо доданих цукрів, насичених жирів і натрію.

Розширений список корисних продуктів

FDA переглянуло попередні стандарти, і тепер до списку "здорових" продуктів увійшли

Жирна риба (лосось, скумбрія), яка містить корисні омега-3 жирні кислоти.

Горіхи та насіння, незважаючи на їхній високий вміст жирів.

Рослинні олії та вода, які раніше не вважалися "здоровими" за старими критеріями.

Нові правила спрямовані на те, щоб

Зменшити ризики розвитку хронічних захворювань, таких як ожиріння, діабет та серцево-судинні хвороби.

Дати виробникам стимул покращувати склад продуктів, щоб відповідати сучасним науковим знанням про харчування.

Термін впровадження

Виробники отримали три роки для адаптації до нових вимог, але можуть почати використовувати нове маркування вже зараз.

Нагадаємо, медики радять обирати індичку або курку замість червоного м'яса, особливо для підтримки здоров'я або схуднення. Найкориснішим є біле м'ясо, зокрема грудка, яка має мінімум жиру та калорій. Темне м'ясо (стегна) також корисне завдяки вітамінам і залізу, але містить більше калорій.

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