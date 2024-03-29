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Рецепт картопляної запіканки з грибами

Час приготування
1 год. 10 хв.
Харчова цінність на 100 г
120 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
291
Час на прочитання
1 хв
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Рецепт картопляної запіканки з грибами

Картопляна запіканка з грибами / Фото: Credits

Картопляна запіканка з грибами – це проста, недорога страва, яка урізноманітнить ваше меню під час посту. Вона готується з картопляного пюре, обсмажених грибів і сметанного соусу. Страва виходить соковитою, ситною, з апетитною рум'яною скоринкою.

Інгредієнти

картопля
500 г
гриби печериці
250 г
яйце
2 шт.
цибуля ріпчаста
1 шт.
масло вершкове
2 ст. л.
олія
перець чорний мелений
сіль
  1. Картоплю очистьте й помийте. Відваріть у підсоленій воді до готовності 15-20 хвилин. Злийте воду. Додайте яйце і вершкове масло та розімніть у картопляне пюре.
  2. Цибулю очистьте і дрібно наріжте. Гриби вимийте, наріжте пластинами. На розігрітій сковороді з олією обсмажте цибулю і гриби до готовності. Посоліть, поперчіть.
  3. Для соусу до сметани додайте одне яйце, сіль і збийте віночком.
  4. До змащеної вершковим маслом форми викладіть половину картопляного пюре, далі на нього рівномірним шаром – обсмажені гриби, на гриби – решту картопляного пюре, а верхній шар змастіть сметанним соусом.
  5. Випікайте в заздалегідь розігрітій до 200 градусів духовці 25-30 хвилин.

Поради:

Гриби можна використовувати як свіжі, так і заморожені.

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