Святковий стіл без м'яса: три крутих вегетаріанських рецепти

Для тих, хто обирає рослинний раціон або просто прагне урізноманітнити своє меню, вегетаріанські страви можуть стати чудовим вибором.

Три рецепти, які точно вам сподобаються

Запечена картопля з блакитним сиром

Готуємо:

Розігріваємо духовку до 190 градусів

Картоплю (1 кг) миємо та очищуємо. Складаємо до каструлі та заливаємо холодною водою

Ставимо на вогонь, доводимо до кипіння та варимо ще протягом 10 хвилин

Зливаємо воду та даємо картоплі підсохнути

Викладаємо на деко, додаємо сіль, перець, чебрець за смаком та скроплюємо оливковою олією

Запікаємо картоплю протягом 25 хвилин

Натираємо твердий сир на терці

Дорблю нарізаємо шматочками по 4 см

Викладаємо сир на картоплю та запікаємо ще 5-7 хвилин, доки сир повністю не розплавиться

Зелений кускус

Готуємо:

Очищуємо та подрібнюємо цибулю (1-2 штуки)

Броколі (200-300 гр) видаляємо нижню жорстку частину стебла, іншу частину стебла нарізаємо на невеликі шматочки. Розбираємо капусту на суцвіття

Розморожуємо шпинат (200 гр)

Подрібнюємо спаржу (15 гр)

На розігрітій олії смажимо цибулю близько 5 хв, до прозорості

Додаємо броколі, квасолю, куркуму. Заливаємо невеликою кількістю води і тушкуємо під кришкою близько 5 хв

Додаємо спаржу та шпинат, солимо й тушкуємо ще 5-7 хв

Готуємо кускус згідно з інструкцією на упаковці

Переминаємо кускус виделкою та додаємо овочі

Змішуємо та подаємо на стіл

Салат із шампіньйонами та буряком

Готуємо:

Готуємо буряк (2 штуки) будь-яким зручним способом. Очищуємо його та нарізаємо кубиками

Подрібнюємо часник

Смажимо на розігрітій оливковій олії нарізані гриби (200 гр) та часник близько 4-5 хв

Солимо та перчимо

Горіхи підсмажуємо на добре розігрітій сковорідці протягом 2 хвилин до золотистого кольору

Для заправки змішуємо 2 ст. ложки оливкової олії, бальзамічного оцту, сіль і перець

Викладаємо на тарілку овочі та листя салату

Нарізаємо кріп та додаємо його до салату

Поливаємо готовою заправкою. Зверху посипаємо горіхами та шматочками бринзи

Читайте також: