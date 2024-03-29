Рецепт картопляної запіканки з грибами

Картопляна запіканка з грибами – це проста, недорога страва, яка урізноманітнить ваше меню під час посту. Вона готується з картопляного пюре, обсмажених грибів і сметанного соусу. Страва виходить соковитою, ситною, з апетитною рум'яною скоринкою.