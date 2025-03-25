Рибні котлети без яєць і хліба: що додати, щоб вони не розвалювалися

Рибні котлети, приготовані без додавання хліба та яєць, стануть чудовим вибором для людей, які піклуються про своє здоров'я або бажають спробувати полегшену версію звичайних котлет. Їхня особлива ніжність досягається завдяки цікавому поєднанню попередньо запеченої картоплі та обсмаженої риби. Ці котлети не потребують використання м'ясорубки, адже після термічного оброблення риба стає настільки м'якою, що її легко можна подрібнити звичайною виделкою.

Інгредієнти:

філе білої морської риби (наприклад, хек, пікша, тріска, минтай) – 600 г​

картопля (крохмалистий сорт) – 600 г​

твердий сир – 100 г​

часник – 2 зубки​

зелена цибуля – 50 г​

чебрець (свіжий) – 2 гілочки​

петрушка – 3-4 гілочки​

вершкове масло – 70 г​

олія – 1 ст. л.

сіль, свіжомелений чорний перець – за смаком​

олія для смаження​

Приготування:

Картоплю очистьте, наріжте великими шматками та відваріть до готовності в підсоленій воді. Злийте воду та розімніть картоплю до стану пюре.​

Філе риби промийте, обсушіть і наріжте дрібними кубиками.​

На сковороді розігрійте 1 ст. л. олії та 30 г вершкового масла. Додайте подрібнену зелену цибулю та обсмажте до м'якості.​

До цибулі додайте нарізану рибу й листочки чебрецю. Смажте, помішуючи, поки риба не стане білою і не випарується зайва волога. Посоліть і поперчіть за смаком.​

З'єднайте картопляне пюре з рибною сумішшю, додайте натертий твердий сир, подрібнений часник і дрібно нарізану петрушку. Ретельно перемішайте масу.​

З отриманої маси сформуйте котлети бажаного розміру.​

На сковороді розігрійте олію. Обсмажуйте котлети з обох боків до золотавої скоринки.​

Викладіть готові котлети на паперовий рушник, щоб видалити зайвий жир.​

Подавайте пісні рибні котлети гарячими з улюбленим гарніром або соусом.

Читайте також: