Рецепт картопляної запіканки з грибами

Картопляна запіканка з грибами – це проста, недорога страва, яка урізноманітнить ваше меню під час посту. Вона готується з картопляного пюре, обсмажених грибів і сметанного соусу. Страва виходить соковитою, ситною, з апетитною рум'яною скоринкою.
Інгредієнти
- картопля
- 500 г
- гриби печериці
- 250 г
- яйце
- 2 шт.
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- масло вершкове
- 2 ст. л.
- олія
- перець чорний мелений
- сіль
- Картоплю очистьте й помийте. Відваріть у підсоленій воді до готовності 15-20 хвилин. Злийте воду. Додайте яйце і вершкове масло та розімніть у картопляне пюре.
- Цибулю очистьте і дрібно наріжте. Гриби вимийте, наріжте пластинами. На розігрітій сковороді з олією обсмажте цибулю і гриби до готовності. Посоліть, поперчіть.
- Для соусу до сметани додайте одне яйце, сіль і збийте віночком.
- До змащеної вершковим маслом форми викладіть половину картопляного пюре, далі на нього рівномірним шаром – обсмажені гриби, на гриби – решту картопляного пюре, а верхній шар змастіть сметанним соусом.
- Випікайте в заздалегідь розігрітій до 200 градусів духовці 25-30 хвилин.
Поради:
Гриби можна використовувати як свіжі, так і заморожені.
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